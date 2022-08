El espacio frenteamplista Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) aprobó en mayo la creación de un Secretariado Ejecutivo con representantes de Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay (AU), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Plataforma y Magnolia, y ahora intentará dar un nuevo paso en su consolidación, a partir de la puesta en funcionamiento de grupos programáticos y la realización de un encuentro nacional el 15 de octubre. En esa instancia tienen previsto tomar definiciones de cara al ciclo electoral de 2024, como la presentación de listas comunes en los 19 departamentos y la presentación de una candidatura que eventualmente pueda competir en la interna de junio ante otros nombres que están instalados, como los intendentes Yamandú Orsi y Carolina Cosse. “Vamos a trabajar para tener una candidatura presidencial propia”, adelantó el senador Mario Bergara, en diálogo con la diaria.

Unas semanas atrás, CSP anunció la formación de grupos de trabajo que buscarán realizar aportes a la creación del programa del Frente Amplio (FA). La principal contribución, según estiman, estará en el área económica, ya que importantes jerarcas del equipo económico en los gobiernos del FA tienen una participación activa dentro del sector.

Más allá de esa seña de identidad, también esperan poner el foco en otras áreas, como la educación. Allí están trabajando el exdirector de Primaria Héctor Florit, el exconsejero de Secundaria Martín Pasturino, el ex director nacional de Educación Luis Garibaldi, la expresidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa Alex Mazzei, la exdirectora de Formación en Educación Ana Lopater y el senador de AU José Carlos Mahía, que lideró la comisión de educación en el último congreso del FA y fue uno de los principales promotores de la Ley General de Educación.

El líder de Plataforma y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, copreside junto a Ricardo Ehrlich la comisión de programa del FA y es uno de los encargados de coordinar los nodos programáticos de CSP. En diálogo con la diaria, sostuvo que en el FA las comisiones vienen trabajando para proponer un plan hacia diciembre de 2023, durante el congreso programático de la coalición de izquierda. Actualmente, se está realizando “un proceso de transversalización de las líneas programáticas, porque queremos cruzar temas que son conflictivos, que tienen puntos de vista distintos, y generar entendimiento, que sólo se logra si cruzamos temas como producción y ambiente” o el feminismo se transversaliza en todos los temas, expresó.

En ese marco, García contó que se busca que el bloque de alianzas entre los seregnistas pueda aportar al programa del FA en distintas áreas, como economía, salud, ambiente y género. “Es innegable que en CSP confluyen prácticamente todos los principales referentes de los equipos económicos de los 15 años de gobierno” y “allí habrá un aporte indudable”, en referencia a la presencia de Danilo Astori, Bergara, Jorge Polgar, Martín Vallcorba y Michael Borchardt, entre otros.

La seguridad social, un debate inminente

Uno de los principales temas programáticos que deberá abordar el bloque en el corto plazo es la reforma de la seguridad social. El presidente del FA, Fernando Pereira, anunció que una comisión integrada por 25 personas realizará un análisis técnico del anteproyecto para dar una respuesta unificada como oposición. En paralelo, algunos sectores, como el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular y el Partido Socialista, ya marcaron sus primeros reparos a la propuesta presentada por el presidente Luis Lacalle Pou.

En tanto, el exministro Astori dio sus primeras impresiones sobre el anteproyecto el jueves en diálogo con En perspectiva y sostuvo que durante el último gobierno del FA manifestó que el país “necesitaba una transformación estructural en lo que llamamos seguridad social”, que es “bastante más” que “las jubilaciones”, y en ese sentido celebró “la actitud del presidente, que es positiva, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país”.

También opinó que es necesario saber cuál es la posición de los partidos que conforman la coalición y señaló que es una “cuestión de Estado” y que, por lo tanto, es “imposible que sea solucionada encarada por un solo partido”. “Eso es lo que falta todavía, el presidente llevó su proyecto, su convicción, pero no sabemos qué piensa el resto del gobierno, es más, sospechamos que puede haber alguna diferencia, alguna discusión que es necesario laudar antes”, dijo.

Al respecto, el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos dijo a la diaria que “la línea que marcó Danilo es absolutamente compartible en CSP” y que están completamente “alineados” con lo que ha planteado el presidente del FA respecto de que la oposición debe estudiar el proyecto y recoger lo que planteó la fuerza política en su programa y en la Comisión de Expertos de Seguridad Social.

Mahía señaló que en CSP prima una “única visión” sobre la seguridad social y eso se va a ver reflejado en la postura del bloque sobre el tema. Sin embargo, advirtió que el problema “es que no hay proyecto de gobierno en materia de seguridad social, sólo hay un borrador”. A su juicio, el FA “no debe posicionarse sobre borradores”.

En la misma línea, Bergara dijo que están a la espera del análisis que realice el grupo de trabajo del FA, integrado por los tres delegados a la comisión de expertos (Ernesto Murro, Jimena Pardo y José Luis Baumgartner), los dos coordinadores (Juan Castillo y Polgar) y más de 20 asesores técnicos.

“El posicionamiento político es lo que planteó Fernando: vamos a expedirnos cuando haya una propuesta que involucre a todo el gobierno. El presidente [Lacalle Pou] lanza un borrador y al día siguiente dirigentes de la coalición dicen que hay aspectos en los que no coinciden. El FA no tiene urgencia en posicionarse en el tema, primero esperemos a ver cuál es la propuesta del gobierno en su conjunto y veamos qué es lo que vamos a discutir a nivel del Parlamento”, agregó Bergara.

El senador y exministro de Economía dijo que “a priori” defenderán los criterios de sustentabilidad financiera y social, que haya un “tratamiento equitativo” de todos los institutos y las diversas cajas y que no haya una “pérdida de derechos entre los sectores más vulnerables”.

“Pero no vamos a desgastarnos ahora con una propuesta que después no llega al Parlamento”, añadió. Bergara recordó que legisladores del Partido Nacional, como Jorge Gandini y Gustavo Penadés, reclamaron que el FA tome una postura y hasta sugirieron que no habría que plantear una reforma que no contara con respaldo de la oposición. “¿Por qué presionan al FA por una definición cuando el propio Manini dijo que se iban a tomar tres semanas? Todos somos conscientes de que en este tema hay puntos de conflicto entre lo que plantean el presidente y Manini, sobre todo por la Caja Militar. Habrá que ver cómo dirimen entre ellos, si es que los dirimen”.

El armado electoral

A diferencia de lo que ocurrió las elecciones pasadas, la voluntad de los sectores que integran el bloque seregnista es “ir con lista única en todos los niveles”, dijo Olmos, y agregó que “eso después hay que construirlo”, porque son 19 “realidades distintas” más la lista al Senado. Mahía manifestó que, si bien no está formalmente resuelto, están “convencidos de que ese es el camino”.

Bergara dijo que este avance hacia una “identidad común” de CSP también tendrá luego una formulación electoral común, a nivel nacional y en los 19 departamentos. “Hay un aprendizaje, por los votos que tuvieron los sectores seregnistas tendríamos que tener una representación en Diputados mayor que la que tuvimos, porque fuimos disgregados. Es una experiencia que tenemos que incorporar y por eso ahora la definición es trabajar en todos los departamentos bajo el paraguas de CSP, en lo posible con un número común”, explicó.

Olmos (Fuerza Renovadora), Carlos Varela y Claudia Hugo (AU) son los diputados por Montevideo. En Canelones está Mahía, también de AU, y se sumó a CSP el diputado Constante Mendiondo, que pertenece al Nuevo Espacio, pero resultó electo en un acuerdo departamental (Frente Río Negro).

“Con el Nuevo Espacio hablamos antes de la conformación de CSP y ellos nos plantearon que veían con buenos ojos la construcción de este espacio, pero optaron por estar por fuera. Pero tenemos un buen diálogo, sentimos que hay afinidad histórica en los posicionamientos políticos. Obviamente, los puentes de diálogo con el Nuevo Espacio están siempre abiertos y nos gustaría profundizarlos. Lo mismo con la Vertiente Artiguista, con la que nos interesa siempre buscar puntos de aproximación”, agregó Bergara.

Tiempos de definiciones

Bergara contó que el bloque también expresará la “sensibilidad seregnista en la disputa interna del FA por la candidatura presidencial”. “El FA es un abanico de sensibilidades y necesita llegar a todos los segmentos de la sociedad uruguaya. Eso implica que estén sobre la mesa y con potencia todas las sensibilidades frenteamplistas, algo que también tiene que expresarse en la elección interna. Es otra definición que tomamos como CSP: trabajar para tener una candidatura presidencial propia en la disputa dentro del FA”, anunció Bergara.

El senador frenteamplista agregó que el 15 de octubre habrá un encuentro nacional de CSP y esperan llegar a esa fecha con “definiciones mucho más precisas” sobre cuál será la formulación electoral.

¿En lo personal está dispuesto a ser candidato por CSP?

No hemos entrado en esa discusión. Esperamos hacerlo en estos meses, antes del 15 de octubre, tanto en los nombres como en la presentación del número de lista. Vamos en esa dirección, cuando tengamos una definición la vamos a comunicar: aspiramos a que sea en ese encuentro nacional del 15 de octubre. Hasta entonces, no sería conveniente que anticipe ningún tipo de opinión sobre el tema.

Parecen pasos bastante concretos, si hay una definición de resolver una candidatura propia...

Sin duda, está claro que es un tema que está sobre la mesa. Está claro que tenemos ese encuentro y también es evidente que los tiempos empiezan a acortarse. En el contexto político de la interna del FA hay algunas candidaturas que ya están instaladas y, evidentemente, si nuestro espacio seregnista quiere ser protagonista del proceso político electoral, tiene que tomar definiciones en un plazo relativamente corto. En esa dirección estamos avanzando.