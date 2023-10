Gustavo Torena, popularmente conocido como el “Pato Celeste”, realizó el lanzamiento de la lista 906 -un sector denominado Espacio Celeste- dentro del Frente Amplio, de cara a las elecciones nacionales del 2024. El anuncio de la actividad que se realizó este sábado había sido anunciada a principio de mes, luego de dar a conocer un jingle que fue viral en redes sociales.

En las instalaciones del Platense Patin Club y ante poco más de 600 personas, los artistas Rolando Paz, Yesty Prieto, Miguel Ángel Muniz y Martín Quiroga dieron un breve mensaje. Instantes después, Torena se dirigió al público presente, en su mayoría gente joven que concurrió con niños pequeños. La conducción del evento estuvo a cargo del presentador de carnaval Álvaro Recoba, y la reconocida figura con pasajes por conjuntos lubolos Jessy López.

En su oratoria, Torena agradeció a todos los presentes por acompañarlo, y mencionó a los barrios de los cuales habían llegado muchos de ellos: Cerro, Casabó, Los Palomares, Barro Borro, Villa Española, Villa Teresa y Nueva Esperanza. Señaló que a él y a su equipo de trabajo “nadie les cuenta los problemas y necesidades que hay en los barrios”. “Creemos que podemos aportar nuestro granito de arena para que el Frente Amplio, que tiene herramientas, pueda seguir adelante y ganar en las próximas elecciones, para que aquellos de clase baja puedan vivir mejor”.

Gustavo Torena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Afirmó que quiere que alguien de su sector, ya sea él u otro componente, pueda llegar al Parlamento “para tener un despacho, y desde ahí dar la batalla. Dar la batalla en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que ahí hay mucho dinero. Que se reparta mejor la torta. El Mides no es solo entregar una canasta. El Mides debe ir a los barrios carenciados con psicólogos y psiquiatras a atender a la gente. Porque las personas en los barrios que mencioné no tienen dinero para comer ni para pagar un ómnibus. Que la gente pobre viva mejor”.

Sostuvo que en Uruguay la gente de clase socioeconómica alta “gana mucho dinero, y debe pagar impuestos, y esos impuestos deben de ser repartidos con las personas más necesitadas”. Posteriormente, arremetió contra los militares. “No hay que renegar con los militares de abajo. Hay que renegar con los militares que tienen cargos. Todos los años gastamos en presupuesto para los militares más de 500 millones de dólares. ¿Para qué queremos tantos militares, con tanques de guerra, camiones, metralletas, si a este país cualquiera que nos ataque nos tira una bomba y nos destruye?”, dijo Torena.

Cuando transcurrían 12 minutos de los 15 que duró su discurso, Torena se emocionó y se le quebró la voz, al punto tal que le costaba hablar. “Queremos estar en los barrios, con la gente necesitaba, no para beneficiarnos nosotros”, expresó, y agregó que tanto él, como los demás integrantes de su agrupación, tienen “un plato de comida para comer, pero me acuerdo de aquellos que no tienen, en los barrios carenciados como el Borro”. Y se preguntó: “¿Qué es lo que pasa en Uruguay y por qué hay tanta pobreza si tenemos tantas posibilidades?. Que no le mientan a la gente. Cuando finalizó la pandemia, a los dos meses, el Ministerio de Defensa compró dos aviones y pagó 60 millones de dólares, mientras hay muchos ciudadanos pasando hambre”.

Concluyó diciendo que quiere llevar adelante acciones por la población y que acepta las críticas. “Si el día de mañana me encuentran diciendo mentiras o fallando, sáquenme a patadas y despídanme”, expresó.

Una vez concluida la oratoria de Torena, quien se acercó a hablar a los presentes, fue Joselo López, vicepresidente del Pit-Cnt, que escuchó toda la oratoria de Torena y su grupo de trabajo sentado en una silla en el medio de los presentes. Luego se subió al escenario, saludó al empresario y se limitó a decir que respaldaba el lanzamiento de la agrupación. Además, le deseó suerte en los pasos que diera dentro de la política.

Gustavo Torena y Martin Quiroga. Foto: Rodrigo Viera Amaral

“Al gobierno le faltó cercanía con la gente”

En dialogo con la diaria, Torena planteó su proyección para el sector: “Pensamos, humildemente, que tenemos gente en el área del deporte, especialmente el básquetbol y del fútbol, personas con experiencia, ayudando en las plazas de deporte, que hay 118 en todo el país, algunas de ellas abandonadas, vamos a tratar de ayudar en esos temas y con la gente que sabe”.

Mencionó también que es importante el trabajo en los barrios, a través de las comisiones fomento, los concejos vecinales, “para que todos los niños y adolescentes que están en las calles... tratar de sacarlos del espanto de las drogas, y que así hagan deportes. Esa es parte de la base que tenemos, que además tiene que ver también con un tema cultural”.

Sobre el actual gobierno criticó que “le faltó cercanía con la gente. Humildemente, nosotros que somos personas vinculadas al carnaval y del fútbol, eso lo vemos así. Este gobierno se preocupa pero sólo por una parte de la sociedad. Principalmente, aquellos de clase alta, pero los gobernantes no recorren los barrios carenciados, donde la gente pasa mal. Este gobierno no hay cumplido con sus promesas”.

Explicó que, en caso de ganar una banca en el Poder Legislativo, sería importante “tener un despacho del pueblo, porque esas oficinas en el Palacio Legislativo las paga la población. Tendríamos tres escribanos y dos abogados, para que doña María o don José, que no tienen para abonar un certificado, puedan hacer trámites que no le pueden pagar a un profesional”. Consideró que en Montevideo “hay muchas zonas donde hay miseria, y queremos abordar esos lugares”.

Gustavo Torena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Cuestionó también que haya “legisladores que van al Palacio Legislativo a tomar café solamente”, y criticó a la exministra de Vivienda, la cabildante Irene Moreira, señalando que “no se sabe dónde están las 50 mil viviendas que le prometió a la gente” durante su gestión.

Acerca del actual momento del FA y cómo el partido se prepara para las elecciones internas, sentenció que la fuerza política “tiene un poder infernal”, y que “es la herramienta que tiene el pueblo uruguayo para defender los derechos de las personas más humildes y de los más necesitados. Tenemos nuestras discrepancias, pero el Frente Amplio es el Frente Amplio”.

Con respecto a cuándo tomará posición su sector respecto a qué precandidato apoyará en las elecciones internas, dijo que Espacio Celeste primero tiene que recorrer Montevideo y el interior del país, y posteriormente anunciará a quién respaldará, resolución que podría tomar a finales de 2023 o en los primeros meses del 2024, según adelantó. Sí aclaró que el respaldo al precandidato elegido será “discutido entre todos los integrantes de su agrupación”.