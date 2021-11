El presidente Luis Lacalle Pou visitó Salto este domingo, según comentó, a una actividad inclusiva a la que lo había invitado un grupo de jóvenes en su anterior visita al departamento. En rueda de prensa, habló de distintos temas como el proyecto para legalizar la eutanasia —del diputado colorado Ope Pasquet que analiza el Parlamento—, las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia de impuestos y la evaluación de los resultados en materia de seguridad.

Sobre la eutanasia, planteó: “es un tema bien delicado. Yo el abordaje que hago es en cuanto a mí, qué querría para mí. Es un tema que da [lugar] a la duda filosófica, yo soy partidario de estudiarlo”.

Preguntado sobre cómo se posiciona Uruguay respecto a las exigencias de cambios tributarios que plantea la UE —que observó al país por su criterio de no gravar la renta empresarial en el exterior—, respondió: “Creo en la independencia tributaria. Algunos países históricamente han optado por sistemas tributarios sobre sus connacionales por fuera de su territorio, o sea no sólo dentro de su territorio; otros países como el nuestro adoptamos una tributación en base a la territorialidad. Ante la observación [de la UE sobre el criterio de territorialidad] de alguna manera la soberanía del fisco de cada país puede verse perjudicada. Hay que avanzar lentamente, obvio que no se puede tapar el sol con un dedo; es nuestra visión y si el mundo va hacia un lugar no podemos quedar afuera. Mi visión es que el establecimiento de tributos debería ser particular de nuestro país”.

Sobre cómo evalúa los resultados en materia de seguridad, indicó: “El conformismo no es propio nuestro. Si sigue habiendo homicidios, rapiñas, no puedo estar conforme. Siempre se puede mejorar. Los resultados hoy son mejores, pero aspiramos a más, a vivir en una sociedad pacífica. Será difícil de conseguir seguramente pero es un sueño, si en otros lugares del mundo con sociedades muy violentas se pudo, en nuestro país se pueden reducir sensiblemente los delitos. Se puede entre otras cosas porque creemos que hoy hay una policía que tiene más herramientas, y tiene un intangible que es más respaldo”.

Acerca de la veda alcohólica previo a la elección del Banco de Previsión Social, la consideró “propia de otra época” y que no encuentra “una fundamentación muy fuerte”. Agregó: “Se levantó la perdiz porque vienen los brasileños a tomar cerveza fría. Quizás aprovechamos y votamos para siempre [eliminar la veda alcohólica]”.

Además, anunció que en dos semanas habrá “una reunión importante” para avanzar en “la ejecución de los recursos” del fideicomiso que se planea crear para la erradicación de asentamientos. Sostuvo que participarán varios ministerios y el Congreso de Intendentes, porque estos “conocen el territorio, las prioridades de los vecinos”.

Al ser consultado por la propuesta del senador frenteamplista Óscar Andrade de debatir por el futuro referéndum de la ley de urgente consideración, declinó hacer comentarios. A su vez, evitó opinar también sobre las elecciones en Argentina y dijo que apuesta a “una relación lo mejor posible”.