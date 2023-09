Ya aprobado por el Plenario el marco de alianzas de cara a las elecciones nacionales, desde el Frente Amplio (FA) aseguran que tanto militantes del Partido Nacional (PN) como del Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto están dispuestos a sumarse a la coalición de izquierda, ante inconformidades con la gestión de gobierno liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.

En una entrevista con la diaria, el presidente del FA, Fernando Pereira, señaló que hay algunos sectores de la coalición que analizan si es “pertinente continuar o no” dentro del espacio oficialista. “Hay agrupaciones que conversan con el FA y que plantean su disconformidad con las políticas de la coalición que no cumplieron con sus promesas de campaña”, expresó.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Interior de la fuerza política, Aníbal Pereyra, indicó que en el marco de las recorridas de “El FA te escucha” por distintos puntos del país se dieron señales en todos los departamentos de dirigentes de la coalición oficialista que están disconformes con el gobierno.

“Las alianzas están relacionadas a construir un FA más frente y más amplio en función de un programa que trate de revertir lo que hoy la mayoría de los uruguayos entiende que con este gobierno no se va a revertir, que son los problemas de la economía, la inversión pública, la educación, la salud y la vivienda”, ejemplificó, en diálogo con la diaria.

Pereyra agregó que “hay un retroceso importante” y que la gente “lo ve en su vida diaria”: “Eso sí, si prende la televisión [en alusión a los informativos centrales] parece que viviera en otro país. El secretario de Presidencia [Álvaro Delgado] dice que ‘la casa está ordenada’, y si uno abre la puerta y mira, dice ‘a ver en qué casa vivo’. ¿Qué me quieren vender? ¿Otra vez me quieren vender los cinco mejores años?”, cuestionó.

Dijo que en este contexto es que se construyen alianzas, y puso el ejemplo de La Patriada, un novel sector que se encolumnó detrás de la figura del intendente de Canelones y precandidato presidencial, Yamandú Orsi, pero también, añadió, hay “otras expresiones” que se “van a ir consolidando”. Sin dar nombres, puesto que esperan que lo hagan público ellos mismos, Pereyra aseguró que “hay una cantidad de alcaldes, exalcaldes, referentes locales que han dado señales [de sumarse al FA], pero a nosotros no nos importan los anuncios ni la disputa mediática de quién consigue más”.

El secretario de Interior valoró que es gente que “trabaja y vive en el territorio” y que algunos de ellos, por ejemplo, manifestaron que por las mismas razones que hace cinco años “estaban convencidos de que tenía que ganar Lacalle Pou hoy están convencidos de que tiene que ganar otro candidato del FA”, porque “los grandes problemas que advertían hace cinco años para construir un cambio no se encaminaron” por parte de la administración actual.

Los potenciales

Desde un principio, una vez que surgió la discusión de las políticas de alianzas en el FA, se vieron como potenciales socios el expublicista Esteban Valenti, el exdirigente sindical Richard Read y Unir, la agrupación liderada por el exdiputado colorado Fernando Amado, que hoy es director de Turismo en la Intendencia de Montevideo. En diálogo con la diaria, Amado adelantó que la semana próxima mantendrá una reunión con Pereira para conversar sobre el camino a seguir.

“Siempre manteniendo nuestra independencia. Socios sí, en el abanico de las izquierdas”, consideró, y agregó que Unir ha seguido un “camino formal, serio, convencidos de la necesidad social y política de generar las condiciones para la ampliación de la base de acuerdos entre las fuerzas y los grupos políticos -sin importar el tamaño- de corte progresista, para lograr una nueva mayoría social y política”.

A propósito, señaló que tienen en cuenta lo aprobado por el FA en el marco de las alianzas. Expresó que se consideran “una izquierda republicana y batllista, y nos parece muy correcto el reflejo del presidente del FA, de respondernos como sector aliado o socio, pero no como parte del FA”.

Por esa razón, dijo, es que no manifestaron una opinión al respecto. “Es importante escuchar lo que el FA y su presidente tienen para informarnos cara a cara. Allí le diremos nuestro parecer también. Y luego, obviamente, con todos los elementos de juicio, podremos decir con claridad cómo evaluamos la situación”, agregó.

Por su lado, Valenti, exmilitante frenteamplista que formó el sector Navegantes -que ya no existe- y supo ser aliado del Partido Independiente por poco tiempo en las elecciones pasadas, expresó a la diaria su desacuerdo con lo aprobado por el Plenario del FA.

“Es una concepción totalmente de adentro de la pecera. ¿Cómo me vas a imponer que vote el programa del FA en el que no participé? De todo lo que suceda después de la elección me tendré que abstener a lo que resuelva el FA. Me das como posibilidad que no me afilie al FA, que sea un títere del FA, y esa es una visión contraria a un bloque político y social más amplio de los cambios”, sostuvo.

No obstante, más allá de las diferencias, de algo no tiene dudas: quiere que la izquierda “desplace” a la derecha del poder.

En tanto, Read había dicho a Búsqueda que lo aprobado por el FA da a entender que hay una visión “muy triunfalista”, en la que “la mayoría entiende que no es necesario abrir espacios como se abrieron en su momento con el Encuentro Progresista”. El exsindicalista ha dicho varias veces que Orsi es quien debería administrar el próximo gobierno puesto que reúne las condiciones en las que él coincide.

El rol de La Patriada

“No se trata de sumar asimetrías, sino de incorporar gente que tiene una simetría programática y admite venir bajo el lema FA”, señaló a la diaria Alberto Scavarelli, secretario general de La Patriada, sector formado, entre otros, por exintegrantes del PC y el PN.

Según Scavarelli, diputado del PC durante la administración de Jorge Batlle y director de la Oficina Nacional de Servicio Civil entre el 2015 y 2020, es pertinente considerar que la propuesta del FA es diferente a la de la coalición gobernante, aunque el FA “en sí mismo es una coalición” pero “con autoridades únicas”.

En ese sentido, el secretario general de La Patriada recordó que “en la cabeza de Tabaré [Vázquez] estaba la idea de volver a ampliar el espectro” para “captar otras opiniones” de organizaciones o personas que tuvieran “una línea de coincidencia programático filosófica”.

En tanto, el exdirigente nacionalista Fernando Bardecio dijo a la diaria que “vienen muy bien” desde La Patriada sumando gente. “Están viniendo del PN, del PC, cabildantes también, que no se sentían de alguna manera representados y ven en La Patriada un lugar nuevo, un lugar que los puede cobijar, y sobre todo, siempre con la misma impronta que está llevando Yamandú adelante, que es buscar los puntos de encuentro, buscar tender puentes, no dinamitarlos”, expresó el dirigente de La Patriada.

Al ser consultado sobre si otro precandidato ganara las internas y no Orsi, aseguró que “obviamente” continuarán en el FA de cara a las nacionales. “Llegamos para quedarnos, no es netamente electoral. Las internas irán y acataremos, como tiene que ser, como lo harán todos los demás grupos dentro del FA. Seremos uno más de los encolumnados para sacar el país adelante, que es el fin común”.

No es sólo La Patriada el sector que reúne nuevas adhesiones de militantes de otras filas políticas: según supo la diaria, el Espacio 609 también tiene previsto sumar nuevos militantes previo al Congreso del FA, que será en diciembre. A su vez, también hay quienes quieren esperar hasta después de las internas para ver qué panorama queda y ahí tomar una definición sobre si sumarse o no.