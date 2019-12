Sebastián Piñera (Chile)

“Por las acciones de grupos terroristas que quisieron desestabilizar la democracia chilena la cumbre se tuvo que trasladar de Santiago a Madrid. Tenemos que saber escuchar el mensaje: los mapuches son los principales enemigos del medioambiente. Pero nosotros no vamos a decir qué hay que hacer con ellos; que cada uno saque sus propias conclusiones y luego las mande a la casilla de correo electrónico de Carabineros”.

Donald Trump (Estados Unidos)

“Estados Unidos no va a seguir financiando cumbres para solucionar problemas que no existen. Cuando hagan una cumbre sobre la relación de las vacunas con el autismo, el terraplanismo o la farsa de la llegada del hombre a la Luna que pergeñaron JFK y Richard Nixon abriremos nuestra chequera”.

Pedro Sánchez (España)

“Solamente podremos encontrar las soluciones para el cambio climático a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos, priorizando el bien común por sobre los intereses particulares. Hacer la cumbre en España es un pésimo punto de partida. No sé a quién se le ocurre, realmente”.

Jair Bolsonaro (Brasil)

“Deberían quemarlos a todos, como a Galileo Galilei. En el Amazonas hay madera de sobra, así que nosotros nos ofrecemos para albergar la ceremonia”.

Xi Jinping (China)

“El crecimiento de la economía china está directamente relacionado con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por eso creemos que es muy importante que la ONU siga monitoreando las emisiones: es un método de medición del crecimiento de la economía china mucho mejor que los que usa nuestro Banco Central”.

Cyril Ramaphosa (Sudáfrica)

“Por más esfuerzos que haga, mi legado jamás va a llegarle siquiera a los talones al de Nelson Mandela, así que no pienso mover ni un solo dedo para solucionar la crisis climática. Sería inútil”.

Luis Lacalle Pou (Uruguay)

“Creo que nuestros técnicos deberían haber sido invitados, porque nosotros somos el gobierno electo de Uruguay. Desgraciadamente la ONU no nos invitó y ahora vamos a tener que lidiar durante los próximos cinco años con decisiones en las que no participamos. Esta actitud, sumada a la del señor secretario general de la ONU, António Guterres, quien no me llamó para felicitarme por mi victoria, arruinó mis vacaciones”.

Emmanuel Macron (Francia)

“La única opción aceptable es que la cumbre termine con avances significativos en materia de protección del medioambiente. Son demasiadas las amenazas: el calentamiento global, la contaminación del aire en las grandes ciudades y los plásticos arrojados al mar Mediterráneo que hacen que los barcos cargados de migrantes provenientes del África subsahariana naufraguen. Tenemos el imperativo ético de garantizar aguas libres de residuos para que estas personas puedan navegar en forma segura desde el norte de África hasta las costas de Europa y de vuelta al punto de partida tras ser rechazados”.

Boris Johnson (Reino Unido)

“Los problemas ambientales están causando un daño irreparable al ecosistema terrestre, que es el único que tenemos, pero confiamos en que todo se va a solucionar cuando se apruebe el brexit”.

Vladimir Putin (Rusia)

“El calentamiento global es un asunto grave y preocupante para varios países del mundo, pero no para Rusia, porque tenemos hielo de sobra. Vamos a ser de los últimos en derretirnos, así que si quieren seguir calentando el planeta de nuestra parte no tenemos objeciones”.

Isabel Peña (Rampla Juniors)

“Soy presidenta de un club que se fue a la B, no tiene plata para pagar los sueldos y juega en un estadio que se cae a pedazos. ¿Te parece que tengo tiempo como para andarme preocupando por la ecología? Dejame de joder”.