Ministerio de Defensa

En un despacho de la sede hay una puerta cuya cerradura anda medio mal. Tiene como un jueguito y no la podemos abrir porque el único que sabía hacerlo era Eleuterio Fernández Huidobro. El ministerio funcionó años sin abrir esa puerta, así que no debe ser importante, pero igual en la heladera está el número del cerrajero, por si les interesa. No cobra caro.

En el Batallón 13 hay una zona que está medio descuidada, con unos pastizales altos y algunos hierros. Ahí NO HAY QUE TOCAR NADA. No sabemos bien qué hay, pero antes de morir Fernández Huidobro nos dejó bien en claro que ahí no hay que meterse.

Ministerio de Economía y Finanzas

Las computadoras se cuelgan dos por tres, sobre todo cuando se abren planillas de Excel. Los cálculos se pueden hacer a mano, no es tan difícil. Danilo Astori lo hizo siempre así. Abajo del escritorio del ministro hay cuadernos cuadriculados, que son mejores para hacer planillas.

Ministerio del Interior

En el despacho del ministro hay unos pósters de Peñarol pegados en las paredes. No les hagan caso, son cosas de la esposa de Eduardo Bonomi. Si quieren sáquenlos.

MUY IMPORTANTE: la puerta de Cárcel Central tiene que quedar SIEMPRE CERRADA, porque si no se escapan los presos. De ser posible que a las llaves las tengan el ministro, el subsecretario o alguna persona de confianza.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Al lado del despacho del ministro hay una oficina que le prestamos a la Asociación de Cultivadores de Arroz. En realidad se las prestó Tabaré Aguerre, pero nos dio no sé qué sacarlos, porque son gente muy tranquila. Hay pila de despachos libres en ese piso, por si quieren instalar gente de la Asociación Rural del Uruguay, la Sociedad de Criadores de Hereford o la Asociación de Productores de Soja.

Ministerio de Educación y Cultura

En el techo de la Dirección Nacional de Cultura hay unas manchas de humedad muy feas. Nosotros les decimos a los visitantes que son una intervención de arte conceptual y en general nos creen, pero tengan en cuenta que también decimos que María Julia Muñoz y Glenda Roldán son artistas que están haciendo una performance, así que el conjunto suena razonable. Sin ellas dos, a lo mejor lo de la intervención en el techo es poco creíble.

Ministerio de Turismo

Hay cable en todos los televisores, pero solamente los usamos para ver televisión argentina, así que no sabemos si hay otros canales. Igual les damos un consejo: no miren televisión argentina. Es al pedo, siempre van a venir malas noticias. Pongan Netflix.

Había una Secretaría Nacional del Deporte por ahí pero la perdimos de vista y ahora no tenemos idea de dónde está. Pregunten a alguien.

Ministerio de Desarrollo Social

Mucha gente viene a preguntar si es cierto que hay cuadros de Lenin y de Stalin en la oficina de Marina Arismendi. Hasta donde sabemos no es cierto, así que ni los busquen.

Lugar para capilla no hay. Si quieren instalar alguna van a tener que desarmar algún programa.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La calefacción del despacho del ministro anda muy mal. A veces se prende, a veces se apaga, en invierno no hay manera de que caliente, en verano es un infierno y no hay forma de bajarla. Guarda porque termina enloqueciendo a cualquiera. Capaz que lo mejor es convencer al nuevo ministro de que se cambie de despacho. Nosotros quisimos hacerlo, pero no pudimos. Así nos fue.