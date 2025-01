La confrontación entre el oficialismo, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de María Corina Machado eclipsó cualquier otra voz en la política de Venezuela. Sin embargo, esas voces existen, y varias de ellas conformaron el centroizquierdista Frente Democrático Popular después de las elecciones del 28 de julio.

Su relevancia quedó de manifiesto por la represión que el gobierno desató contra sus dirigentes días antes de que Maduro iniciara un nuevo mandato, el viernes 10.

El martes 7, la familia del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, del partido Centrados en la Gente, denunció que fue secuestrado por parapoliciales y desde entonces se desconoce su paradero. Si bien el ministro del Interior, Diosdado Cabello, reconoció que está detenido, no ha brindado más información sobre los cargos que enfrenta o dónde se encuentra, dijo a la diaria Andrés Antillano, integrante de la mesa nacional del Frente Democrático Popular.

Antillano representa a una de las organizaciones que integran esa plataforma, Comunes, a la que define como “una corriente de izquierda popular”. “Somos la confluencia de un conjunto de activistas, organizaciones de izquierda que vienen tanto del chavismo como de la izquierda histórica y de las luchas sindicales y sociales”, dijo.

El frente también está integrado por el partido de Márquez y por organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas de izquierda. Una de estas es el Partido Comunista, que fue intervenido tiempo atrás por el gobierno. Su directiva fue sustituida por otra, ajena al partido.

Antillano manifestó que tres dirigentes nacionales del Frente Democrático Popular han sufrido la persecución política que siguió a las elecciones. Uno de ellos es Márquez. “Enrique está detenido desaparecido”, afirmó. Su familia no ha podido hablar con él ni lo localizó en ninguna prisión.

“Por vías informales”, pudieron saber que está “en una cárcel clandestina”, en la que también estuvo detenido el activista por los derechos humanos Carlos Correa, que fue liberado el jueves, dijo Antillano.

Las detenciones de Correa y de Márquez fueron denunciadas públicamente por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. “El Frente Democrático Popular de Venezuela no es una organización delincuencial y es un movimiento fraterno del progresismo colombiano”, dijo Petro en su cuenta de X sobre la situación de Márquez. “Sus miembros están siendo detenidos”, agregó.

Antillano denunció que otro dirigente nacional del Frente Democrático Popular, Juan Barreto, “está confinado a la fuerza en su casa”. Señaló que Barreto fue alcalde de Caracas, es profesor universitario y pertenece a una organización llamada Redes que recientemente se fundió con Centrados.

“Hay dos patrullas de la policía política, el Sebin, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que no lo dejan salir, bajo amenaza de que si lo intenta va a ser arrestado. No hay ninguna orden judicial. No existe la fórmula ‘confinamiento’ en Venezuela. Sería algo de facto, sin ningún tipo de soporte jurídico”, afirmó Antillano.

Denunció también la situación de María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y dirigente nacional del frente. Díaz estuvo a cargo de presentar diversos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para reclamar que se exija a las autoridades electorales la publicación de las actas del escrutinio de las elecciones de julio detalladas mesa por mesa.

Los recursos fueron sistemáticamente rechazados y, en respuesta a una de estas presentaciones, el tribunal le revocó a Díaz la licencia para ejercer de abogada y le impuso una multa, dijo Antillano. “María Alejandra, además, está siendo perseguida desde hace cuestión de 15 días. Se ha replegado, no está haciendo vida pública, su esposo fue detenido, sus hijos fueron hostigados para obligarla a entregarse”, afirmó el dirigente. “Muchos de nuestros compañeros están a resguardo” y “nuestras reuniones en los últimos días han sido virtuales, porque no hay condiciones para hacerlas presencialmente”, dijo.

Aunque caiga “en saco roto”

Incluso en esas condiciones, el frente continúa trabajando en tres líneas de acción, explicó Antillano. Una de ellas es la de exigir que se presenten los resultados de las elecciones, mediante recursos judiciales y movilizaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia. “Han caído en saco roto, pero creemos necesario insistir en que el proceso electoral del 28 de julio es todavía un proceso inconcluso, que los poderes públicos les deben a los venezolanos la publicación de los resultados y que mientras eso no ocurra, todos los actos que se derivan de ese proceso, incluyendo la juramentación de Nicolás Maduro, la semana pasada, están por lo menos sujetos a sospecha y con claro déficit de legitimidad”, dijo.

El Frente Democrático Popular reclama que se sustituya a los integrantes del CNE, “que han sido claros responsables de una situación inédita en la historia reciente de Venezuela”, para así “restituir la confianza”.

“La segunda línea ha sido la de luchar por la liberación de los detenidos por protestar y los presos políticos. Hemos acompañado a una organización de madres que han logrado la liberación de cerca de 1.000 presos políticos. Todavía falta que se libere a unos 1.000 más, y en las últimas semanas han detenido a otras 80 personas por motivos políticos”, agregó. “Estamos luchando por un proceso de amnistía como una condición para el reencuentro y para superar la crisis política”.

Una tercera línea “tiene que ver con la lucha por los derechos sociales y económicos de los venezolanos, que ya venían claramente deteriorados”, dijo Antillano. Señaló que el salario mínimo en Venezuela es de tres dólares mensuales. “Yo soy un profesor universitario, con el máximo escalafón, con dedicación exclusiva, con obras publicadas, y gano cerca de 20 dólares mensuales”, ejemplificó. Antillano es psicólogo social con especializaciones en criminología.

“Creemos que la lucha por los derechos sociales y económicos, la lucha por los derechos políticos y la lucha por la democracia son tres elementos que están vinculados”, dijo Antillano. “Por eso hemos acompañado la lucha de los trabajadores por mejores salarios, contra despidos en el sector público que han sido también parte de la persecución política por el 28 de julio”.

El gobierno contra el Frente Democrático

Para Antillano, la persecución a dirigentes del frente “revela un hecho curioso del gobierno, que pasa ya de perseguir a la derecha política –que con justa razón se le había venido oponiendo, y que hay indicios de que ganó las elecciones del 28 de julio–” y persigue ahora “a los sectores de centro, los sectores de izquierda”. Lo atribuyó al temor de que estos sectores crezcan a medida que cae el apoyo a “la derecha política debido a sus propios errores”.

Uno de los errores de la PUD, en su opinión, fue que generó expectativas con promesas de “que iba a impedir la juramentación de Maduro, de una suerte de milagro” que iba a permitir que su excandidato, Edmundo González Urrutia, asumiera como presidente. Dijo que “es una práctica recurrente” de la derecha venezolana alimentar las expectativas, “y después se encargan de frustrarlas, causando el desaliento de sus propios seguidores”.

“El gobierno prefiere la polarización con la derecha, una derecha radical, una derecha que además está vinculada con los proyectos más impresentables de la región, como [Javier] Milei, como [Nayib] Bukele, como [Donald] Trump. Prefiere esa derecha porque les permite polarizar y buscar así la cohesión interna que es clave para ellos para seguir gobernando en un momento en que han perdido toda credibilidad, toda legitimidad y apoyo popular”, dijo Antillano.

En su opinión, el oficialismo “ha decidido impedir que surja un polo alternativo, un tercer actor que ponga en riesgo esa polarización tan cómoda para el gobierno y que permita abrir un camino de democratización sin renunciar a la justicia social, a la soberanía popular, a la soberanía nacional y a la Constitución”.

Maduro visto desde el frente

“A sectores de este gobierno, que cada vez se parece más a la derecha, les da mucho temor, a pesar de que somos relativamente pequeños todavía”, afirmó Antillano. “Desde hace tiempo hemos insistido en desnudar la estafa que el gobierno de Nicolás Maduro representa para la izquierda. Este no es un gobierno de izquierda. Este es un gobierno claramente comprometido con los capitales, es un gobierno de empresarios”, afirmó Antillano.

“Los que encabezan el gobierno tienen grandes fortunas en muchas empresas, piensan como empresarios y sus políticas son afines a los intereses de los empresarios. Es un gobierno neoliberal en sus políticas, y entreguista en la política internacional. El presunto antiimperialismo del gobierno no es más que una farsa. El petróleo venezolano se le entrega prácticamente regalado a la Chevron”, dijo.

Consultado acerca del llamado conjunto que hicieron el viernes 10 los gobiernos de Francia y de Brasil, que se ofrecieron como mediadores para que se abran nuevas negociaciones entre el oficialismo y la oposición en Venezuela, Antillano valoró: “Creo que es una vía importante”, y recordó que también México y Colombia manifestaron posturas similares.

Sin embargo, dijo que también el gobierno venezolano ha llamado a una negociación y, en su opinión, va a limitarla sólo al cronograma electoral para este año, en que están previstas elecciones legislativas y de alcaldes y gobernadores, y a las condiciones para participar en esos comicios.

Para el frente, tiene que haber “una negociación integral” que establezca una “ruta para volver a la Constitución y para el restablecimiento de los plenos derechos políticos, sociales y civiles de todos los venezolanos”, dijo. Además, esa negociación no debe darse “entre cúpulas como ha ocurrido hasta ahora, sino lo más amplia e incluyente que se pueda”, agregó.

“Nosotros creemos que [en las eventuales negociaciones] debe haber una agenda sobre derechos políticos, sociales y económicos, sobre soberanía popular, que permita genuinamente una salida a la crisis actual”, dijo Antillano. “No sabemos necesariamente cuál es la salida” pero debe ir “más allá de condiciones parciales” para las elecciones de este año, dijo. Recordó que tanto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como Petro “han presentado ideas: un gobierno de amplia base, repetir las elecciones [presidenciales]”.

Los errores de la derecha

Consultado sobre si el gobierno no está demasiado instalado en el poder para negociar, el dirigente dijo que “este gobierno se logra instalar en buena medida porque la derecha opositora despilfarra su inmenso capital político”. Afirmó que la PUD “se había convertido en la referencia y había logrado capitalizar su inmenso descontento contra el gobierno en las elecciones, pero despilfarra este capital por sus torpezas últimas”.

“La oposición asume una estrategia insurreccional sin una fuerza para la insurrección. Plantea que el gobierno es ilegítimo y tiene que salir del poder, y cierra cualquier otra posibilidad, cualquier otro campo de juego y termina por no hacer nada, porque termina confiando en un levantamiento cuartelario, la presión internacional o que Donald Trump diga que los marines desembarquen en las costas venezolanas”, afirmó. Por el contrario, el frente cree en la movilización para exigir “un proceso de diálogo legítimo que conduzca a la redemocratización”.

Antillano afirmó que el de Maduro “es un gobierno profundamente impopular en una situación económica muy complicada, que condena a la mayoría de los venezolanos a apenas chapotear en la supervivencia”. Si bien logró “sortear sin mayor peligro tanto el fraude del 28 de julio como la juramentación de Nicolás Maduro, la semana pasada, está sentado sobre un polvorín”, dijo. “Nosotros creemos que hay que evitar que ese polvorín estalle, y para eso la negociación es importante, pero la única manera de que este gobierno negocie de manera seria y haga concesiones serias para la democratización es con la protesta social, con la lucha popular”, dijo. Para el dirigente, “esto no se resuelve ni con actos mágicos ni con invasiones, ni con farsas ni con represión, esto se debe resolver de manera democrática, pacífica y por la vía electoral”.