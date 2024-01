Los viejos boletines y diarios partidarios han quedado prácticamente en el olvido. Los partidos políticos y sus sectores incursionan desde hace años en el nuevo mundo digital, apostando a nuevas formas de comunicación política. En el Frente Amplio (FA), varios sectores han optado por difundir de forma periódica videos breves sobre la coyuntura política, protagonizados por figuras jóvenes, como forma de tener otra presencia en redes sociales como Instagram y Tik Tok.

Julieta Sierra tiene 29 años, integra la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular y es estudiante avanzada de la licenciatura en Comunicación. Es la cara visible de piezas audiovisuales que produce su sector para explicar o debatir sobre temas de interés público. “Me tocó a mí porque me animé”, dice. La idea fue poder transmitir mensajes “en otros formatos y con un lenguaje mucho más entendible”, así como diversificar públicos y “romper cierto cerco”. Y lo están logrando, sostiene. Además, es una forma de mostrar “que no se precisa credenciales de ningún tipo” para generar estos videos, y una forma de “promover a que más personas lo hagan” como forma de reforzar la militancia.

Julieta Rocha, de 26 años, actriz egresada del Instituto de Actuación de Montevideo y participante en Carnaval, es la cara visible de los videos que produce la Unión de la Juventud Comunista (UJC). Rocha define estas producciones como “coyunturales y combativas”, que “van al frente a pelear”. La idea fue renovar las redes sociales, conectar con las maneras en que se informan las nuevas generaciones e incorporar otros lenguajes: diferentes planos, agilidad. El resultado se notó rápidamente en el crecimiento de la cantidad de visualizaciones respecto de los videos que se hacían anteriormente.

Marcio Mañana, de 30 años, tiene un rol más tradicional: es asesor en comunicaciones y prensa de Fuerza Renovadora y de Convocatoria Seregnista-Progresistas. Es licenciado en Relaciones Laborales y fue secretario de comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Desde su espacio político, promueve la búsqueda de referentes jóvenes para comunicar y trabaja en producciones para redes sociales.

Con ellos conversó la diaria sobre el FA, la comunicación y las nuevas generaciones.

Es casi un lugar común decir que uno de los déficit de los gobiernos del FA fue la comunicación, la no construcción de un relato sobre las transformaciones que se implementaron. ¿Consideran que efectivamente ese fue un problema?

Marcio Mañana: Es un tema importante y nosotros lo asumimos en nuestra autocrítica como un error que cometimos. Aun así, no es el único error ni el error fundamental que nos hizo perder. Nosotros en el ejercicio del gobierno fuimos perdiendo la capacidad de diálogo y de cercanía con vastos sectores de la sociedad. Al habernos alejado de las demandas de la sociedad y al haber pensado –caricaturescamente – en la lógica de “ganamos, estamos haciendo las cosas bien, la gente lo va a entender y no vamos a perder nunca más”, eso nos hizo caer en errores de perfilismo interno y de despreocuparnos de las demandas que estaban en la sociedad. Y eso llevó a que tuviéramos errores de comunicación, a que subestimáramos la comunicación de gobierno. Yo creo que hoy eso se ha asumido orgánicamente por parte del FA y desde los sectores. El FA hoy se asesora semanalmente desde su presidencia con profesionales.

Julieta Rocha: Creo, de la mano con lo que dice Marcio, que errores o problemas de comunicación en el FA hubo y hay muy pocos, que los problemas son políticos y decantan en la comunicación. Si los sectores no dialogan entre ellos es muy difícil que después esa comunicación salga de buena forma para afuera. Pero se hizo una autocrítica y hoy se han asumido los errores y hacia dónde hay que ir. El FA está haciendo un enorme esfuerzo de agiornarse, porque tampoco es fácil agiornarse a las nuevas formas de comunicación, y creo que lo está haciendo de buena forma.

Julieta Sierra: Estoy de acuerdo en general con lo que plantearon. La derrota fue multicausal, y después, la comunicación siempre se sustenta sobre algo. Hay algo que se comunica, y cuando vos perdés el eje de lo que estás comunicando, o cuando no tenés alguna cosa para comunicar, también es un problema. Y ahí no pasa a ser un problema de la comunicación en sí misma, sino en términos organizativos, políticos. Yo estoy segura de que una de las principales causas de la derrota del FA fue la pérdida de trabajos, los famosos 50.000 puestos de trabajo que se perdieron. Así tengas la mejor agencia de publicidad jamás vista, con la realidad de la gente no podés competir. Y es uno de los problemas del oficialismo en este momento: aun con toda la plata que puedan poner para comunicar la más mínima obra posible y para generar una imagen, la realidad de la gente no se va a tapar con lo que veas en publicidad y en algunos medios de comunicación. Porque hay algo que no se acompasa con la realidad: si vos no estás pudiendo dormir para llegar a fin de mes y, además, ves que hay un país de maravillas en términos macroeconómicos, por más comunicación que haya, ya fue. Eso no quiere decir que la comunicación no sea importante, porque es fundamental, pero siempre se sustenta sobre algo. Y uno de los problemas que tuvo el FA fue muchas veces no tener un buen sustento sobre qué estaba comunicando, o muchas veces comunicar cosas que eran ajenas a las demandas reales que había en la sociedad, como el laburo o la seguridad.

¿Ven a los principales dirigentes del FA realmente consustanciados, preocupados con el tema de la comunicación?

Julieta Rocha: Cada vez más. A veces me da un poco de pudor cuando veo que intentan –dirigentes en general, no estoy hablando de precandidatos– imponer alguna imagen media forzada como para acercarse a la juventud. Ahora se me ocurre [Juan] Sartori, pero... A mí me da un poco de lástima. Porque yo entiendo que puedas tomar la comunicación como algo importante, en eso estoy de acuerdo, pero también se nota cuando es forzado. Y ya no es: “Lo importante es generar polémica, lo importante es que hablen de mí, mal o bien”. Hay una cuestión ahí que se nota que es falsa. Si vos todo el tiempo querés marcar una imagen de naturalidad pero siempre todo es súper fabricado y pensado, ya es como ficticio. Y yo entiendo que a veces queremos imponer métodos de otros países, pero somos Uruguay, nos conocemos un poco todos, entonces generar una imagen comprada de otro lado porque en otro lado rinde, para mí es contraproducente.

Marcio Mañana: De acuerdo. Y en Argentina tomamos lecciones de eso en la última campaña, de referentes que no tenían carisma y hacían esfuerzos denodados de estrategias publicitarias para poder darles cierta forma de cercanía con la gente cuando no la tenían, y terminaron perdiendo. Me refiero al caso de [Horacio Rodríguez] Larreta, fundamentalmente. Me parece que también cuando los dirigentes buscan desesperadamente esas estrategias que comentaba Julieta, pueden llegar a rayar el ridículo y puede ser contraproducente. No comulgo con la idea de que hablen porque sí y porque hay que estar siempre. Obviamente, a los referentes para votarlos tienen que estar, pero no comparto que a cualquier precio. Y yo veo, desde los principales lugares de gestión del FA, que el FA ha hecho esfuerzos para hacer comunicación de gobierno y para comunicar sus logros. Veo que los principales dirigentes del FA están tomando una actitud decidida de comunicar lo que hacen, y de eso adoleció muchas veces la gestión del gobierno nacional del FA.

Julieta Rocha: Con relación a los dirigentes del FA, comparto totalmente lo que estaba diciendo Marcio recién. Me parece que en general, a veces lo que falta es la claridad de a quién va dirigido el mensaje. Porque si yo le quiero hablar a la juventud, obvio que una persona que tenga 45 años no va a ser lo mismo, porque a un pibe de 15 años no le va a interesar esa forma de comunicar. Y a veces se subestima un poco la importancia de eso, que el receptor tiene que estar claro y vos tenés que ir para ahí, y no forzarlo, porque ahí es cuando rozás el ridículo o realmente hacés el ridículo.

Marcio Mañana: Y la juventud es tan heterogénea como la vejentud, entonces el mismo producto no garantiza el mismo resultado en toda la masa de la juventud.

Hay una queja recurrente por parte de los frenteamplistas sobre el sistema de medios, que entienden que en general es favorable al actual oficialismo. ¿Les parece un problema la actual composición del sistema mediático en Uruguay?

Julieta Sierra: Es un problema objetivo cuando los medios empiezan a concentrarse en manos de las mismas personas. Cuando hay un mismo grupo que va concentrando medios en todo el país, y sobre todo en los lugares donde hay más población, ahí la pluralidad de voces va cayendo. Y la pluralidad de voces es fundamental para aumentar la calidad democrática de cualquier país. Para mí con los medios hay que hacer algo, sin dudas, no tengo muy claro qué, habría que estudiar bien, porque la ley de medios que hizo el FA en su momento pensamos que era la panacea y que era fundamental, y en realidad después con el diario del lunes nos dimos cuenta de que faltó mucho. Habría que armar una coordinación entre múltiples actores para ver cómo contraatacamos esa concentración.

Marcio Mañana: Yo no lo enfocaría como un problema para la izquierda, sino como un problema para la democracia. Parto de la base de que nosotros tenemos medios de comunicación plurales y que cada uno tiene su línea editorial, su historia, y es parte de la organización de la sociedad. Hay medios que surgen desde determinados lugares, algunos comenzaron como medios partidarios, otros de otra forma, y todos son empresas. Entonces, en el funcionamiento de los mercados y de las empresas tiene que haber reglas de competencia, y esas reglas deben estar establecidas en una ley que sostenga los límites que tienen los medios de comunicación. No los límites a la prensa, que tiene que ser totalmente plural y libre. Nosotros en el próximo gobierno deberíamos tratar seriamente el problema de la concentración de los medios, de la pluralidad y del respaldo a las diferentes voces de los medios. El FA debería haber aplicado mejor la ley de regulación de los servicios de comunicación audiovisual, y el desafío es cómo generar los consensos necesarios para poder implementar todas estas medidas que nosotros mismos pusimos en el papel.

Yo creo que hoy la pluralidad nuestros medios la garantizan por lo menos a grandes rasgos, y creo además que la izquierda es muy autocomplaciente cuando se cae en decir: “El cerco mediático, todos los medios conspiran contra nosotros”. Nosotros como izquierda hemos tenido errores con los medios de comunicación y particularmente con los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que nos han hecho perder espacios de difusión en la sociedad. A partir de eso, hemos intentado rectificar y el diálogo de la izquierda con los medios de comunicación creo que ha mejorado.

¿Cuánto peso les parece a ustedes que tienen los medios tradicionales en la formación de la opinión política en el caso de las nuevas generaciones?

Julieta Rocha: Yo creo que no tanto, cada vez menos. Yo formo parte de Miedo al éxito, que es un medio digital alternativo, y una de las discusiones que dábamos al momento de crearlo fue que siempre se dice que la juventud no está informada, y en realidad sí, estamos sobreinformados, pero lo que falta es el análisis, unir las cosas. La juventud en realidad se está informando todo el tiempo con base en reels, en memes. Hay que buscar la forma de analizar y ligar los temas, porque como la información es toda tan explosiva y tan efímera, se pierde un poco; realmente no estás tan informado.

Julieta Sierra: Lo que se va perdiendo, me parece, es la forma de consumir los medios tradicionales. No estoy tan segura de que los medios tradicionales vayan perdiendo peso… capaz que sí un poquito, pero no creo que sea tan tangible o tan trascendente. Creo que lo que se va perdiendo son las formas. Por ejemplo, que alguien de entre 15 y 25 años se siente a ver el informativo. Capaz que eso sí es más difícil que pase, pero en realidad el consumo de portales de noticias de los mismos informativos o medios a través de páginas web y de redes sociales sigue. Obviamente, aumentó muchísimo el consumo de información a través de otras formas y otras plataformas. Hay muchas organizaciones, muchos canales y medios alternativos que van surgiendo con el objetivo, como decía Julieta, de comunicar de una forma diferente, porque comparto que no hay un desinterés ni una desinformación, y también hay mucho de crear lo propio, porque hay ganas de compartir una noticia que me interesó, y eso genera un ida y vuelta bastante interesante.

Marcio Mañana: Creo que los medios tradicionales hoy siguen moldeando la conversación, siguen generando los marcos de difusión de los temas públicos, y a partir de eso la sociedad consume de diversas modalidades, toma relevancia otro tipo de contenidos. Pero yo veo también que hay canales tradicionales que incursionan en Tik Tok haciendo coreografías, se está buscando ingresar en otros formatos, me parece interesante. Pero no subestimo el poder que siguen teniendo los medios tradicionales, y pongo el valor que tienen nuevos medios. El caso de Zin TV me parece paradigmático, es una experiencia espectacular. Tiene ironía, crítica, es crítico con la izquierda, tiene una línea editorial claramente de izquierda, es muy interesante, informado, creo que sube el nivel de discusión. Generar contenidos de esos es lo que intentamos hacer, de una forma u otra, con la comunicación de los sectores políticos. Tiene una capacidad de análisis y de producción que es envidiable, así que saludamos al señor Z.

¿Qué evaluación hacen de la recepción que han tenido los videos que ustedes generan?

Julieta Sierra: Nosotros partimos siempre de la premisa de que no hay nada difícil para alguien más. Eso lo aprendimos con Pepe [Mujica], que cualquier tema que a simple vista podía resultar muy difícil de entender para alguien que no está muy politizado o informado sobre lo que pasa, él con una metáfora que solamente se le ocurría a él, hacía que quien lo estaba escuchando entendiera de qué iba el tema. Entonces, salvando las distancias abismales entre lo que nosotros consideramos que es un gran comunicador político y el resto, partimos de que todo tema puede ser sencillo y fácil de comunicar, y eso nos parece fundamental a la hora de comunicar en estos videos pero también en general, como comunicación de la organización, y es algo que tiene que tomar el FA en esta etapa que se viene. Cuando pasó todo el negocio del puerto, dije: “¿Esto cómo se comunica, que parece algo re inentendible y ajeno? Me resulta ajeno a mí, que soy militante cerrada, orgánica, ¿cómo lo incorporo?”. Y fue sentar a un compañero y decirle: “Hablame como si fuera una niña de escuela y explicame qué está pasando, porque necesito entenderlo yo, apropiármelo para poder intentar trasladarlo a alguien más”. Y después de dos horas de una clase nivel CAIF, como le decimos nosotros, pudimos sacar alguna cosa. Me parece fundamental eso, por lo menos para llegar. Después, estadísticamente, el alcance [de estos videos] es un poco mayor [que antes], en el sentido de llegar a gente que no es seguidora de nuestras páginas, o que se puede identificar con otros partidos o que no se identifican con nada. Después, obviamente trae toda una connotación negativa, que es hasta armada muchas veces, y puede ser bastante violento. Pero esa violencia no pasa a la vida real, queda ahí en algo que no existe. Trato de que no me afecte. Pero eso está ahí igual, esperando la mínima debilidad de una para que una empiece a leer eso y a ver si pueden, por lo menos, hacerte sentir insegura con lo que estás haciendo y capaz que soltar.

Algunos pueden separar ese mundo virtual del real, pero muchos terminan alejándose por esos niveles de violencia.

Julieta Sierra: Y es totalmente válido que afecte, porque a veces los niveles de violencia no tienen sentido. Porque te atacan, desde desearte cosas muy malas hasta ir a lo físico puramente, o intentar desacreditarte. Por eso digo que yo soy la que da la cara porque me animé a pasar por eso y a poner eso en una caja cerrada y decir: “Yo esto no lo abro, no me interesa”.

Marcio Mañana: El otro día leí un artículo de un investigador estadounidense que decía que hay organizaciones y perfiles que generan perfiles tóxicos para expulsar gente de la opinión en las redes, que su rol como trolls era expresar niveles de violencia que no se replican en la sociedad para poder moldear la conversación y hacer que ciertas personas dejen de participar. Y eso se ve todos los días, en grupos, te dicen: “Tiré una opinión, me dijeron de todo, no hablo más”. Y no, justamente las redes están para que nosotros podamos multiplicar nuestras opiniones, y hay tareas políticas hechas desde granjas, con gente organizada para generar violencia en redes sociales.

Julieta Rocha: Yo pienso, hablando de la experiencia orgánica e inorgánica, y que es algo que veo en común en la UJC y en Miedo al éxito, en esta premisa de hacer simple lo complejo, que va muy de la mano con lo que decía Juli. Eso también es la clave para la repercusión que tienen las cosas. Las redes de la UJC siempre fueron bastante concurridas, pero la realidad es que cuando empezamos a hacer estos videos, y más cuando empezamos a jugar con los planos, con la agilidad, con más estímulos, ahí fue que se despegó. Ponerle la cara al mensaje te cambia todo, no es lo mismo una placa a que aparezca alguien diciéndotelo.

¿Dirían que hay ciertos tipos de discursos políticos que predominan en redes sociales? En Argentina fue muy clara la predominancia de los discursos favorables a Javier Milei, por ejemplo, más allá de los esfuerzos del peronismo por generar sus propios productos comunicacionales. ¿Qué está pasando en Uruguay?

Julieta Sierra: Sobre lo que decías de Milei, creo que uno de los problemas que hubo fue que cuando aparecían videos de la actual oposición, eran también hablando de Milei. Eso llevaba a que el mensaje de Milei se reprodujera, porque todos terminaban hablando de él. Y ese es un error en el que no podemos caer nosotros, en caer en la conversación del oficialismo, que es uno de los problemas más clásicos. Respecto de lo otro, me parece que es por temas lo que predomina, más que personalidades o usuarios. Los temas que más predominan en este momento son los vinculados a la economía y a la inseguridad. Cualquier persona que hable de inseguridad, desde la lectura que sea –de derecha pidiendo represión militar en las calles o sea una postura mucho más de izquierda que vaya por otro carril –, es un tema que va a predominar porque es un tema súper latente y es algo en lo que la gente está interesada.

Julieta Rocha: No sé si hay ideologías que predominan, son más bien temas: la salud mental es de los primeros temas, sobre todo para la juventud, y después el laburo y llegar a fin de mes.

Marcio Mañana: A mí me preocupa cómo se va a reproducir y cómo se viene reproduciendo de a poco el odio. Yo creo que nuestra tarea como generación es vencer el odio, y vencerlo con un conjunto de ideas. Eso de que cierta rebeldía se tiña de odio... esa rebeldía no es liberadora, es conservadora, es individualista, es violenta, es excluyente. Esa no es la rebeldía que nosotros idealizamos toda la vida, de que los jóvenes querían ser libres y luchar por la libertad, por la igualdad de derechos y por el avance de sus comunes. Entonces, nosotros como generación tenemos el desafío de tender puentes con quienes no piensan como nosotros para poder generar marcos de discusión que sean amigables. Y es algo que no va a surgir por arte de magia, hay que trabajar políticamente para que sea así. Porque lo más fácil y lo que garpa el algoritmo es la difusión del odio, las palabras fuertes, el descrédito, el agravio. Y nosotros no debemos caer en eso. Hay que pensar que de acá a algunos años nuestra generación va a tener que volver a militar la democracia, porque la democracia está mostrando problemas que se reproducen en el mundo y que en algún momento a nosotros nos van a tocar. Y hoy hay actores que buscan interpelar las formas de relacionamiento democrático que nos hemos dado como uruguayos.

El problema que tenemos, y es lo que decía Julieta antes, es que la izquierda misma a veces se encarga desde el odio de reproducir –para combatirlos – mensajes que no son representativos de la sociedad. En Twitter se ve clarito. Uno ve que hay ciertos influenciadores de derecha en redes sociales, y el error que podría llegar a cometer la izquierda es discutir con esas ideas que no son representativas de la sociedad y darles difusión. A veces yo me entero de los shows que hace [Luis] Lacalle Pou por mis propios compañeros, y eso hace que después lleguen a los informativos. Caemos en el error del consumo irónico. El consumo irónico de ciertos personajes los ha puesto de presidentes.