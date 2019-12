MC_Albóndiga | Esto habla muy bien de Hache Souza y devuelve un poco de tranquilidad al marco institucional. Poca gente lo sabe, pero cuando Hache dijo que que Lacalle Pou tomaba merca, la comunidad internacional fue un tembladeral e incluso se pensó muy seriamente en invadir el país con los cascos azules. Nunca antes una figura así había criticado a un presidente y no se sabía qué consecuencias podía disparar. Con esta disculpas vuelve la tranquilidad a Naciones Unidas y a los mercados.

Piola_Sayago | @MC_Albóndiga Los MERCAdos !!!!!1111 JAAJAJAAJ naaaahhhh qué hdp…, no podés. Ojo: me parece que le hacés mal al país, pero qué cague de risa JAAJJAA

MC_Albóndiga | @Piola_Sayago Sos un tarado / Fui malinterpretado / Hablé de mercados / Tipo Bolsa de Valores / Pero no arranques con lo de la bolsa, salame / Harás que con mi mic te desparrame. Bueno, la idea era mostrar un poco de mi arte. No creo que sea necesario presentarme, pero por las dudas aclaro que después de Hache Souza soy uno de los referentes de la escena rap under 45.

Irma | Menos mal. Pedir disculpas al presidente electo es casi tan valioso como llevarlo de la manito para que salude a Alberto Fernández. A los adolescentes inestables hay que apoyarlos, tanto si tienen problemas con la droga, como si están peleados con el papá, como si les cuesta elegir ministros. Soy profesora de Biología jubilada y recuerdo muchos niños como Luis. En general eran unos malcriados de mierda, no les voy a mentir.

MC_Nahuel | Tres palabras: droga, presidente y futuro. “te lo digo con paciencia y sin droga, un presidente debe pensar en el futuro”. Gracias por escuchar mi arte. Falta pulirla un poco y sacarle cosas porque es muy larga, pero va por ahí la idea.

The_Cristian | Jjajajaja...el hijo de “Blanca” Rodriguez se ríe de que LP toma cocaína que le dicen “blanca”...jajaj...el Uruguay es increíble. A LP le gusta mucho el “álbum blanco” de los Beatles y le encanta la enseña “blanca”...jajajajaja...jajaj. Hoy estoy en “El Garibaldi” con un show de Stand up. Reserven ya porque se llena de gordas.

Gilf_con_mensaje | Como siempre los artistas molestan al poder. Desde siempre los músicos denunciaron cómo corre la droga y el peligro de que la confección de las políticas públicas esté en manos de gente drogadicta. Ahora bien, acusar sin pruebas es feo y ahí creo que le erraron. No más peleas, el uruguay tiene que unirse y salir adelante.

Periodista | Dicen que la Dirección Nacional para el Fomento del Rap se la van a dar a Cabildo Abierto. Como nunca se sabe bien si los raperos son ni-ni, nenes de mamá con tatuajes o marginales de verdad, el gobierno preferiría entregar ese “fierro caliente” a la gente de Manini.

Periodista_2 | @Periodista Otro cargo para Manini? Nadie piensa en Mónica Bottero??? Si corre la misma suerte que Selva Andreoli sería una pésima señal para las señoras de trajecito que quieren dedicarse a la política. Yo voté por el cambio, pero hay que reflexionar.