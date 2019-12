Un grupo humorístico no tiene por qué gustarle a todo el mudo (en lo personal, este al que nos referimos no es el estilo que me gusta). Pero la incomodidad y la reacción que muchos cristianos están experimentando puede ser una advertencia: la sátira, tal vez, nos ponga delante el verdadero riesgo de blasfemia que corremos (nosotros, los creyentes). No olvidemos que en las Escrituras, Dios transmitió su mensaje incluso a través de la boca de una mula.