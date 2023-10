En el último Plenario nacional, que se realizó la semana pasada, el Frente Amplio (FA) saldó varias discusiones pendientes: aprobó los lineamientos para tratar los límites de la libertad de acción otorgada a los sectores respecto al plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y dio el visto bueno para el diálogo social que pretende impulsar en caso de ganar las elecciones.

Con las reglas en común consensuadas, los sectores de la coalición de izquierda se preparan para meterse de lleno en la campaña electoral, que tendrá como primer punto de inflexión el Congreso de diciembre, en el que se aprobarán las precandidaturas frenteamplistas y el programa de gobierno que deberá cumplir quien gane las internas de junio del año próximo. En paralelo, el PIT-CNT deberá recolectar 270.000 firmas antes de fines de abril para habilitar la consulta popular en octubre de 2024. ¿Qué lugar entonces tendrá el plebiscito en la campaña de los sectores, tanto los que apoyan la iniciativa como los que no?

Las estrategias difieren significativamente a la interna del FA: mientras que el tema no estará formalmente presente en los actos de los sectores que no apoyan la iniciativa, como el Movimiento de Participación Popular (MPP), los sectores de Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) y la Vertiente Artiguista; en el caso de los sectores que se manifestaron a favor -el Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande-, tendrá un lugar protagónico en la campaña.

La estrategia de los que están a favor

Para quienes acompañan la idea de recolectar firmas para habilitar el plebiscito, el tema será “central”. Así lo consideró Gonzalo Civila, secretario general del PS, quien en diálogo con la diaria, afirmó que una convocatoria de democracia directa “sobre un tema tan importante para la vida de la gente, para la vida de todo nuestro pueblo, no puede ser desde nuestro punto de vista una cosa secundaria”.

De acuerdo a Civila, el “compromiso” con la “causa” del plebiscito es “central”. Esta instancia coincidirá de forma parcial, eventualmente -siempre y cuando se lleguen a las firmas-, con la campaña electoral: “Son temas que para nosotros van a estar conjuntamente arriba de la mesa”, señaló, y aseguró que ya trabajan por el triunfo del FA en 2024, donde va a haber “otro montón de temas” a discutir, en los que opinarán y participarán también.

En Izquierda y Libertad, la alianza entre el PS, el PVP, Casa Grande y la 5005, piensan en la posibilidad de desarrollar actividades conjuntas en la etapa tanto de la recolección de firmas como en la etapa posterior. “Eso está en proceso”, dijo Civila, quien agregó que en los comité del partido ya juntan firmas.

Por su parte, el diputado del PVP Daniel Gerhard señaló a la diaria que se encuentran “discutiendo” y “diseñando” la campaña dado que para el sector el plebiscito de la seguridad social es de “máxima prioridad”. “No es un elemento más dentro de otros”, afirmó.

“Eso lo vamos a hacer con una campaña propia PVP, pero también lo vamos a hacer en el marco de la corriente Izquierda y Libertad, en el marco de todos los sectores del FA que estén en la misma y junto con las otras fuerzas sociales. Así que por ahí iría nuestro engranaje, una campaña propia, junto con nuestros principales aliados y después, obviamente, tendiendo puentes y articulando con las otras organizaciones”, estableció.

Además, aclaró que “sin duda” que el 2024 “no es sólo recolectar firmas” y que también pelearán para que el FA vuelva al gobierno, en principio, con el apoyo a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que aún no se expidió sobre el tema y tampoco formalizó su postulación, que se espera sea en noviembre.

“En base a eso también vamos a desplegar todos los esfuerzos. Nos parece que ahí tenemos que hacer un aporte importante, pero todavía la compañera no es precandidata y sin embargo ya están las papeletas en la calle, entonces son tiempos diferentes”, expresó.

Mientras tanto, en el PCU, Tatiana Antúnez, secretaria de Género del sector, señaló a la diaria que llevarán adelante una campaña basada en la información “certera” en el entendido de que “todas las personas accedemos a la seguridad social desde que nacemos y hasta que nos morimos y que este derecho no puede quedar supeditado a los intereses de quienes se enriquecen a costa de nuestro trabajo”. En ese sentido, explicó que irán a “todos los rincones del país” como “ya lo hemos hecho con la LUC [ley de urgente consideración] apostando a un amplio diálogo social y entendiendo que otra reforma no sólo es posible sino que es necesaria. En defensa de la enorme mayoría de nuestra población”.

Según resaltó, quienes defienden la actual reforma de la seguridad social se encargan de “infundir miedo”. Sin embargo, agregó que cualquier ciudadano “puede entender que mientras el mundo habla de reducir la jornada laboral acá se impone trabajar más tiempo de nuestras vidas”.

Otro camino

La senadora del MPP Sandra Lazo sostuvo que su sector se ajustará a las definiciones aprobadas por el Plenario. “Las resoluciones tienen algunos parámetros que son generales, por ejemplo, el no uso de determinados espacios que tienen que ver particularmente con el FA, pero en lo que tiene que ver con lo sectorial no amordazan a nadie. Aquellos compañeros que, dentro del sector, en actos quieran abordar el tema, lo van a abordar, siempre con esa autorregulación desde el punto de vista de no herir un principio básico que es la unidad”, aclaró.

Lazo sostuvo que el FA, por otra parte, definió avanzar en un diálogo social y sobre ese margen, el MPP se estará “moviendo”, aunque “hay muchas cuestiones” que surgirán “espontáneamente” en los actos, apuntó.

Desde Asamblea Uruguay (AU), que integra la alianza de CSP, consideran que “lo más razonable parece ser no introducirlo en nuestro debate hacia las elecciones”. Así lo entiende el diputado Carlos Varela, quien aclaró que todavía no han discutido en detalle sobre el tema ni Convocatoria ni en AU, pero adelantó que se concentrarán “en lo que ha sido la postura del FA y fundamentalmente lo que va a hacer el FA a partir de 2025”. En ese sentido, manifestó que el foco estará puesto en las bases programáticas de cara al Congreso.

“Nos vamos a concentrar en eso, no vamos a hablar del tema del plebiscito. Nos vamos a concentrar en el hecho de la libertad de acción, vamos a respetar todas las opiniones, pero nosotros no vamos a introducirnos en ese debate”, recalcó.

En la misma línea opinó la senadora Liliam Kechichian, de Fuerza Renovadora, otro de los sectores de la CSP, que impulsa la precandidatura de Mario Bergara. “Tenemos una postura clara, hicimos una comunicación pública y claramente no es nuestro camino”, manifestó y señaló que desde un primer momento adhirieron a lo que el FA había definido, que fue impulsar el diálogo social en 2024.

“Desde el punto de vista táctico, obviamente tenemos diferencias con la idea de mezclar este tema con las elecciones. Es cierto que ha habido muchos plebiscitos junto con las elecciones, pero creemos que estas elecciones va a haber una campaña intensa y los modelos de país deberían ocupar el primer lugar, siempre teniendo en cuenta que nosotros votamos en contra y somos profundamente críticos de la reforma de seguridad social”, explicó.

Señaló que tienen diferencias desde el punto de “vista táctico y conceptual” con la propuesta del PIT-CNT, en el sentido de que “algunas cosas van en contra del programa del FA y, otras, consolidan algunos privilegios, es decir, la frase de que nadie perderá ninguna de las conquistas hasta ahora obtenidas, corre para todo el mundo, por lo tanto, también para la Caja Militar”.

Si bien precisó que todavía la CSP no discutió cómo se abordará este tema durante los actos, descartó la posibilidad de que se haga campaña en contra del plebiscito. “Obviamente cada vez que se requiera nuestra opinión diremos en qué cosas discrepamos, pero por supuesto que no vamos a cuestionar a las personas que decidan habilitar el voto ciudadano”, apuntó.

En tanto, desde la VA aseguran que el tema “central” de cara al próximo año se ubica en la “imperiosa necesidad de cambiar el gobierno y retomar las administraciones del FA en función de los intereses del sector popular”. Eduardo Brenta, senador de ese sector, dijo a la diaria que ese es el “evento clave” pensando en las “necesidades” que “está atravesando el pueblo uruguayo”. “El esfuerzo fundamental va a ser trabajar para que el FA vuelva al gobierno en 2025”, insistió.

Sobre la promoción del plebiscito, que creen es “inconveniente” en su contenido, no estará en la agenda “principal” de trabajo “más allá de respetar las resoluciones del FA adoptadas en esta materia”.