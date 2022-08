El senador frenteamplista Mario Bergara, que el lunes será el responsable de llevar adelante la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores), dijo el viernes que las declaraciones de Marset a través de los videos que envió a la prensa no serán tenidas en cuenta en la interpelación. “No altera el foco de nuestra interpelación porque entiendo que los videos de Marset, si es que es Marset, refieren más bien a su accionar deslindando responsabilidades en los temas criminales”, planteó, y agregó: “No nos compete a nosotros definir si él es o no es narcotraficante, si participó o no en tal asesinato”.

Según Bergara, las declaraciones del narcotraficante son “resorte” de la Policía y la Justicia de Uruguay, Paraguay y Colombia. El foco, entonces, no estará en el aspecto legal, sino en las “responsabilidades políticas” que “obviamente” tienen la cancillería y el Ministerio del Interior por expedir el pasaporte “en tiempo récord y en formas poco usuales”, consideró.

“Ponemos el foco en por qué, en estas circunstancias tan complejas, cuando una persona está presa en el exterior por un documento falso, fue procesada en el pasado, tiene antecedentes penales profusos y estaba siendo investigada a nivel internacional con participación del Ministerio del Interior uruguayo, la DEA [Administración de Control de Drogas de Estados Unidos], las autoridades paraguayas, recibe de esta manera, con tanta facilidad, con tanta rapidez, un envío sui generis del pasaporte a Dubái, que le permite salir de Dubái y estar hoy prófugo de la Justicia internacional”, expresó.

Bergara contradijo al ministro Heber, que respaldó la decisión de otorgar el pasaporte a Marset en un decreto de 2014. “No es cierto que se le diera el pasaporte a Marset, ni siquiera que se le dio de esta manera, por el decreto de 2014. El decreto no inhabilitaba que se diera, pero tampoco obligaba a darle”, disparó. Para el senador, las disposiciones del decreto no “obligaban a expedir el pasaporte”.

“Claramente el decreto está diciendo que ante circunstancias no previstas, los ministerios respectivos tienen que hacer las consideraciones del caso. Vaya si esta es una circunstancia compleja [...]. Vaya si hubiera ameritado consideraciones adicionales y una evaluación más cautelosa, más profunda y más prudente, tal como sugirieron los profesionales del servicio exterior, porque no en vano la embajada de Emiratos Árabes y la opinión del excónsul y del servicio consular piden instrucciones explícitas, en la medida de que consideran que este es un caso que ameritaba una mayor prudencia y una mayor cautela”.

La visión de Heber

El viernes, en una entrevista con En perspectiva, Heber reiteró su opinión de que la entrega del pasaporte fue posible porque “las disposiciones establecidas en el decreto de 2014, de José Mujica, llevan a que en los requisitos para poder otorgar un pasaporte no esté contemplada la situación de que esté preso o que tenga antecedentes en el exterior, solamente causas abiertas en el país”.

Según el ministro, en el decreto anterior a ese de 2014, de 1993, “expresamente se solicitaba antecedentes del país donde está residiendo, de donde se está solicitando”, y señaló que “si hubiera estado vigente, naturalmente no se podía otorgar el pasaporte porque el señor Marset estaba preso”.

Heber volvió a insistir en que “hasta que no sucedió esto, no nos pudimos percatar de estos cambios” al decreto, aunque en 2021 la normativa fue modificada por el propio Ministerio del Interior, cuando lo encabezaba Jorge Larrañaga, a raíz de planteos de las personas con discapacidad. Pero, según Heber, esa modificación que hizo el ministerio tenía que ver “con una discusión que se venía dando desde 2019, que nosotros heredamos”, y no significó “una revisión del decreto”, se excusó.

La visión en la coalición

En tanto, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo a la diaria que, a su parecer, “Uruguay no queda mal parado” a nivel internacional con este episodio, que calificó como “un lamentable show mediático”. Aseguró que las autoridades uruguayas “procedieron de acuerdo a la normativa vigente”, aunque apuntó que “seguramente” en el futuro será necesario “readecuar” la legislación actual para evitar “cuestiones que hoy están golpeando la realidad”.

Acerca de la interpelación del lunes, Penadés afirmó que, si bien primero van a “escuchar la intervención del senador Bergara” y después “las explicaciones que va a dar el gobierno a través de sus ministros”, en la bancada del Partido Nacional (PN) están “muy tranquilos con el proceder del Poder Ejecutivo, acorde a la ley y a los decretos vigentes”, sensación que extendió al resto de los integrantes de la coalición de gobierno.

Al respecto, comentó que “hubo conformidad” con las “explicaciones que van a brindar” en la interpelación tanto Heber como Bustillo, explicaciones que fueron adelantadas el jueves en una reunión entre los dos ministros y senadores del oficialismo. “Estuvimos presentes senadores de toda la coalición”, agregó.

Consultado sobre el anuncio del fiscal de Corte, Juan Gómez, quien señaló a la diaria que esperaría el resultado de la interpelación para definir si inicia una investigación penal, Penadés dijo que no comprende “en qué puede influir una interpelación parlamentaria en la definición de investigaciones penales por parte de la Justicia”; no obstante, señaló que las declaraciones de Gómez “no meten presión” y manifestó su “respeto a la opinión del fiscal”. Mencionó además que “si es necesario que la Justicia actúe, no me parece mal”.

Horas atrás, el senador Jorge Gandini, también del PN, declaró en rueda de prensa que la situación en torno a Marset le “llamaba la atención, claro, como tantas cosas”. A su criterio, lo más relevante a dilucidar es si las actuaciones de los ministerios involucrados estuvieron “dentro o fuera del marco legal”. En tal sentido, expresó: “Nosotros tenemos la información de que se actuó dentro del marco legal. Si se está por fuera, es grave”.

Por su parte, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, valoró positivamente la interpelación que llevará a cabo el Frente Amplio “porque los ministros no sólo nos tienen que explicar a nosotros, los parlamentarios, [sino que] deberán dar explicaciones a todo el país”. Apuntó que no se puede eludir que la situación se generó en la órbita de un gobierno que prometió “declararle la guerra al narcotráfico” y que, con mayor o menor conocimiento del perfil de Marset, “facilitó a un narcotraficante buscado internacionalmente que pueda moverse”.