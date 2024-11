El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, votó sobre las 11.20 de este domingo en el Instituto de Formación Docente de Canelones, acompañado de sus hijos. “Es un momento especial para el país, para empezar, porque a partir de hoy de noche el Uruguay tiene un presidente electo”.

En ese sentido, consideró que a partir del lunes “empieza a haber una transición, con lo cual naturalmente empieza a haber una especie de compartir las decisiones, no las diarias, no las coyunturales, pero sí lo que viene para adelante”.

“Lo decía en 2014 y en 2019: el día más importante de un gobierno no es el primero, es el último. El primero puede ser una esperanza, una expectativa, un signo de interrogación; el último es un balance. Para algunos será positivo y para otros no, pero yo quería que mis hijos estuvieran [hoy] conmigo, me costó un poquito despertarlos, pero por suerte vinieron los tres”, manifestó.

Consultado respecto a qué balance hace de su gestión en el gobierno, dijo que lo hará dentro de 97 días, cuando finalice su mandato. “Empezamos a cerrar algunos capítulos, procesos que se cierran, inauguraciones, finales de obra”, mencionó.

Asimismo, recordó que el 6 de diciembre se celebrará la Cumbre del Mercosur, a la cual “naturalmente deberían acompañarnos el presidente electo y antes de esa cumbre ver cómo piensa seguir el próximo gobierno”.

“Hoy se votan dos proyectos distintos”, se limitó a decir sobre la elección de este domingo. Por otra parte, adelantó: “Al que salga electo lo voy a llamar hoy de noche”.

Luego indicó que no comparte las críticas que ha hecho el Frente Amplio sobre que no hubo predisposición al diálogo con la oposición en su gobierno. “Vayan a los 15 años de gobierno y vayan a estos cuatros años y vean quién hizo política partidaria y quién no”, manifestó.

Respecto a si asumirá su banca en el Senado, respondió: “Dentro de 97 días voy a estar cerca de la gente, voy a estar en la actividad política, donde la gente crea mejor. Soy senador electo, ahí es donde debería estar, vamos a ver cuál es la decisión final”.

También fue consultado por la prensa si tiene pensado volver a postularse a la presidencia en el próximo período. “En 1997 me puse una meta que es llegar acá”, dijo, y aseguró que para él la decisión “no es un juego”. “Tenés que estar convencido de que vas a hacer el bien”, continuó. Y cerró: “No se puede contestar a 97 días de dejar el gobierno y a cinco años del próximo gobierno”.

También informó que el martes se reunirá el Consejo de Ministros “para empezar la transición”.