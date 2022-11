A pesar de que la mayoría de las y los actores políticos asegura que aún no es momento de hablar sobre las candidaturas para las próximas elecciones nacionales, a la interna de los partidos políticos ya se manejan posibles candidaturas. Dentro del Partido Nacional (PN), uno de los nombres que están sobre la mesa es el de la presidenta departamental del PN, Laura Raffo. En una entrevista con Montevideo Portal, publicada este viernes, la dirigente nacionalista afirmó que tiene “opinión formada” sobre el tema y que la dará a conocer “cuando sea el momento”.

“El tema de las candidaturas va a estar bien arriba de la mesa el año que viene. Por ahora lo que hay son conversaciones políticas”, manifestó Raffo, y apuntó que su foco está puesto en la elaboración de “propuestas”. “Creo que hoy no tiene que haber ansiedad electoral. Tiene que haber ansiedad por hacer y proponer cosas. No nos podemos ir de foco, porque si te vas de foco, perdés. Si yo me pongo en clima electoral y no hago una investigación de 60 páginas con apoyo del BID, entonces no siento que esté haciendo bien mi trabajo”, agregó.

Consultada sobre si su objetivo es presentarse como candidata a nivel nacional o departamental, Raffo contestó que está “pensando en propuestas y soluciones a largo plazo, que son a nivel país. Obviamente, Montevideo es importante”.

Si bien no confirmó su candidatura para las próximas elecciones, Raffo consideró que no haber tenido ningún cargo electivo no es un obstáculo para consolidarse como candidata del PN. “Tuve grandes responsabilidades en el sector privado; en industrias que tenían sindicatos, trabajadores, donde tuve que ejecutar proyectos. Siempre que estás en un cargo de dirección, todos los años evalúan tu laburo y lo podés perder de un año al otro”, expresó.

Consultada sobre el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la presidenta departamental del PN dijo que “hoy la decisión está en manos del Senado” y recordó que los ediles “actuaron de manera autónoma” sin conversar con el partido ni con ella. La dirigente nacionalista dijo que de haber sido consultada por los ediles de su partido hubiera manifestado su opinión en respeto de la libertad de acción.

Para Raffo, la decisión de los ediles “sirvió para dar visibilidad a un tema que no estaba en agenda: el estilo de gobierno de Cosse. Yo lo he dicho antes, es un estilo confrontativo. Separa mucho ‘ellos y nosotros’ y dificulta el relacionamiento con el Poder Legislativo”. Además, si bien varios integrantes del PN plantearon su discrepancia con la decisión de promover un juicio político a Cosse -como fue el caso del ministro de Defensa Nacional, Javier García-, Raffo dijo que “no le parece que se hayan desmarcado” del planteo y que “la declaración de la bancada no les quita apoyo”.

Por otra parte, la presidenta departamental del PN aseguró que sus críticas a Cosse no están dirigidas a su persona sino a “su gestión o el estilo de conducción” y que al haberla llamado “cínica” no estaba “en lo personal”. “Las veces que he señalado cinismo es cuando no se reconoce una realidad”, explicó.

Raffo dijo que puede haber una “sensación” de que el foco de sus críticas esté puesto en la intendenta por su “rol activo de oposición en Montevideo”, pero que “para nada” es así. “Nunca critico a la persona; trato de no criticar a la persona. Critico un estilo financiero que no convence o un estilo de conducción que no convence”, manifestó.

Consultada sobre la polémica en torno a las ollas populares, la nacionalista dijo que “se había creado un discurso que no tenía que ver con los datos reales”. “Se cerraron comedores del Instituto Nacional de Alimentación [entre 2016 y 2018] y se desarmó la estructura. Me parece bueno que se esté volviendo a armar, porque las ollas son una solución a corto plazo. El apoyo a las ollas es correcto, pero hay que apostar a una política estructural”, expresó.

También dijo que en sus recorridas por merenderos y ollas de diferentes barrios no ha visto “desmayándose de hambre como se decía”. “Veo, sí, que hay un sector de la población que aún es vulnerable y hay que apoyar”, agregó.