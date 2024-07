En pleno año electoral, los roces entre el gobierno y el Frente Amplio (FA) son cada vez más fuertes y la discusión sobre las transferencias a las intendencias de Montevideo y Canelones reflotó con más fuerza.

Desde el FA sostienen que desde que comenzó el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, Montevideo y Canelones fueron perjudicados en el reparto de las transferencias que realiza el Ejecutivo a los gobiernos departamentales. Así lo ratificaron a la diaria el intendente de la capital, Mauricio Zunino, la directora general de Recursos Financieros de la comuna canaria, Laura Tabárez, y el consejero político por el FA en el Congreso de Intendentes, Pedro Apezteguía.

Para Zunino, el Ejecutivo busca “distorsionar” el sistema de transferencias para perjudicar a las administraciones del FA (Montevideo, Canelones y Salto) y beneficiar a los gobiernos departamentales del Partido Nacional.

Desde el gobierno, la situación se observa diametralmente opuesta. El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Benjamín Irazábal, aseguró a la diaria que “no hay ningún tipo de animosidad contra nadie” y quienes afirman lo contrario están faltando a la verdad.

Cada sector hace su propio análisis de la situación y manejan cifras dispares para respaldar sus declaraciones.

Los reclamos de Montevideo

Zunino, quien fue director de Recursos Financieros de la comuna hasta la renuncia de Carolina Cosse, dijo que el gobierno ha intentado generar “distorsiones” en el sistema de transferencias hacia los gobiernos departamentales “frenteamplistas y en particular a Montevideo”.

El intendente denunció que Montevideo enfrentó una disminución en las transferencias de entre 500 millones y 600 millones de pesos anuales según si se mide a precios constantes o corrientes. “Ese recorte equivale al presupuesto de un municipio de Montevideo. En algunos departamentos, podría ser alguna dirección también de la Intendencia”, advirtió.

Por su parte, Irazábal negó dicha denuncia y aseguró que “no hay ningún tipo de animosidad contra nadie”.

“Zunino conoce bien los números, tengo un trato fluido con él. Me extraña que diga eso porque no se ajusta a la verdad. Entre 2002-2005 se produjo un cambio en la forma de hacer las transferencias porque se fijaron los coeficientes de distribución. Allí se estableció que a Montevideo le tocaba el 12,9%. [El expresidente] Tabaré Vázquez en 2005 hizo la última modificación y hasta acá no se tocaron más los porcentajes de distribución”, afirmó.

Las cifras del FA

En un documento que realizó el consejero político por el FA en el Congreso de Intendentes, Pedro Apezteguía, hecho en base a datos de la OPP y que fue enviado a la diaria, se afirma que en pesos corrientes, el total de transferencias del gobierno a las intendencias pasó de 19.827.983.457 en 2019 a 25.550.829.006 en 2023. Sin embargo, en precios constantes, pasó de 26.171.806.231 en 2019 a 25.550.829.006 en 2023.

En dicho estudio se sostiene que la diferencia entre las transferencias entre 2021 y 2023 fue una reducción de -2.181.652.764 pesos si se hubiera mantenido el nivel de 2019. En porcentajes, implicó un descenso de -2,8%.

“Sin embargo, esa disminución es desigual. Montevideo se redujo en 3.695.203.135 pesos, Canelones en 780.256.736, mientras que otras intendencias aumentaron”, indicó Apezteguía.

Los departamentos que obtuvieron una diferencia positiva entre 2021 y 2023 fueron: Artigas (270.559.865), Cerro Largo (647.578.799), Colonia (80.352.091), Durazno (35.459.775), Flores (151.239.346), Lavalleja (339.787.921), Maldonado (35.884.594), Paysandú (217.935.988), Río Negro (9.441.517), Rivera (20.073.802), Salto (314.615.420), Soriano (271.380.408), Tacuarembó (20.937.418) y Treinta y Tres (150.441.031).

En porcentajes, Artigas aumentó 7,7% respecto de lo que había recibido en 2019, Cerro Largo 17,8%, Colonia 2,6%, Durazno 1,1%, Flores 9,2%, Lavalleja 12,6%, Maldonado 0,8%, Paysandú 5,3%, Río Negro 0,3%, Rivera 0,6%, Salto 7,6%, Soriano 8,7%, Tacuarembó 0,5% y Treinta y Tres 5,5%.

Por su parte, los departamentos que obtuvieron una diferencia negativa fueron: Canelones (-780.256.736), Florida (-35.609.737), Montevideo (-3.695.203.135), Rocha (-111.418.546), San José (-124.852.585).

En porcentajes, las transferencias a Canelones se redujeron -8,8% con respecto a lo que había sido en 2019, Florida -1,2%, Montevideo -27,7%, Rocha -3,4% y San José -4,1%.

En el documento elaborado por el FA se sostiene que mientras en 2019 Montevideo tenía una participación en el total de transferencias del 17%, en 2023 llegó al 12,45%. A precios constantes, de 2019 a 2023 Montevideo tuvo una reducción de 94.748.798 dólares.

Por su parte, Canelones pasó de tener una participación en el total de las transferencias del 11,25% en 2019 a 10,31% en 2023.

La visión del gobierno

Desde el gobierno, Irazábal negó que las transferencias a las intendencias se hayan reducido en esta administración sino que, por el contrario, aumentaron 5% a precios constantes si se las compara quinquenio a quinquenio (2015-2020 vs 2020-2025).

“Este aumento se dio a solicitud de los gobiernos departamentales porque reclamaban que las transferencias son insuficientes. [...] de ese 5% de aumento, el gobierno entendió que era pertinente aumentar las transferencias del Fondo de Desarrollo del Interior, del Fondo de Incentivo de los Municipios y de la caminería rural productiva, esta última aumentó diez millones de dólares en el quinquenio. Los tres aumentos fueron para obras”, agregó.

Por su parte, Apezteguía aseguró, en diálogo con la diaria, que a pesar de que desde el gobierno se argumentan las diferencias en la ley de presupuestos, hubo claras desigualdades entre intendencias.

“Montevideo obviamente tiene menos caminería rural que el resto. Cuando vos ajustas la caminería rural, se perjudica Montevideo en el reparto. Con respecto al alumbrado, no solo bajó la cantidad de dinero que se reparte, sino que cambiaron los criterios, incluso en divergencia con el Congreso de Intendentes. Montevideo tiene muchas luminarias. Si vos bajás la plata a luminarias, Montevideo, que agarraba mucho dinero de ellas, pasa a agarrar mucho menos”, explicó.

Asimismo, puso como otro ejemplo el Fondo de Desarrollo del Interior, en el cual se aumentaron los fondos, pero Montevideo no está incluido.

“Con respecto al Sucive [Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares], el gobierno dijo que pagaba menos. Como Montevideo tiene más autos que cada una de las intendencias del interior, la que pierde más plata es la capital. Después eliminó el Fondo de Infraestructura Metropolitana. Obviamente, Montevideo y Canelones dejaron de recibir dinero. Después creó un Fondo de Asimetría, estableció 50 millones de pesos por año entre 2022 y 2025. Montevideo agarró muy poquito. Volvió a ser perjudicado”, añadió.

“Los aportes de los montevideanos financian a las intendencias” Mauricio Zunino dijo que Montevideo es el departamento que pesa menos en la estructura presupuestal debido a que está financiado en un 90% por ingresos propios y un 10% del sistema de transferencias. “Mientras que otros departamentos se encuentran en las antípodas, teniendo más del 70% del presupuesto a partir del sistema de transferencias, Montevideo es el departamento donde mayor recaudación se genera, el 80% de los ingresos tributarios de empresas y de hogares se hace en en la capital. Sin embargo, en realidad, con esos tributos nacionales se genera un sistema de transferencias a los gobiernos departamentales, en el cual buena parte de esos aportes lo hacen también los ciudadanos montevideanos para financiar a los gobiernos departamentales del interior”, agregó. Explicó que en este período no operó el Fondo de Infraestructura Metropolitana, lo cual impactó también negativamente a Montevideo. “En los gobiernos del FA, para generar algún sistema de transferencias que sirviera para equilibrar el área metropolitana, se había generado un fideicomiso, que era el Fondo de Infraestructura Metropolitana, integrado por Montevideo, Canelones y San José. Estos tres departamentos quedaron hoy sin fondo”, indicó.

Rendición de Cuentas

Según el documento de Rendición de Cuentas, que fue presentado por el Ministerio de Economía esta semana al Parlamento, el total transferido a las intendencias durante el año pasado fue de 27.622.048 miles de pesos a valores corrientes. El reporte del Ministerio de Economía se hizo a valores corrientes y se sumó el monto total transferido según el artículo 214, las transferencias por Fondo de Desarrollo del Interior, Caminería Departamental y Subnacional, Fondo de Asimetría, alcaldías, alumbrado público, Sucive e infraestructura vial.

El gobierno asegura que Montevideo obtuvo el 12,8% de las transferencias a las intendencias, luego le sigue Canelones con 10,4%, Salto con 6,2%, Maldonado (5,9%), Paysandú (5,6%), Cerro Largo (5,5%), Tacuarembó (5,1%), Artigas (4,6%), Rivera (4,6%), Soriano (4,5%), Rocha (4,4%), Durazno (4,2%), Colonia (4,1%), San José (3,9%), Lavalleja (3,8%), Florida (3,7%), Treinta y Tres (3,7%), Río Negro (3,7%) y Flores (2,3%).

Desde el FA se afirma que, si se tomara el criterio poblacional por cada departamento, se pueden ver disparidades en las asignaciones. Mientras Montevideo tiene cerca del 50% de la población de Uruguay, obtiene el 12,8% de las transferencias.

“El criterio para fijar las transferencias está determinado por criterios poblacionales, territorio, superficie, nivel de necesidades básicas insatisfechas y el PIB departamental. Montevideo puede decir que tiene el 50% de la población, pero en superficie es más chico con respecto a otros departamentos”, replicó Irazábal.

Congreso de intendentes (archivo, febrero de 2024). Foto: Ernesto Ryan

¿Se modificaron los criterios?

Con respecto a si se modificaron los criterios para fijar el monto de las transferencias, tanto el gobierno como la oposición vuelven a tener opiniones diferentes.

Zunino dijo que el Ejecutivo agregó “variables nominales que no tienen nada que ver” para fijar el monto de las transferencias.

“Es una forma de gestionar discrecionalmente, ponen un indicador queriendo revestirlo de objetivo. Si yo mezclo variables de tipo real con nominales en un mismo indicador, es una cuestión metodológica por lo menos disparatada. Sin embargo, la OPP lo planteó en este sentido para coeficientes de asimetría. [...] Montevideo recibe más o menos el 10% del sistema de transferencias financiado por el Gobierno Nacional. Obviamente eso no tiene ninguna relación con la población”, observó.

Como “variables nominales”, Zunino puso el ejemplo de la introducción del ingreso medio.

“No se puede fijar cuando el costo de vida en los departamentos es muy distinto. La línea de pobreza tiene un valor para Montevideo y otro para el interior, esto claramente perjudica a Montevideo”, indicó.

Irazábal refutó estos argumentos y recalcó que el Ejecutivo nunca modificó los criterios de asignación de transferencias.

“El gobierno lo que dijo es que la realidad de 2020 es diferente a la de 2005. Pidió que los intendentes trabajaran juntos y que resolvieran para poner los montos en el presupuesto. Los intendentes decidieron no cambiar nada. Prometieron hacer una propuesta y hasta ahora no la realizaron”, indicó.

Fondo de Asimetrías

El 22 de diciembre de 2022, el gobierno creó, mediante un decreto, el Fondo de Asimetrías, al que le asignó un monto total anual de 250 millones de pesos.

El 28 de junio de 2022, el Congreso de Intendentes (CI) aprobó “por unanimidad” la forma de distribución del Fondo de Asimetrías. Sin embargo, desde el gobierno se advirtió que la distribución de los fondos estaba asociada a acordar un nuevo esquema general de reparto del dinero para las intendencias, sobre lo que no hubo consenso en el CI, informó la diaria en aquel momento.

“Lacalle Pou creó en el presupuesto quinquenal el Fondo de Asimetrías para que los gobiernos departamentales le hicieran una propuesta al Ejecutivo para un nuevo criterio de distribución. Los intendentes resolvieron no modificar los artículos porque no se pusieron de acuerdo. La plata del Fondo de Asimetrías, que era para compensar pérdidas, al final se la distribuyeron entre ellos de la forma en que se pusieron de acuerdo. El gobierno no tuvo nada que ver con eso”, afirmó Irazábal.

Sostuvo además que el gobierno intentó modificar el artículo 214, que es el más importante en las transferencias del gobierno, pero no pudo hacerlo. “El Ejecutivo buscaba compensar a los más perjudicados pero no se pusieron de acuerdo”, dijo.

“La plata se la gastaron entre ellos y el gobierno no tuvo nada que ver. Si el Fondo de Asimetría está mal, es un error de ellos. La plata se la llevaron igual y se la repartieron como quisieron. Todos quieren modificar, pero si les toca ganar, están de acuerdo, si pierden, no les sirve. Los que perdían bloquearon la modificación”, añadió.

En la misma sintonía, el prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, dijo a la diaria que las transferencias a los gobiernos subnacionales “están previstas en el Presupuesto Nacional. Y las mismas se han ido cumpliendo”.

El jerarca indicó que se creó un Fondo de Asimetrías por ley en este período de gobierno con base en criterios aprobados por “unanimidad” en el Congreso de Intendentes.

Consultado sobre cómo evalúa el desempeño del Fondo, Villegas remarcó que los criterios de distribución fueron aprobados en el Congreso de Intendentes y resaltó que fueron aceptados por las Intendencias del FA.

Asimismo, resaltó que el Congreso de Intendentes está desarrollando un “ambicioso” estudio sobre el tema de las transferencias “que será un insumo fundamental para el próximo presupuesto nacional”.

Del lado contrario, Zunino dijo que con el Fondo de Asimetrías también se buscó beneficiar a las intendencias blancas.

“El Fondo de Asimetrías es uno de los sistemas de transferencia que se agregó a esto. Nosotros planteamos la incompatibilidad metodológica”, señaló.

Apezteguía, en tanto, explicó que el Congreso de Intendentes siempre aprueba las cosas por unanimidad después de discutir porque de lo contrario “no funcionaría nada”.

“Acordás, aunque sea un mal negocio. Igualmente en este caso era poquita plata. No daba para solucionar asimetrías”, subrayó.

La situación de Canelones

En la misma sintonía que Zunino, la directora general de Recursos Financieros en Intendencia de Canelones, Laura Tabárez, dijo a la diaria que la comuna recibió menos transferencias por parte del gobierno, lo que representó una reducción de casi 80 millones de pesos anuales.

“Tenemos una población creciente, por lo que hay necesidades en aumento permanente de recolección de residuos, de calles, de servicios que hay que brindar en todo el territorio. Además, Canelones es el que tiene menor presión tributaria y en este quinquenio no hemos aumentado los tributos. Entonces hemos tenido que afrontar necesidades crecientes con tributos sin incrementar y además con una reducción de la partida del gobierno nacional, un combo que no es muy cómodo para la situación financiera de ninguna intendencia”, indicó.

La jerarca sostuvo que gracias al aumento producido en el parque automotor y en el parque inmobiliario, se ha compensado la reducción en las transferencias y se ha conseguido superávit en 2023 por decimoprimera vez.

Además, resaltó que el Fondo Metropolitano no estuvo operativo a pesar de que fue creado en 2015 para compensar a Canelones y a Montevideo ante la “disparidad” de las transferencias del Ejecutivo.

Remarcó por último que existe un “atraso crónico” en la distribución de las partidas, por lo que los parámetros no se han ajustado a los valores actuales.

“Por ejemplo, la población de Montevideo y Canelones ha crecido muchísimo y eso no se ha visto reflejado en más recursos. En esa discusión nuestros departamentos también pierden. No sólo no tenemos esa compensación sino que tampoco hay ningún indicio de reconocer esta realidad [...] las intendencias que están atrás en el reparto y que no han visto actualizada su alícuota claramente son Montevideo y Canelones, por el atraso que tienen porque la pobreza se concentra en esos departamentos. Maldonado es otro que también está con necesidad de actualizar urgentemente y Salto está en cuarto lugar”, indicó.

Maldonado también criticó la distribución de las transferencias El 17 de diciembre de 2023, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, criticó al gobierno por las transferencias nacionales tras asumir la presidencia del Congreso de Intendentes, informó Ámbito. Antía reclamó que los índices que manejaba el gobierno para la distribución del presupuesto nacional no eran exactos, debido a que las transferencias no estaban ajustadas a las poblaciones de cada departamento ni a lo que estos producen. "Se manejan con censos viejos", ya que "hablan de 140.000 personas" viviendo en Maldonado, cuando la cifra es más alta, sumado "a las 500.000 personas" que llegan estacionalmente durante la temporada de verano, indicó. El intendente sostuvo que al sólo considerar el producto bruto del departamento, excluían el hecho de que las "empresas importantes de Maldonado tienen la casa central en Montevideo", por lo que el gobierno nacional "considera que son de la capital". Además, resaltó que su comuna es financiada principalmente por recursos propios. En la misma sintonía, Villegas dijo a la diaria que el 85% de los recursos de Maldonado son de origen departamental y el 15% provienen de transferencias nacionales.

.