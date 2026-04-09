La Comisión de Hacienda integrada con Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados recibió a las últimas delegaciones para dar su opinión sobre el proyecto de ley para reducir a la mitad el valor de las multas por exceso de velocidad. Las que cerraron esta parte del proceso legislativo fueron la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito Uruguay.

El proyecto fue presentado en febrero por los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto). En sesiones anteriores, la comisión recibió a los ministerios de Interior (MI) y Transporte y Obras Públicas (MTOP), y al Congreso de Intendentes.

En febrero, cuando se presentó la iniciativa, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, valoró en diálogo con la diaria que el proyecto tiene una “lectura totalmente económica y política” que no comparte”. De todas formas, en su comparecencia ante el Parlamento, según contó a la diaria este jueves, les dijo a los legisladores que prefería no entrar en la discusión sobre la argumentación de la exposición de motivos e hizo algunas propuestas.

La primera, y en la que puso mayor énfasis, es que se pueda conformar “una reunión de trabajo ejecutiva” con las instituciones vinculadas al tema -el Poder Legislativo, el Congreso de Intendentes, el MTOP y el MI- con el objetivo de “acordar la mayor cantidad de resoluciones posibles, en común, sin afectar la homogeneidad construida hasta ahora”.

Metediera llamó a hacer un “esfuerzo” para “intentar unificar el valor”. “Si mañana, por ejemplo, el Parlamento fija el valor máximo de las velocidades a 12 unidades y el Congreso de Intendentes en 15… bueno, sentémonos a conversar [para ver] cuál es el valor unificado”, graficó. El jerarca explicó que el proyecto presentado por los legisladores es para rutas nacionales y el Congreso de Intendentes se encarga de las departamentales, por lo que si no hay unificación, habría dos valores distintos para una misma infracción.

En 2023, el Poder Ejecutivo aprobó la unificación de los valores de las multas de tránsito, a partir de una propuesta del Congreso de Intendentes, que establece una única base de sanción que tendrá 221 tipos de infracciones. En 2016, cuando se realizó por primera vez una unificación de valores de multas, había más de 4.000 tipos de infracciones; se redujeron a 2.000 y finalmente quedaron en 218.

En segundo lugar, la Unasev propuso modificar el artículo 288 de la Ley 20.212 para que se destine un porcentaje de las multas cobradas al Fondo de Seguridad Vial creado por la Ley 18.412.

Artículo sobre chapas adulteradas

En diálogo con la diaria, Andújar se refirió al pedido de Metediera de unificar las resoluciones, y aseguró que es un tema que “quedó laudado” desde que los intendentes “resolvieron bajar al 50%” el monto de determinadas infracciones de tránsito para los conductores que “paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de patente del año siguiente”.

Por otro lado, consultado sobre el pedido que hizo el MTOP en su comparecencia de aprobar un cambio normativo para que la cartera tenga la facultad de “aplicar multas a titulares de vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional”, Andújar precisó que es necesario “separar las infracciones de tránsito”, que es lo que trata el proyecto, con “cuestiones que tienen que ver con las sanciones”. Sobre eso, señaló que hay otro proyecto de ley que busca que se aplique el Código Penal o la Ley de Faltas.

De todas formas, adelantó que en la iniciativa presentada sobre el valor de las multas, están considerando introducir un artículo para aplicar la máxima multa a quienes circulen con chapas adulteradas o quienes no cuenten con una. “Hoy está en 4 unidades reajustables; es más barato pagar por no poner la chapa que pagar otras multas”, cuestionó.

El diputado nacionalista dijo que el Frente Amplio (FA) valoró de forma positiva el proyecto, y apuntó que el oficialismo “va a trabajar en estos días” para hacer aportes a la iniciativa de aspectos que no estén contemplados.

El proyecto se vota el miércoles en comisión

Consultados por la diaria, los diputados del FA que integran la comisión, Pablo Inthamoussu y Julieta Sierra, coincidieron en que hay disposición del FA para aprobar el proyecto, aunque aclararon que aún no hay una definición de la bancada sobre la iniciativa.

Sierra dijo que se comparte el “espíritu de hacer algo”, pero consideró que es importante “buscar algo que vaya en consonancia” con todos los actores involucrados. A su vez, destacó que el MTOP hizo una propuesta en el Parlamento para que se reduzca el valor de la multa, pero en diferentes niveles: 50% a quienes abonen la multa dentro de los 60 días siguientes a su notificación, 25% a quienes lo hagan entre los 61 y 120 días, que las infracciones graves —exceso de velocidad mayor a 30 km/h— no tengan bonificación, y que si el usuario cometió otra infracción de igual naturaleza dentro de los 12 meses anteriores, no tenga bonificación.

Inthamoussu complementó con que los redactores del proyecto “están abiertos” a que se le puedan introducir cambios, por lo que en estos días trabajarán en esas modificaciones o agregados. En esa línea, el legislador dijo que los diputados del FA tienen “diferencias más conceptuales” en lo que respecta a la exposición de motivos, y sugirió que podrían haber informes en mayoría y en minoría sobre esto, aunque no descartó la redacción de un informe único.

Según dijeron los legisladores, el proyecto se vota el miércoles que viene en comisión, y se espera que una semana después se discuta y se sancione en el plenario de la Cámara de Diputados.