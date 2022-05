El exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Pablo Ferreri inició conversaciones con dirigentes frenteamplistas para la creación de un espacio político con impronta “seregnista y socialdemócrata”. El actual jerarca de la administración de Carolina Cosse conformará este espacio político por afuera de Convergencia Seregnistas Progresistas, el espacio que lideran Mario Bergara y Álvaro García, en el que participan Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Partido Demócrata Cristiano y Plataforma (ver recuadro), entre otros grupos.

Ferreri explicó a la diaria que apuesta a contribuir al espíritu de “unidad en la diversidad” y para que eso sea posible es “importante” que las corrientes internas tengan la “suficiente potencia para generar esos necesarios equilibrios”.

Elecciones en Plataforma El sector Plataforma, que integra la Convergencia Seregnistas Progresistas, eligió autoridades de su Ejecutivo Nacional. El exministro Álvaro García resultó ser el más votado y fue designado como secretario político por un período de dos años. En la dirección también estarán Aldana Antúnez, Ana Azpíroz, Fernando Cáceres, Carla Cererols, Jimena de los Campos, Gabriela Fachola, Guillermo Fernández, Julio García, Fernando Mello, Ivonne Pandiani, Laura Tabárez, Gonzalo Tancredi, Sheila Tarde y Daoíz Uriarte. En el grupo también militan varias figuras que estuvieron en cargos de gobierno durante los gobiernos frenteamplistas, como Pedro de Aurrecoechea, Alicia Torres, Daniel Daners, Mario Castro y Gerardo Rey. También ha participado en algunas actividades de Plataforma Eduardo Bandeira, exsecretario personal de Tabaré Vázquez.

“El seregnismo es una de esas vertientes, y más allá de cuántos espacios o sectores tengan esa impronta, que por suerte son varios, lo fundamental es que la gente vea que esos valores se expresan con potencia. Queremos que esos valores de pensar en la mañana siguiente, de la ética de la responsabilidad, de la búsqueda de consensos se practiquen y se ejerzan”, manifestó el coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo.

Ferreri dijo que “obviamente” en el Frente Amplio (FA) hay “mucha gente” que quiere aportar a esa visión “desde diferentes lugares”. “En nuestro caso, con una mirada de centroizquierda, con orientación a la socialdemocracia, a la cual aludía también Tabaré [Vázquez]. En esta línea hemos venido conversando con muchos compañeros y noto mucho entusiasmo”, reconoció el jerarca, consultado por la diaria.

Este espacio político, según Fererri, buscará aportar al FA desde la “renovación de ideas” y en la búsqueda de consensos “que habiliten políticas de Estado”. “Creo que haber gobernado durante 15 años es un activo colosal que no debe desperdiciarse. Nos hace mejores porque conocemos el funcionamiento por dentro del Estado, pero también debe hacernos mucho más responsables a la hora de elaborar nuestras propuestas programáticas”, advirtió.

El FA tiene que ser “muy exigente” al momento de elaborar su programa para 2024, una tarea que deberá enfrentar con “rigor y profundidad”. “Y también tenemos que esforzarnos por innovar, no podemos plantearnos volver para hacer más de lo mismo. Nuestra Comisión de Programa deberá jugar un rol fundamental, primero escuchando y luego elaborando propuestas de calidad. Tenemos que volver con una propuesta que sea muy potente y que enamore, que convoque. Sinceramente, no me gustaría que el FA ganara las elecciones solamente porque a este gobierno no le fue bien”, reflexionó Ferreri.

La mirada económica

Ferreri consideró que la discusión económica jugará un papel fundamental en la disputa política del segundo tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou. “Hace un par de meses se publicó un trabajo del MEF que plantea una tasa de crecimiento promedio para el período 2021-2030 de 2,1%. Es un crecimiento insuficiente para alcanzar niveles de desarrollo superiores y sustentar un potente estado de bienestar”, opinó. Además de las tasas de crecimiento del entorno de 2%, según Ferreri, también generan preocupación los niveles de inversión inferiores al 20%, una deserción en secundaria de 60%, una inversión en ciencia y tecnología de 0,4% y 200.000 uruguayos en asentamientos. “No estamos en el camino de convertirnos en un país desarrollado; en realidad es peor, estaremos cada vez más lejos de serlo. Hay que hacer reformas muy potentes que nos lleven a un crecimiento potencial superior a 3%”, señaló durante la entrevista.

La lista 1303 abandona Fuerza Renovadora La lista 1303 del Frente Amplio (FA), cuyo principal referente es el exdirector del IMPO, Gonzalo Reboledo, decidió abandonar el grupo Fuerza Renovadora hace dos semanas, según informó El Observador y confirmó la diaria. En el sector que lidera el senador Mario Bergara también están Marea Frenteamplista, Alianza Progresista y Banderas de Liber. El grupo de Reboledo tomó la decisión de abandonar el espacio que apoyó en las elecciones de octubre de 2019 durante un encuentro nacional en Colonia. En esa reunión participó el expresidente del FA, Javier Miranda. Reboledo fue el secretario político de Miranda y su hermano, Marcelo Reboledo, estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Organización en ese período.

