Vuelta brava: este sábado el uruguayo Franco Ghetti compite en Madrid con los mejores freestylers del rap de habla hispana

Franco se despertó temprano para hacer notas en Montevideo. A la noche viaja rumbo a España para representar a Uruguay en una nueva edición de la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, la competencia de rap freestyle de habla hispana más importante del mundo. Pero antes, necesita volver a su casa en El Pinar.

Son las diez de la mañana de un viernes y se lo nota tranquilo. Comenzó su jornada en un cómodo sillón blanco de Teledoce, rodeado de humoristas como Maxi de la Cruz y Coco Echagüe, que prueba algunos chistes desde su supuesto desconocimiento y su distancia generacional. “Y vamo a ver qué pasa”, responde el veinteañero, casi ajeno a las gracias, ante una pregunta del conductor sobre los límites permitidos en estas competencias.

Sobre el final de la entrevista, y junto a su colega Clipper, Franco da muestras de su estilo de rapeo: veloz, visceral, seguro, desafiante, tal como lo ha hecho en cada una de las instancias que le han permitido este inusual momento de destaque popular.

Su estilo recuerda a Busta Rhymes, y su actitud despreocupada a Snoop Dogg. Es extremadamente delgado y rara vez se queda quieto. Durante un buen tiempo tuvo como principal referente al venezolano Akapellah, aunque ya no lo escucha tanto.

“Acá re a full, con los mejores del movimiento. Increíble”, dice, ya instalado en un coqueto hotel español, luego de varias estaciones y de una agitada agenda.

Para llegar hasta la más exigente de las competencias del rap en español tuvo que probarse en la 3X Freestyle de Uruguay, donde se coronó campeón, en setiembre de este año, tras enfrentar a algunos de los mejores exponentes locales, como el notable Ronin, a quien venció en la semifinal, y su compadre Hammer (rapean juntos desde el liceo), que en la final le dio buena pelea, con rimas de barrio y humildad (Hammer: “Me dices ‘chetito del sur’, ¿qué cena el Marquitos? Atún. Qué me querés chamuyar. Los míos aprendieron a pintar con betún”. Franco: “Está bueno clavarla en los renglones, está bueno, acá tener competiciones, vos decís que comés atún que compra tu mamá, a mí mis compas me prestan los championes”).

Ahora, Madrid

La Batalla de los Gallos es un evento que crece año a año, tanto como la cultura hip hop alrededor de todo el mundo, y el freestyle en particular se ha convertido en algo bastante similar a un deporte, con reglas claras, jurados, auspiciantes y miles de seguidores y practicantes que puede que comiencen como en sus orígenes, en una esquina cualquiera, pero también encerrados en sus cuartos viendo a los mejores en videos de Youtube, aunque su esencia sigue siendo la de jóvenes que improvisan poesía sobre contagiosos ritmos que alguna vez inventó James Brown.

La final internacional de este año será en el WiZink Center de Madrid, y desde 2005 el evento ha visitado Puerto Rico, México, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y España.

En esta edición, entre los 16 competidores estarán presentes algunos pesos pesados, como el argentino Wos (actual campeón) y el mexicano Aczino, uno de los mejores freestylers del mundo. Uruguay vuelve a la máxima contienda luego de 13 años. El mítico y talentosísimo R Loko había viajado hasta Colombia en 2006 para representar a la ROU, luego de apabullar a todos sus colegas en la recordada competencia nacional Payadores Urbanos.

Más de las batallas

Franco dirá al pasar en una de sus notas con la prensa uruguaya que ya tiene contrato discográfico y que a la vuelta de su viaje piensa dedicarse a esos menesteres.

Reconoce, de todos modos, que siempre fue “muy competidor”. “Me gusta la música, pero soy más de las batallas”.

“Humilde pero lindo”, dice sobre su barrio en El Pinar. Conoció el rap por sus hermanos (tiene dos, uno vive en Uruguay y otro en España) y luego lo comenzó a practicar en el liceo junto a su amigo-hermano Hammer.

LV Crew es su grupo de pertenencia: “Somos amigos de toda la vida, de la vuelta de mi casa; de ahí viene el nombre de La Vuelta Crew, y nos juntamos a rapear en plazas de la Costa de Oro”.

Franco vive con su madre: “Mano a mano con ella. Mi padre se fue hace años. No se murió pero no sabemos qué pasó, se perdió por las drogas y los vicios y no lo vimos más”.

A pocas horas de la gran final, le pregunto por Whatsapp sobre sus expectativas y por su preparación para la competencia: “Lo hago con tranquilidad, intentando concentrar mi mente en lo que vale la pena para poder disfrutar el momento. Me gustaría hacer un buen papel y dejar bien parado al país, para que tengamos más oportunidades acá. Salir campeón sería un sueño”.