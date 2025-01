Este domingo aumentó a 16 el número de muertos a causa de los incendios forestales en Los Ángeles, en el estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos. Según la oficina del forense del condado de la ciudad, cinco personas fallecieron como consecuencia del incendio de Palisades y 11 por el incendio de Eaton, dos de los cuatro focos, que completan Kenneth y Hurst. Entre todos habían consumido cerca de 160 kilómetros cuadrados, un área más grande que San Francisco, informó Cal Fire (California Department of Foresty and Fire Protection) el sábado, según consigna Los Ángeles Times. Además de las víctimas fatales, hay 150.000 personas en el condado de Los Ángeles bajo órdenes de evacuación y 700 refugiadas en albergues. Equipos de California y de nueve estados combaten las llamas con 1.354 camiones de bomberos, 84 aeronaves y más de 14.000 efectivos. Los incendios que comenzaron el martes al norte del centro de la ciudad ya quemaron más de 12.000 estructuras. Se estima que los daños producidos hasta ahora rondan entre 135.000 y 150.000 millones de dólares, valoró de manera preliminar AccuWeather. Se cree que los fuertes vientos son los responsables de expandir el fuego, que arrasó barrios enteros con extrema rapidez e intensidad, además de que no se han producido lluvias significativas en ocho meses. El incendio de Palisades, controlado en 11%, el sábado estaba muy cerca del campus de la Universidad de California en Los Ángeles, y amenazaba con saltar la carretera Interestatal 405 y adentrarse en zonas densamente pobladas en las colinas de Hollywood y el Valle de San Fernando. Ese mismo día, los bomberos combatían el fuego en Mandeville Canyon, cerca de la costa del Pacífico, donde viven el actor Arnold Schwarzenegger, exgobernador del estado, y otras celebridades.

Por otro lado, el sheriff de Los Ángeles, Robert Luna, dijo este domingo en rueda de prensa que alrededor de 29 personas habían sido arrestadas en las zonas de los incendios acusadas de robos y saqueos.

Desinformación y acusaciones

Lamentablemente, el desastre fue utilizado para causar confusión en las redes sociales mediante mensajes e imágenes falsas. Videos mostrando cómo ardían las icónicas letras de Hollywood, así como secuencias de las llamas arrasando zonas adonde los incendios no habían llegado, determinaron que el gobernador de California, Gavin Newsom, presentara el sábado la página web CaliforniaFireFacts.com para combatir la desinformación, que incluye también a “líderes políticos”. Es que, desde que comenzó el fuego, demócratas y republicanos han cruzado acusaciones sobre las causas del desastre.

Este domingo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “incompetentes” a los políticos y los funcionarios locales encargados de combatir el fuego. “Los incendios siguen arrasando en Los Ángeles. Los políticos incompetentes no tienen idea de cómo apagarlos”, señaló Trump en su red social Truth. “Miles de casas magníficas han desaparecido y pronto se perderán muchas más. Hay muerte por todos lados. Esta es una de las peores catástrofes en la historia de nuestro país. Simplemente no pueden apagar los incendios. ¿Qué les pasa?”, agregó, según Efe.

Por su parte, Newsom ha extendido una invitación a Trump para que visite el área, algo sobre lo que el presidente electo no se ha pronunciado.

Pero, según informó El País de Madrid, sectores de la derecha estadounidense han utilizado las redes sociales para culpar a los programas de inclusión y diversidad como responsables de la propagación de los incendios. “Conozcan a la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles [LAFD] Kristin Crowley”, dice una publicación de la cuenta de X Libs of TikTok, con casi cuatro millones de seguidores y conocida por divulgar mensajes de odio. “Presume de ser la primera jefa mujer y LGBTQ del LAFD. Promover una cultura de DEI [siglas en inglés de ‘diversidad, equidad e inclusión’] es su prioridad. ¿Esto te hace sentirse más seguro?”, sigue el mensaje.

El propio Elon Musk, milmillonario propietario de la red X y futuro encargado del departamento de recorte de gastos del gobierno electo, compartió un video sobre Crowley, con el comentario: “DEI means people DIE” (“DEI significa que la gente muere”), y otro video viral de la comentarista política de derecha Megyn Kelly en el que se acusa a la jefa de bomberos de haber hecho su principal prioridad a la diversidad y no al abastecimiento de los camiones hidrantes.

En una nueva rueda de prensa en las últimas horas, los bomberos de Los Ángeles señalaron que iban a empezar a registrarse fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora que se prevé que se mantengan hasta el miércoles, lo que obstaculizará sus tareas, informó Efe.