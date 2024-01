El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, manifestó que, tras la comparecencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ante la Comisión Permanente del Parlamento para explicar las estrategias que desarrolla esa cartera en materia de seguridad, que este tema “es preocupación de los uruguayos, y por ende, del gobierno”.

En una rueda de prensa que dio en la noche del viernes en el departamento de Maldonado, el mandatario señaló que “si bien los homicidios han bajado, obviamente que no estamos conformes”. Recordó el homicidio de un niño de 8 años en Malvín Norte, y al respecto dijo que “no se puede estar conforme, y no se puede resignar uno, que la violencia no puede ser mecanismo normal de relacionamiento entre los uruguayos. Se está haciendo lo posible”.

Sobre los resultados que viene obteniendo el gobierno en seguridad, comentó que “los números son buenos, pero estamos hablando de gente, entonces cuando las cifras las pasás a gente, cuando pasa este tipo de cosas, es realmente lamentable”. Resaltó que las cifras de hurtos y rapiñas “mejoraron sensiblemente”, si se comparan con el inicio de la actual administración (marzo 2020).

Consultado sobre si puede evaluarse un cambio de rumbo en cuanto a las políticas implementadas en seguridad, respondió que “vamos a seguir haciendo el mismo trabajo”, y recordó que se tomaron medidas en Durazno, como así también en los barrios de Cruz de Carrasco y Peñarol, a través de la intervención de fuerzas de choque y equipos especializados. Mencionó ese departamento y esos barrios de Montevideo porque se suscitaron distintos hechos de violencia. “No estamos conformes, pero estamos mejor”, afirmó.