En un acto celebrado este domingo en la rambla de Copacabana, en Río de Janeiro, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó la posibilidad de que se vaya del país para escapar de una posible condena del Supremo Tribunal Federal (STF), que lo investiga a él y a otras 33 personas por su presunta participación en un complot para dar un golpe de Estado en 2023.

“Lo que quieren es una condena, pero no me voy a ir de Brasil”, dijo el líder ultraderechista en un acto cuya consigna era la amnistía para los criminales que intentaron dar un golpe de Estado en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Según lo que informó la revista Carta Capital, al acto de este domingo en la célebre playa carioca asistieron varios gobernadores afines a Bolsonaro, como el de Río de Janeiro, Claudio Castro, quien integra el Partido Liberal que preside el expresidente; el de San Pablo, Tarcísio de Freitas, del partido Republicanos; el de Santa Catarina, Jorginho Mello, también del Partido Liberal, y el gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, del partido derechista União Brasil.

Uno de los principales partidarios de Bolsonaro que no participaron en la manifestación fue el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, quien integra Novo, otros de los partidos derechistas que existen en el sistema político brasileño.

En su discurso, Tarcísio de Freitas, señalado por muchos como un potencial candidato presidencial del bloque derechista en las elecciones del año que viene, criticó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionó la inelegibilidad impuesta por el Tribunal Superior Electoral a Bolsonaro. “¿Cuál es el motivo para sacar a Jair Bolsonaro de las urnas? ¿Es miedo a perder las elecciones porque saben que van a perder?”, expresó el gobernador. A la manifestación, en la que se estima que había alrededor de 20.000 personas, también asistieron Eduardo y Flávio Bolsonaro, dos de los hijos del excapitán.

Poco antes del acto, Flávio volvió a criticar la actuación del ministro Alexandre de Moraes, uno de los integrantes más prominentes del STF. “Es un paso importante [la manifestación] para que empecemos a derrotar al ‘alejandrianismo’, que es lo que está haciendo”, afirmó.

El senador también afirmó que el ministro está “destrozando la Constitución” y que había inventado “su propio Código Penal”. Moraes es el relator de la denuncia de la Fiscalía General de la República contra el expresidente Bolsonaro, el general Braga Netto y otras 32 personas, en su mayoría militares.

En la manifestación de este domingo también participó uno de los más fervientes aliados de Bolsonaro, el pastor evangélico Silas Malafaia, quien también aprovechó la ocasión para criticar a Moraes, a quien calificó de “dictador” y “criminal”. “Va más allá de todas las leyes de nuestro país. Es una verdadera persecución política como nunca hemos visto en la historia de nuestro país”, afirmó el líder religioso.

Una de las principales ausentes en la manifestación fue la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien explicó que no acudiría al evento porque todavía no había recibido el alta médica tras someterse a un procedimiento estético.

La manifestación de este domingo se llevó adelante pocos días antes de que la Primera Sala del STF decida si acusa o no a Bolsonaro en el complot golpista.

El STF decidirá si existen los elementos para llevar al exmandatario a juicio el 25 de marzo. A Bolsonaro se le atribuyen cinco delitos: liderar una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado de violencia y amenaza grave al patrimonio del Estado, y deterioro del patrimonio.