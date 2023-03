La apuesta del Herrerismo de ir por Laura Raffo para que sea una de las posibles precandidatas del Partido Nacional (PN) pareciera no caer bien en sectores wilsonistas, como Por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini. En una entrevista con Quién es quién, de Diamante FM, calificó a la precandidatura como un “retroceso”, porque Raffo, quien fuera candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor -bajo el lema del Partido Independiente- en 2020, debería ratificar su camino hacia la comuna capitalina, que hace más de tres décadas gobierna el Frente Amplio (FA), hoy con Carolina Cosse a la cabeza.

En un tramo de la entrevista, reconoció que Raffo, al ser candidata única por la coalición, había acumulado una votación “interesante”, pese a, en ese momento, ser una novel política que había dejado de lado su rol como columnista de economía en un canal de televisión abierta para adentrarse en la política.

“Acumulamos una persona con conocimiento público, esa persona se entrenó, conoció Montevideo, generó y se instaló. Y lo hizo muy bien”, señaló el nacionalista, que apuntó que el plan del PN, en verdad, era ”potenciar” a Raffo en un trabajo de cinco años “detrás de ella” y esperar a que los restantes partidos coaligados a nivel nacional pusieran sobre la mesa un candidato distinto para acumular más votantes bajo un mismo lema.

“Con eso podíamos pelear la intendencia”, afirmó, y se quejó de que el partido generó “recursos” para que Raffo tuviera “dedicación completa”. A modo de ejemplo, citó el Centro de Estudios Metropolitano que dirige, al igual que la presidencia de la Departamental blanca en la capital. “Fue todo pensando en ese camino. Ella optó por otro camino, ahora volvemos a fojas cero. Nos miramos y decimos '¿ahora a quién ponemos?'. Es un retroceso”, fustigó.

La preocupación del senador es que si pierde la interna o, en caso de que gane, la nacional, se generará una “curva” para que el PN logre el sillón departamental montevideano: “Si te dan la candidatura en febrero de 2025 [a la Intendencia de Montevideo], te quedan tres meses para hacer campaña, sin un mango, porque se la gastaron toda en la nacional”, reflexionó, y añadió al programa que se tiene que “poner la tabla en la orilla, como hacen todos los candidatos del interior”.

En una recorrida en Tacuarembó, Raffo se refirió al tema y sus aspiraciones nacionales. En rueda de prensa, dijo que hay que “combatir” el “relato mentiroso” del FA, donde “no apoya la reforma educativa, la de la seguridad social, ni la rebaja de impuestos”. En ese marco, apuntó que el FA “no piensa en los uruguayos y su bienestar”, sino “en cómo volver al poder”.

Raffo se encuentra en construcción de un “movimiento nacional” para “recorrer mucho el interior”, que, según dijo, “no es una bolsa”, porque cada departamento cuenta con una realidad distinta. “Quiero ir a cada departamento a charlar con la gente, conocer sus necesidades, profundizar en lo que necesitan mejorar y eso se logra viniendo, estando, reuniéndote con el intendente, con los diputados, con los dirigentes de la junta. Hay que escuchar a las personas”, expresó, y aseguró estar con “muchas ganas” y “fuerza”, porque cuenta con la ventaja de no tener un cargo en el gobierno. “Tengo la libertad de tiempo para recorrer todo el país y es lo que voy a hacer en los próximos meses con mucho entusiasmo”.

En respuesta a Gandini, indicó que “todos los compañeros del PN, que nacemos como dirigentes montevideanos, que fue lo que me pasó a mí, tenemos un compromiso muy grande con Montevideo”. Fue así que dijo que no va a dejar de lado la capital, porque la ”agarrarían por los barrios”. “Tenemos que complementar, en Montevideo vive el 40% de la población y es verdad que la zona metropolitana, San José, Montevideo, Canelones, son dos millones de personas. Yo no podría pretender recorrer todo Uruguay y dejar de lado a Montevideo o a la zona metropolitana. A Montevideo lo llevo en el corazón, voy a seguir muy presente ahí, pero eso no quita que podamos hacer política nacional”, consideró.

No obstante, deslizó su deseo de hacer política nacional, porque quiere “dar respuesta” a lo que le plantea la gente. “En ese dedicarme a la política nacional voy a estar muy cerca de los que viven en Montevideo, en Canelones, en San José, de la zona metropolitana, y quiero estar muy cerca también de los que viven en el resto de los departamentos y por eso que le voy a dedicar todo el tiempo y mi vida a esto. Estoy muy entusiasmada por el compromiso que tengo”, expresó, y consideró que durante su candidatura a la comuna las personas le hablaban “de los temas del ómnibus, de la iluminación, de la veredas, de las calles”, que “son muy importantes porque te hacen a la vida cotidiana, te cambian la vida”. “Pero hay otros temas que te cambian mucho la vida que son el empleo, la salud y la educación de tus hijos, y esos temas se atacan a través de la política nacional y por eso yo me quiero dedicar a la política nacional”.

Sin tensiones

Más allá de los dichos de Gandini, en filas herreristas consideraron en diálogo con la diaria que esto “no tensa” para nada la interna nacionalista, que históricamente fue dura. Al ser consultado por la diaria por los dichos de Gandini, el senador del PN Gustavo Penadés acotó: “sin comentarios”, y se excusó de hacer declaraciones.

Mientras tanto, la edila de la lista 71 Adriana Balcarcel opinó que esos dichos corren por cuenta de él y reafirmó que el PN “es un partido de hombres y mujeres libres donde todos hablamos y decimos lo que nos parece”. “No creo que sea apurado, ni retroceso, ni ninguna cuestión de esas. Está plenamente capacitada para estar en carrera a una candidatura. Llegó el momento en que las mujeres tenemos que estar donde el poder se ejerce y, en el caso de ella, en un lugar preponderante para ser candidata a la presidencia. Creo que Uruguay lo merece”, dijo en diálogo con la diaria, y agregó que “es natural la compulsa política”. “Debe ser así, no es extraño”.

Asimismo, la edila nacionalista consideró que la precandidatura a la presidencia “no cambia los planes” para Montevideo, por el momento. “Como todo en política, hay momentos y tiempo. Laura representa 40% de lo que los montevideanos respaldaron”, apuntó, y añadió que “una cosa es discutir y otra enfrentar”, lo que no ocurre actualmente. “Siempre estamos discutiendo y es un partido donde se discute muchísimo, quizá lo hacemos en forma tan abierta que todo el mundo se entera”, estableció.

Raffo se encuentra en una recorrida nacional desde hace un largo tiempo, con miras a las elecciones nacionales. En ese marco, ha intentado iniciar vínculos con dirigentes de distintos sectores para buscar apoyos ante la eventual precandidatura, que tiene, al menos, unos tres nombres: el del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema -que tuvo sus rispidices esta última semana-, y el de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, quienes no descartaron empezar un recorrido a la presidencia.

Raffo, por ejemplo, inició conversaciones con Por la Patria y Alianza Nacional (AN), dos sectores vinculados al wilsonismo, en su momento, antagónicos con el herrerismo. El senador Carlos Camy, presidente de AN, había confirmado a la diaria que mantuvo conversaciones con ella e, incluso, con Argimón y Delgado.

Mientras tanto, Gandini, en una entrevista con este medio, consideró que en su menú de opciones el PN debe tener una candidatura wilsonista y “popular”. Al ser consultado por Raffo, dijo que representa la estructura del herrerismo “más ortodoxo” y, además, adelantaba que le preocupaban las consecuencias en el proyecto para Montevideo: “Cuanto más se demore la candidatura de Laura en oficializarse, más se demora en consagrar formalmente el vacío que quedaría en Montevideo, que es un proyecto de mediano plazo que venimos trabajando todos. Eso implicaría llevar el reloj a cero y empezar otro plan. Creo que nos estamos quedando sin tiempo para elaborar ese otro plan”.

Según había informado El Observador, desde el herrerismo tentaron a Por la Patria para conformar una corriente similar a Unidad Nacional, que supo encabezar el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera en las presidenciales de 2009, cuando perdió con José Mujica. Para Gandini, sin embargo, hay que buscar otro camino.