Luego de haber chocado a dos autos estacionados en estado de ebriedad, Marcelo Abdala se tomará una licencia de la presidencia del PIT-CNT. Según informó El Observador y confirmó la diaria, esto es para atender asuntos personales.

“Motiva esta solicitud desvincular a la organización de los hechos de pública notoriedad que han acontecido y tener tiempo para resolver una serie de problemas de carácter personal que me aquejan”, escribió Abdala. Esta decisión la tomó luego de que desde la interna le dijeran que se tome unos días por el momento personal que actualmente está pasando, informaron a la diaria. “Aprovecho la oportunidad para enviarles un fuerte abrazo”, concluyó en la carta que envió a la dirección de la central sindical.

Tras el accidente, este viernes Abdala publicó una carta abierta en sus redes sociales en donde agradece que “felizmente no hubo que lamentar personas lesionadas, tan solo daños materiales”.

Asimismo, aseguró que no tiene excusas que “justifiquen” su “error”. “Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió”, asumió.

Este sábado, tras el Plenario, el expresidente del PIT-CNT y flamante presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que “él [por Abdala] ya lo dijo todo, sé que no es un tomador”. “Cometió un error y lo admitió. Todo lo demás depende de la organización y de él mismo”, agregó. Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinó que es “suficientemente claro” que haya hecho “el mea culpa”.

En tanto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, consideró como “muy bien” que haya pedido “disculpas públicas” porque “cometió un error”.