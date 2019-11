Batllista | ¡Qué estadista tenemos los uruguayos entre nosotros y no nos damos cuenta! ¿Me van a decir que hay algún político uruguayo que le llegue siquiera a los talones en materia de lucidez y en capacidad oratoria? “Un canciller que diga que Venezuela es una democracia debería durar tres minutos”. ¡¡¡Es para encuadrar!!!!

Republicano | Sanguinetti es un fascista, un amigo de los militares, de la dictadura y del pachequismo, un miope que condena el autoritarismo de izquierda pero no el de derecha. Por suerte este tipo de personajes nefastos ya no ocupan los principales lugares en el Partido Colorado. Ahora es tiempo de la renovación, es tiempo de Ernesto Talvi, que le va a decir unas cuantas verdades en la cara a Guido Manini Ríos todos los lunes cuando se lo encuentre en las reuniones de gabinete.

Charly | Callate, pelotudo.

Republicano | Charly, lo que acabás de hacer se llama argumento ad hominem, que junto con los argumentos ad ignorantium y ad metum son, según Plauto, las tres peores falacias en las que se puede caer durante una discusión. En definitiva, como dijo Cicerón, est jurum past maniqueae, alum est admun alae lastum.

Charly | Republicano, es un placer intercambiar ideas con una persona tan culta como vos.

Republicano | Callate, pelotudo.

Lydia | Por favor, qué ganas de meter miedo que tienen las focas fraudeamplistas, ahora quieren convencer a la gente de que Sanguinetti y Álvaro Delgado hacen amenazas y quieren desestabilizar la democracia. Pero lo más patético es que nos quieran asustar con los civiles que quieren armar un escuadrón de la muerte. Lo que de verdad les molesta es el EMPRENDEDURISMO, y que haya gente que pueda hacer las cosas por su cuenta, sin ir a llorarle y a pedirle ayuda a PAPÁ ESTADO. Cualquier liberal auténtico tiene que apoyar a este muchacho de Cabildo Abierto.

Facu | A un planeta en el que la gente usa tenedores de plástico como si nada, que después van a los océanos y se les meten en la nariz a las tortugas marinas, por mí que lo reviente un meteorito y que se mueran Sanguinetti, Lacalle Pou, Daniel Martínez y el genocida de peces Tabaré Vázquez.

Oriental | Si hay que sacar a un canciller del forro yo me ofrezco, y no me importa si es del Frente Amplio o de la coalición multicolor, porque a los cancilleres, por más buenos que sean, cuando salen al exterior los agarran los esbirros de George Soros y les lavan el cerebro para que se vuelvan abortistas y homosexuales. ¡Cierre de fronteras ya, que nadie entre y que nadie salga, solo mercaderías, porque el liberalismo comercial trae más democracia y bienestar!