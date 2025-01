El Instituto de Bienestar Animal (INBA) envió un cedulón a los dirigentes que presiden la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) para que eviten acciones que puedan comprometer a los animales que no son faenados como consecuencia del conflicto que se desató en el sector, en los últimos meses de 2024.

El documento, al que accedió la diaria, expresa que “al amparo de la resolución del Consejo Directivo del INBA, se les informa la denuncia respecto a la permanencia de animales destinados a faena, en corrales de espera de las plantas frigoríficas por periodos mayores a lo conveniente”.

Agrega que “la situación descrita provoca a los animales un estrés innecesario, excesivo y absolutamente evitable, que puede llevar a la muerte de estos, incluso en el corto plazo, lo que vulnera la normativa vigente en la materia”. Explica, además, que “desde la perspectiva de Bienestar Animal, y considerando el carácter acumulativo del estrés, atendiendo a la categoría y estado físico de los animales, así como a las distancias aplicadas en algunas situaciones no es conveniente el retorno al establecimiento de origen, incluso desde el arribo a la planta de faena”.

Es así que Bienestar Animal exhorta a evitar“acciones que comprometan el bienestar de los animales, en particular teniendo en cuenta que lo sorpresivo de las medidas, es decir, tomadas cuando los animales ya se encuentran físicamente en plantas de faena, tiene un impacto severo en su bienestar, atento a que no son faenados en los tiempos estipulados”.

El organismo concluye resaltando que “dado que este conflicto involucra seres vivos, adquiere excepcional importancia el aviso previo de cualquier medida que pueda incidir en su bienestar (lo cual fue previsto en el artículo 3 de la Ley 13.720)”. El cedulón, con fecha del pasado jueves, va dirigido a Luis Muñoz y Martín Cardozo de Foica, y tiene la firma de Ana María Jaume, inspectora del INBA.

Martín Cardozo: “Esto lo hacen como un elemento de presión”

En respuesta al texto enviado por el INBA, el presidente de la Foica, Martín Cardozo, dijo a la diaria este sábado que consideran “que esto lo hacen como un elemento de presión que este organismo pone sobre la Federación. Y considerando que este organismo depende del Ministerio de Ganadería, no creemos que se haga una exhortación sin la autorización del ministro Fernando Mattos”.

Acerca de la opinión de la federación, Cardozo expresó: “Entendemos que no hay lugar a esta exhortación. Con los abogados realizaremos un descargo sobre esto, porque lo que buscan acá es presionar y poner una carga sobre dirigente; no hay lugar, porque en realidad también menciona una ley que tiene relación con bienestar animal, pero que son condiciones para las empresas, y no para los trabajadores o sindicatos”.