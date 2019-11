Magia y realidad: La loca de los jueves, de Sebastián Miguez Conde

En 2016 Sebastián Miguez Conde publicó La raíz de la furia, un sugestivo libro de cuentos con el que se hizo conocer en el medio. Este año, poco después de publicar su primera novela (Nadie está muerto mucho tiempo), debutará como dramaturgo con La loca de los jueves, una obra sobre Patria y Jacinto, una pareja de contextos muy distintos que compartió su vida desde la infancia, hasta que irrumpió la dictadura militar y el vínculo se quebró. Así, se suceden personajes e historias, vínculos, dolores latentes y evocaciones, a partir de una historia de amor y generaciones marcadas por una experiencia compartida.

Sobre esta puesta que reúne a un elenco inusual (como Fernando Toja y Adriana Do Reis, con la primera dirección de Sebastián Cardozo, recordado por su interpretación en Seis, todos somos culpables), Miguez Conde cuenta que hacía muchísimo tiempo se había interesado en la dramaturgia, y ese estímulo lo impulsó a estudiar teatro con Diana Bresque. 20 años después, cuando comenzó a “publicar narrativa más seriamente”, el deseo fue tomando forma. Dice que le gusta mucho el teatro uruguayo, y en particular el de Gabriel Calderón, Santiago Sanguinetti, Sergio Blanco y Mariana Percovich. Durante años, fue un espectador activo.

Ahora, el puntapié inicial surgió a partir de un personaje, la loca de los jueves, que surge en su cuento “Piedad para enseñarnos” y luego aparece en su novela y en otro relato, “Harapos de plomo negro”, sin modificaciones. “Su característica”, explica, “es aparecer en todos los tiempos y los escenarios al mismo tiempo”.

Cuando pensó en escribir esta obra se propuso partir de la loca de los jueves porque era un personaje que siempre le atrajo y todavía no tenía una historia. “También había otras cuestiones con las que quería trabajar, como la diversidad sexual, y al enmarcarlo en una estructura histórica elegí la dictadura, aunque no es una obra de denuncia, sino un homenaje a este personaje enmarcado en este contexto”. Y apuntó a “mostrar la brutal intolerancia del régimen hacia un personaje tan sensible y disidente”. Así, la loca de los jueves y su elemento mágico serán la respuesta a esta compleja circunstancia.