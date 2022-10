El presidente Luis Lacalle Pou participó este domingo al mediodía en la quinta edición de la Fiesta de la Agricultura, en Carmelo, Colonia, y fue consultado por la prensa sobre el caso que involucra a su exjefe de Seguridad de Presidencia y expolicía, Alejandro Astesiano, quien fue enviado a prisión preventiva por tres delitos vinculados a la falsificación de documentos para que ciudadanos rusos accedieran a cédulas y pasaportes uruguayos.

“Cuando uno confía y se falla esa confianza, uno no se siente bien, obviamente. Tengo un equipo que es el que tengo y no se necesita esa figura (de jefe de Seguridad de Presidencia), en mi punto de vista”, dijo Lacalle Pou respecto a si reemplazará a Astesiano.

“Yo ando básicamente solo, me gusta andar entre la gente. No soy una persona que ande con seguridad. Capaz que antes estaban acostumbrados a otra cosa. A mí me gusta andar solo. La seguridad la tengo que tener por un tema protocolar”, continuó.

Según informó la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno, a cargo de Gabriela Fossati, la red criminal que integraba Astesiano realizaba sus operaciones en el 4º piso de la Torre Ejecutiva. Sobre este asunto, Lacalle Pou adujo: “Lo que pasa es que a la Torre Ejecutiva entra todo el mundo”. En esa línea, lamentó que en un edificio al “que entraba todo el mundo, que a nadie se lo pasaba por un scaner, que ni se lo cacheaba, simplemente se le pedía el nombre”, haya que que aumentar los controles “por gente que actúa de manera patológica”. El presidente también destacó que la Justicia tiene acceso a la información sobre las personas que ingresaron.

Lacalle Pou aseguró que no cree que haya consecuencias a nivel internacional por el caso dado que los delitos fueron detectados por la Fiscalía y la Policía. “Yo escuchaba a alguno que dice que esto es un daño para el país. ¿Un daño para el país cuando tenemos la independencia de poderes que tenemos?”, cuestionó, y se respondió: “Eso habla bien de la institucionalidad del país, además de la macana, por supuesto, que no la puedo defender nunca, [que] está mal y es criticable”.

La prensa le recordó al mandatario que Astesiano fue advertido sobre su inminente detención y eso le dio tiempo para borrar mensajes de su celular. “Sí. ¿Y?”, preguntó Lacalle Pou. “Es que no tengo idea por quién se enteró. ¿Ustedes saben? Ta, cuando sepamos -me imagino- le tendrá que caer todo el peso de la ley. Capaz que hay algo atrás de la pregunta que yo no termino de entender”, inquirió, y agregó que no estaba con Astesiano en el momento en que borró las pruebas, ya que nunca viajaban juntos en el mismo auto.