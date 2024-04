Este sábado se celebró el 35° aniversario del Movimiento de Participación (MPP) del Frente Amplio con un acto en el que dieron sus discursos el expresidente José Mujica, el precandidato Yamandú Orsi, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y los senadores Alejandro Sánchez y Cecilia Cairo.

Además, la actividad contó con la presencia de los músicos Larbanois y Carrero, Rosana Taddei, Ruperto Rockanroll y Gerardo Nieto. Asimismo, el artista argentino León Gieco envió un saludo desde Buenos Aires a través de un video.

Entre los dirigentes presentes estaban el precandidato Mario Bergara, Lucía Etcheverry, José Carlos Mahia, Betiana Díaz, Daniel Caggiani, Edgardo Ortuño y Charles Carrera.

Orsi: “No puede haber otro objetivo más fuerte que ganar la elección en octubre”

El precandidato señaló que el MPP es parte de “una alianza superior, y que es la explicación de este fenómeno y está alianza uruguaya, que es la izquierda”. El precandidato consideró que en este año electoral el sector no le puede “fallar a la gente”: “No puede haber otro objetivo más fuerte que ganar la elección en octubre. La realidad nos empuja a eso. Y no hay nada más duro que la realidad. Tenemos un país desigual, injusto y con sectores que sufren”, manifestó el precandidato.

Al respecto, agregó que en las elecciones internas de junio tiene que haber una señal “enorme”: “Si en junio la señal es débil, el entusiasmo y enamoramiento no son los mismos”. Sobre octubre, en tanto, apuntó que el FA debe “obtener la mayoría para gobernar, y gobernar para cambiar y transformar la realidad”. “No hay misterio, pero no va a ser fácil”, previó.

El precandidato también brindó su visión sobre la situación en la que se encuentra el país: es “más inseguro, todos te cuentan lo que es el barrio, las adicciones; la salud mental [que] golpea a los más jóvenes. Es un país más chato, injusto, desigual”.

Por otra parte, indicó que un eventual gobierno del FA debe “blindar la infancia, ayudar a las madres que cuidan a sus hijos” y “resolver los problemas de los jubilados”. Asimismo, señaló que hay que “apostar a la ciencia y tecnología, a la producción con innovación”, y a “la ciencia destinada a la producción”.

Para Orsi, la izquierda “es análisis de pensamiento, es ubicar los derechos sociales como derechos humanos sin renunciar a los derechos políticos. También ser de izquierda es apostar a la participación de la gente para tomar las decisiones”.

“Yo tengo mucha confianza para tener entendimiento con la gente en los barrios. Somos una fuerza de esperanza. El día que la política sea un tema personal, ese día estamos matando la esperanza de la gente. Para eso hay que ganar la elección”, dijo sobre el final. Y se despidió: “Feliz cumpleaños, MPP”.

Yamandú Orsi, durante el 35° aniversario del MPP, el 6 de abril en el Parque Capurro. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Mujica: “No concibo la vida sin militar”

Al comienzo de su oratoria, Mujica expresó: “En la cabeza me pasan rostros de compañeros que ya no están. Es el precio de la vida de todos estos años”. En ese sentido, agregó: “Estoy al borde de los 89 años y milito consecuentemente desde que tenía 14. No concibo la vida sin militar. El premio más grande para cada uno de nosotros es haber nacido, tomar la aventura de vivir... La vida es un bien que se va”.

Para el expresidente, ahora, “con menos fuerza y más experiencia”, cumple “con el papel de un anciano, que es aconsejar”. Sin embargo, expresó que “la lucha no termina con una generación. El mundo no será perfecto pero sí mejorable”.

Recordó la época en que fue presidente y donó el 80% de su sueldo. “Tengo en la memoria a ese viejo que era dueño de tienda inglesa. Vino y se puso fuerte. Los tengo a todos en la memoria, a todos los que colaboraron. Pero yo estaba en la Torre Ejecutiva y se hicieron todos los sota. No quiero que al próximo gobierno le pase lo mismo. Que aprenda”, manifestó.

José Mujica y Yamandú Orsi, durante el 35° aniversario del MPP, el 6 de abril en el Parque Capurro. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Entre aplausos, grito: “Tengo que ser claro y terminante: [ser] solidario es darle una mano al que está más jodido que nosotros. Hay que ayudar y empujar para que puedan arrancar y progresen. Significa casas, [centros] CAIF por 24 horas, políticas de promoción para que aquellas familias pueden tener mejores trabajos”.

Sobre las familias y la pobreza dijo que “no sólo es la comida y la atención de los gurises. Hay que estar en guardia con el egoísta que llevamos adentro, porque hay gente que se acostumbra a vivir de lástima, y genera el oficio del mangueo sistemático, y nosotros tenemos que sacar nuevos trabajadores y gente con dignidad. Esto es también una batalla cultural. No sé puede venir a la vida a vivir de garrón”.

Mujica pidió “ayudar a los viejos que no se pueden mover y a los niños infelices, y cumplir con aquel mensaje artiguista de que los más pobres sean los más favorecidos”. Expreso también que hay que entender que “esto significa recursos, pero hay muchas deudas sociales”, y sentenció: “Estás cárceles que tenemos son una fábrica de desgracia, no puede ser que alguien que sale en libertad no tenga una casa donde refugiarse y un lugar donde comer un plato de comida, y queda tirado en la calle. Va de cajón otra vez preso. No podemos tirar a la gente así. Tenemos que recuperarla”.

El exmandatario aclaró que “es fácil plantear problemas, pero para que tengan solución se necesita voluntad política, coraje, sabiduría y medios. Por lo tanto, hay que pelear para que la economía funcione, con un país que cree un 1% o 2%, no vamos a ningún lado. Necesitamos varios años de crecer por encima de un 4% como mínimo, y eso significa el coraje de invertir, invertir e invertir”.