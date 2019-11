Argentina

La vuelta del kirchnerismo puede hacer que se agrande la grieta que comenzaron a construir los K cuando llegaron al poder en 2003. La convivencia pacífica entre los argentinos depende ahora de que los esfuerzos de la derecha por achicar la grieta, que consisten en atacar de todas las maneras posibles al kirchnerismo por agrandar la grieta, den resultado esta vez y se logre no sólo sacar del poder a la dupla Fernández-Kirchner, sino además garantizar que nunca más vuelvan a poner un pie en la Casa Rosada. Cualquier estrategia para lograr esto es válida, porque se debe impedir a toda costa que se agrande la grieta.

Bolivia

El MAS fue la fuerza mayoritaria en Bolivia desde 2006, pero la salida de Evo Morales y la llegada al poder de la oposición seguramente cambie la relación de fuerzas, ya que, al ritmo que están siendo asesinados los indígenas partidarios de Morales, en un par de meses van a pasar a ser minoría. En la interna del MAS, Evo Morales tiene planeado afianzar su liderazgo convocando a unas elecciones internas en las que ganará con 57,35% de los votos.

Brasil

Se avizora en el horizonte una batalla fratricida en el seno de la derecha entre los grupos que responden a las diferentes ramas del cristianismo. Cuestiones como el divorcio del rey Enrique VIII de Inglaterra, la poligamia de Joseph Smith y los verdaderos alcances de los milagros provocarán fuertes divisiones que enojarán a Dios, quien castigará a los líderes derechistas oscureciendo sus pieles.

Colombia

El pedido de Iván Duque al gobierno de Donald Trump para que declare al Foro de San Pablo una organización narcoterrorista hizo que el movimiento social de izquierda haya empezado a recibir pedidos de cocaína desde Estados Unidos.

Chile

Los carabineros no recibieron con agrado la noticia de que Sebastián Piñera quiere que se investiguen los abusos durante la salvaje represión a las protestas. Centenares de integrantes del cuerpo se recluyeron en los Andes y planean impulsar el cuarto Reich con la ayuda de ex nazis que les explicarán en qué falló Hitler.

Ecuador

Las relaciones entre Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional no están pasando por su mejor momento, ya que el mandatario se molestó al comprobar que el manual con las recetas del organismo multilateral no incluye un apartado sobre cómo lidiar con el descontento popular. El presidente le envió al Fondo un ultimátum: si no le pasan la información faltante va a comprar un manual de recetas chino en Alibaba.

Palestina

La propuesta de Donald Trump de trasladar a todos los palestinos a la Isla de Pascua y dejar que el calentamiento global y la suba del nivel de los océanos haga su trabajo ya fue aceptada por la Alianza del Pacífico.

Paraguay

La calma relativa que hay en el país guaraní está amenazada por el ejército popular que formaron los hijos del ex presidente Fernando Lugo, que cuenta aproximadamente con 5.000 miembros y se apresta a dejar la selva y marchar hacia Asunción en reclamo de una pensión alimenticia y pasar más tiempo con su padre los fines de semana.

Perú

El hartazgo del pueblo ante los escándalos de corrupción que involucran a casi todos sus presidentes está haciendo que crezcan las simpatías hacia Inka-4556, un robot diseñado para ejercer la presidencia que se autodestruye si acepta un soborno. Varios ingenieros recomendaron instalar muebles y cortinas a prueba de fuego en el despacho presidencial.

Uruguay

La seguidilla de vedas alcohólicas a causa de las elecciones está provocando un crecimiento de la antipolítica entre los borrachos, algo extremadamente peligroso porque muchos de ellos son parlamentarios.

Venezuela

Millones de venezolanos reclaman flexibilizar el modelo socialista del siglo XXI, por lo menos un ratito por día, preferentemente a la hora del almuerzo.