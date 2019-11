Volvió el mejor Eddie Murphy: Dolemite Its My Name rescata la historia de Rudy Ray Moore

Empecemos con Rudy Ray Moore. Eran los comienzos de la década de 1970 y Moore ‒músico y comediante‒, de 43 años, trabajaba como vendedor de una tienda de discos y sentía que el tren le había pasado por delante, se le había escapado y nunca más podría subirse a él. Pero un día, en la misma tienda donde trabajaba, escuchó los chistes chabacanos que un vagabundo llamado Rico insistía en contarles a los clientes y se le prendió la lamparita. Moore se reinventó a sí mismo y presentó en formato stand up a Dolemite, una parodia del proxeneta violento y ...

Llegaste al límite de artículos gratuitos Registrate gratis Suscribite: $350 Registro Registrate gratis para obtener 20 artículos cada 30 días, acceso a newsletters y más beneficios. Registrate Suscripción Acceso digital ilimitado por $350 al mes.

Para que el periodismo que hacemos exista, tiene que haber gente como vos que lo haga posible. Suscribite