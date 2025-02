La Cámara de Representantes dio inicio a una nueva legislatura y con ella una nueva conformación, y un dato no menor es que más del 60% de la cámara baja estará ocupada por personas que desarrollarán tareas legislativas por primera vez.

Entre los diputados que asumieron sus bancas el sábado pasado, teniendo en cuenta los movimientos que tuvieron lugar en el Senado por la conformación del nuevo Ejecutivo, son ocho los representantes menores de 35 años que formarán parte de la legislatura entrante: cuatro de ellos son frenteamplistas y cuatro, colorados.

Por el Frente Amplio (FA), todos los menores de 35 años son representantes del Movimiento de Participación Popular (MPP). Como titulares ingresaron Inés Cortés (Canelones), de 31 años, y Julieta Sierra (Montevideo), de 30 años. También permanecerá en la cámara Joaquín Sequeira (Montevideo), de 32 años, que ingresará en lugar de la ministra designada de Vivienda, Cecilia Cairo. Por último, en lugar de Eduardo Antonini –que ocupará la banca en el Senado de Alfredo Fratti, ministro designado de Ganadería– ocupará un escaño Joaquín Garlo (Maldonado), de 27 años.

Entre los colorados, tres son de Vamos Uruguay: se trata de Maximiliano Campo (Tacuarembó), que tiene 30 años, Paula de Armas (Canelones), también de 30 años, y Carlos Rydström (Montevideo), de 32 años. El otro colorado es Matías Duque (Canelones), de Unir para Crecer, que con 26 años es el integrante más joven de la nueva legislatura.

Por el Partido Nacional (PN) son tres los sub 35 que asumieron una banca el sábado pasado. Sin embargo, todos ellos son suplentes de dirigentes que actualmente desempeñan funciones en el Ejecutivo y volverían a sus bancas a partir del 1° de marzo. Se trata de Diego Bianchi (Montevideo), de 33 años, que está en lugar del subsecretario de Salud, José Luis Satdjian; Guillermo Curcho (Montevideo), de 33 años, que está ocupando la banca del subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y Fernanda Sfeir (Montevideo), de 28 años, que está ocupando el escaño del subsecretario del Interior, Pablo Abdala.

¿Cómo llegaron a la diputación los sub 35?

Antes de su llegada al Palacio Legislativo, los jóvenes diputados ocuparon diferentes lugares en la arena política, fundamentalmente en la orgánica partidaria. Cortés es la que tiene más experiencia parlamentaria entre los frenteamplistas, dado que participó en algunas sesiones como suplente en la pasada legislatura. Su militancia se remonta a 2012, cuando, mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias Sociales, formó parte del centro de estudiantes y militó en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Luego se sumó al Frente Estudiantil del MPP, lo que le permitió “conectar” con la historia de su padre, que “había sido militante tupamaro y preso político”, contó la legisladora a la diaria.

Sequeira, en tanto, militó hasta 2019 en Gurises MPP, pero desde 2017 se encuentra muy cerca del Parlamento. Luego del ingreso de Bettiana Díaz a la diputación, tras el abandono de su banca por parte de Gonzalo Mujica, Sequeira –entonces estudiante de Economía– se sumó a su equipo para asesorarla en esa área. “Si bien es mi primer período legislativo, hace siete años que estoy acá”, dijo a la diaria el representante, que ocupará la banca de Cairo. Agregó que en el último período su asesoramiento alcanzó al resto de la bancada frenteamplista.

Garlo, por su parte, comenzó su militancia a los 13 años en un colectivo vinculado a los derechos humanos y el pasado reciente. A los 14 años se afilió al FA y a los 16 al MPP. Desde entonces ocupó varios cargos en la orgánica fernandina hasta llegar a edil en 2020. Sierra, en tanto, milita desde la campaña de 2014 en el MPP como parte de Gurises MPP. Desde ese espacio, en 2018 organizó clases de apoyo para estudiantes que preparaban sus exámenes en secundaria o UTU, y fue parte también de la campaña de 2019.

Campo milita en las filas del Partido Colorado (PC) desde los 14 años, y con 25 fue candidato a la diputación. A nivel orgánico, ocupó la prosecretaría de la juventud del partido a nivel nacional. De Armas, por su parte, milita desde niña junto con su padre, que es dirigente colorado en Migues. Cuando a los 12 años llegó a la ciudad de Canelones se integró a la juventud del partido e integró listas a ese nivel. Finalmente, para las pasadas elecciones de octubre ocupó el segundo lugar de la lista 10, después de Walter Cervini.

Rydström se involucró en la política partidaria a los 17 años, cuando participó en su primera elección juvenil. En 2019, fue cuarto en la lista 600 de cara a la diputación y estuvo cerca de alcanzar la banca. Duque, en tanto, tuvo su primera actividad como militante en 2014. En 2017 participó en su primera elección juvenil, en la que fue electo convencional nacional, y fue reelecto en 2022. También fue suplente del Comité Ejecutivo Nacional del PC en representación de los jóvenes.

Preocupaciones

Rydström dijo a la diaria que los más jóvenes de la legislatura tienen “la obligación de poner sobre la mesa la perspectiva de la juventud”. En ese sentido, adelantó que trabajará en un proyecto de ley que en su momento planteó la exsenadora Carmen Sanguinetti vinculado al acompañamiento de los egresados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Por su profesión –ingeniero agrónomo–, apuntó que también será parte de su agenda parlamentaria “el sector productivo y su gente”, y hará foco, por ejemplo, en la ruralidad.

“No estoy tan de acuerdo con que cuando entran jóvenes a ocupar la agenda esta sea sólo la propia de la juventud”, analizó Sequeira en diálogo con la diaria. “Si los jóvenes hablan de juventud no hablan de otras cosas, y me parece que hay otros espacios de disputa y de discusión en los que también debemos estar”, profundizó. En ese sentido, adelantó que, por ser economista, en su agenda la mayoría de los temas tendrán que ver con la economía. “Me parece que el sistema político está en un letargo en el que nos preocupa el déficit desde hace muchos años y la economía no crece, entonces hay poco margen fiscal”, opinó.

Campo, en su caso, dijo a la diaria que su agenda va a estar vinculada a desregular la economía, trabajar sobre la carestía de vida y promover el acceso a la vivienda. El representante ya presentó el 15 de febrero un proyecto sobre la “prohibición de dispositivos eléctricos para usos no pedagógicos” en primaria y educación media.

Cortés, en tanto, dijo a la diaria que le preocupan “las infancias y adolescencias”. Concretamente, detalló que su foco estará en “las infancias pobres, las pocas herramientas que tienen las mujeres jefas de hogar, las brechas salariales de género y las dificultades para conseguir empleos de calidad muy asociadas a la maternidad”.

“Como colorada y batllista voy a pensar siempre en primer lugar en los más débiles, que necesitan nuestra intervención en el Parlamento”, dijo a la diaria De Armas. Por ejemplo, se refirió al desarrollo de los productores rurales, el acceso a la educación de los estudiantes del interior profundo, la creación de fuentes laborales y la salud mental. Adelantó que su primer proyecto tendrá que ver con la instalación de “un subsidio de alquiler para jubilados y pensionistas de bajos recursos y que no sean propietarios de bienes inmuebles”.

Garlo, como fernandino, dijo a la diaria que su departamento no ha logrado acompasar el crecimiento demográfico con el acceso a los servicios y a la infraestructura pública, y que esta será una de sus preocupaciones. En términos generales, se refirió a otros temas como pobreza en la infancia y la adolescencia, la seguridad pública, el sistema penitenciario y la necesidad de aggiornar la legislación desde el punto de vista ambiental.

Duque detalló que los ejes centrales de su legislatura serán “seguridad, trabajo y salud mental”, y consideró que es “fundamental generar oportunidades laborales para los jóvenes sin experiencia y contribuir a su formación para que puedan insertarse en un mercado laboral”. En relación con la situación de su departamento, Canelones, planteó su énfasis en trabajar sobre el desarrollo económico y turístico.

“Necesitamos atender la generación de puestos de trabajo de calidad como prioridad”, planteó Sierra. A partir de ahí, la diputada remarcó que se podrán “entablar otras discusiones”, como la del “salario digno” para lograr proyectarse a “mediano plazo”. “Dando esas discusiones me encontrarán, para poder pensar luego cómo generamos otro abanico de oportunidades que debe tener cada persona para poder desarrollar su vida”, agregó.

Referentes

Consultados por la diaria, los flamantes representantes señalaron quiénes son sus referentes políticos. Sequeira dijo que tiene “como gran referencia personal” al expresidente José Mujica, histórico dirigente del MPP, y profundizó: “Si bien provengo de una familia frenteamplista, mi acercamiento al MPP fue un poco cautivado por la figura del viejo”, reconoció.

Rydström comentó que tuvo “la suerte de conocer” al expresidente Jorge Batlle, su “principal referente político”, e indicó que ahora tiene la “suerte de convivir” con el senador y dirigente colorado Pedro Bordaberry, con quien se inició en la política. También mencionó a la exsenadora Sanguinetti, quien es para él “una gran inspiración”. Por último, se refirió a Gabriel Gurméndez, con quien ha “construido una muy buena relación”.

Garlo marcó como referente al fallecido dirigente carolino José Frade, que participó del “proceso fundacional” del FA, y dijo que personalmente lo “ha marcado significativamente, a pesar de no haberlo conocido”. Valoró su “visión integradora” y de “construir consensos”, algo que a su entender se debe “rescatar en estos momentos actuales”. En lo nacional, se refirió a la figura de Mujica y de Liber Seregni, que han pesado en la “construcción” de su “identidad política”.

De Armas marcó como referente al actual subsecretario del Ministerio de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, con quien se formó y creció a nivel político. “Desde que soy adolescente, Pedro Bordaberry es un referente político”, reconoció también. Campo, por su parte, hizo referencia a la figura de Adrián Peña.

Cortés coincidió con sus correligionarios del MPP y marcó como referente a Mujica. Apuntó que lo ve de esa manera “por su historia, por lo que logró y por el legado que está dejando”. También dijo que Lucía Topolansky es una referente, no sólo por lo que alcanzó, sino por cómo “se transformó y adaptó a los tiempos actuales”. Agregó a Alejandro Pacha Sánchez como un “referente inmediato dentro de la organización”, por “cómo construye colectivos”. En el plano internacional, marcó a la figura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a nivel histórico, se refirió a la periodista y escritora María Abella y a Raúl Bebe Sendic.

Duque comentó que su referente político es el expresidente Sanguinetti, dada “su experiencia y su rol en la construcción histórica del país”. Actualmente, destacó al senador Andrés Ojeda, a quien definió como el “líder de un proceso de renovación con un gran futuro por delante”.

Sierra detalló que sus “principales referentes políticos” son Topolansky y Mujica, y valoró de ellos la “consecuencia entre sus discursos y sus acciones”, así como el “sentido” que le dan a la actividad política “sin perder el rumbo” de aportar a que “la sociedad sea más justa”.