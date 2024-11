La red interbarrial multisocial La Vida Vale emitió un comunicado en el marco del debate entre los candidatos a la presidencia de cara al balotaje del domingo 24 de noviembre para volver a reclamar “la necesidad impostergable de diseñar políticas de Estado, en clave de convivencia, que promuevan un cambio radical en el abordaje de las causas estructurales de la violencia”.

El colectivo repasa varios hechos violentos en los que resultaron muertos o heridos niños, niñas y adolescentes, como los asesinatos “de una bebé de cinco meses por violencia vicaria y de un niño de diez años que fue prendido fuego en su propio hogar”, la muerte “de un adolescente de 14 años asesinado por la espalda de un disparo sin motivo alguno que (irónicamente) podría haber salido de un arma de reglamento de un efectivo policial, y otro adolescente de 17 años, que manejaba el birrodado, se encuentra en grave estado”, y el crimen de “la adolescente de 16 años asesinada mientras se encontraba estudiando en el living de su casa”.

Para el colectivo, estos hechos “sin duda son consecuencia de las desigualdades sociales que sufrimos, y que lamentablemente en este período se acrecentaron”, y se “requieren valor político para tomar decisiones que reconozcan los recorridos de colectivos de vecinos y vecinas, y organizaciones que trabajan incansablemente en los territorios más vulnerados, diversos y potentes programas y proyectos que acompañen las frágiles trayectorias, individuales, familiares y comunitarias; y un presupuesto significativamente mayor para colmar de oportunidades a los barrios históricamente olvidados”. “Si esto no sucede, el horror seguirá avanzando entre nosotros y nosotras, casi sin darnos cuenta”, concluye el comunicado.

“Hay que llegar a acuerdos nacionales e interpartidarios”

En diálogo con la diaria, Félix González, referente de La Vida Vale, dijo que “hay una realidad que asusta, que conmueve, y el sistema político lo único que hace es trasladar la noticia como una cosa natural y cotidiana”. Agregó que, más allá “de las preocupaciones o inquietudes que tiene el sistema político”, “las propuestas para resolver el problema no aparecen más que en enunciados”.

Para el referente, esta situación “no se resuelve con promesas”, sino “con propuestas arriba de la mesa que traten de encarar el problema”. González sostuvo que se trata de un “problema estructural que vive el país” y que no se puede “estar esperando que termine un gobierno y empiece otro escuchando soluciones o propuestas mientras no se pone lo que se tiene que poner en el territorio”. “No es dentro de cuatro meses o dentro de un año, es ahora”, enfatizó.

“Dicen: ‘Vamos a atacar la delincuencia’, pero la delincuencia es una consecuencia, no una causa. La causa viene de otro lado. ‘Vamos a resolver el tema de las cárceles’, pero las cárceles son una consecuencia, no es el inicio del problema, el inicio del problema pasa por terminar con la desigualdad social, y eso no se está haciendo”, añadió.

González hizo referencia al debate de este domingo y a la campaña electoral, y señaló que “hay que llegar a acuerdos nacionales e interpartidarios” para resolver este problema, del que “no se sale si no se sientan en una mesa, y también si no hablan con la gente que está en el territorio”. “Un problema país tiene que resolverlo el país. Hay problemas que son angustiantes en cuanto a las desigualdades sociales, en cuanto a la pobreza infantil, en cuanto a la cantidad de niños que desertan de la escuela, que no van al liceo, que después terminan en la cárcel, muertos. Este problema global no se resuelve por partes. Yo no puedo resolver el problema de la cárcel si no resuelvo el problema de la pobreza infantil, si no resuelvo que los niños hagan un tránsito escolar normal y cotidiano hasta sexto y si no resuelvo que la gente tenga un salario digno y una vivienda digna”, concluyó.