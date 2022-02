“Lo que vemos es que no queda demasiado explícita, para nosotros y para la población, cuál es la política que lleva adelante el gobierno” en relación al consumo de drogas, manifestó a la diaria Amanda Della Ventura, senadora por el Frente Amplio. “Es toda una problemática que afecta a la sociedad y deberían estar claras las líneas estratégicas de por dónde se va a ir y cómo se está actuando. A partir de ahí es un poco la preocupación”, agregó, como explicación de la solicitud de acceso a la información pública que efectuó días atrás a la Junta Nacional de Drogas (JND), planteando diversos interrogantes, según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria.

El primero de los puntos planteados en el pedido de acceso, dirigido al presidente de la JND, Rodrigo Ferrés, establece que las autoridades de la Secretaría “resolvieron dejar sin efecto el área de prevención, equidad social y atención y tratamiento para iniciar un proceso de ‘integralidad’ en una única área llamada Salud integral”. En ese marco, la senadora preguntó “¿cuál es la estrategia y el plan de acción con respecto a la prevención y la equidad social que tiene ahora esa Secretaría?”.

En respuesta, el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo a la diaria que “son determinaciones más técnicas que políticas” y que “en todo caso llama la atención que la senadora pregunte por qué se modifican cosas que se hacían antes, cuando cambió el gobierno”. Aun así, señaló que tiene “una línea bastante de continuidad con lo que se hacía. La prueba está en que todo el énfasis que yo he puesto me ha valido, de parte de algunos integrantes de la coalición, una mirada crítica”.

“No tengo un afán refundacional, al contrario. Pero no quiere decir que no tenga que darle una impronta propia, en función sobre todo de consideraciones técnicas”, resumió Radío. En ese sentido, explicó que la creación del área de Salud integral integra, como subáreas, las de prevención, tratamiento e inserción social, en “un funcionamiento más sistémico”. La idea: dejar de tener “programas aislados” y “que haya más diálogo entre las áreas”, afirmó y explicó que “las cosas se sostienen pero no separadas, había mucha compartimentación”.

Según Radío, habrá “algún programa que eventualmente se suspenda”, pero en algunos casos los irán a sustituir y en otros “lo que queremos es que funcione la mirada sistémica, que trata de integrarlo”. Consultado sobre a cuáles programas se refiere, el secretario manifestó: “No importa eso porque no me interesa más hablar de programas. Me interesa resaltar la mirada sistémica sobre esto”.

Para Radió, la “mirada sistémica” implica que “los servicios se logren mejorar”. “Si uno mira objetivamente, no como Secretaría de Drogas, sino como país, no estamos dando respuestas a los problemas. No ahora, hace rato. Esto no quiere decir que dentro de tres años cuando termine esta administración vamos a haber resuelto los problemas, pero mi intención es mejorarlos”, concluyó.

En veremos

El segundo punto planteado por Della Ventura refiere al programa Bantu, que fue “cerrado por la actual administración” y “apuntaba a transversalizar la dimensión étnico-racial en la temática”. En esta línea, la senadora preguntó cómo se llevará a cabo esta transversalización. Al respecto, Radío explicó que están “trabajando en un acuerdo con alguna ONG y probablemente tengamos novedades, pero todavía no está concretado”. Asimismo, refirió a los hechos sucedidos tiempo atrás con un posteo en redes sociales desde la JND, catalogado por distintas organizaciones como “racista”, y mencionó que luego de esa “situación muy desafortunada”, tienen un equipo “que antes de que se hagan los posteos los miramos. Porque antes se discutían las ideas generales y después dejaba que esas cosas se procesaran”.

Entre otras preguntas en relación a los dispositivos Ciudadela -“puerta de entrada pública a la red de atención y tratamiento para personas con problemas con el consumo de drogas”- y su cese, la senadora consultó cuál será la forma en que “se mantendrá la atención a esta población”. Sobre este punto, el secretario recalcó que la intención es tener “una red de atención a lo largo de todo el territorio, en la cual haya un primer nivel conformado, entre otras cosas, por los centros Ciudadela”. Eventualmente, dijo, lo que hay para “discutir es el modelo de gestión. Pero van a seguir existiendo”.

En el pedido de acceso también se pregunta sobre el fideicomiso Renadro, “creado para administrar y financiar la Red nacional de atención y tratamiento” y que según recuerda la senadora a través de dicho fideicomiso “se han contratado cargos de confianza”. La solicitud, por ende, es la de adjuntar los gastos del fideicomiso en los distintos rubros. Por último, Della Ventura menciona que con el Fondo de Bienes Decomisados se compraron vehículos, según informó El Observador, cuando el Fondo “se creó para dar instrumentos económicos para llevar adelante las políticas de drogas en los diferentes planos de lucha contra el narcotráfico y la asistencia y atención de personas con uso problemático de sustancias”. Una de las dudas que emite al respecto y que aún espera respuesta es si “tales compras fueron aprobadas” por la JND.