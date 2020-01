Joaquín_98 | No es malo que no haya policía!!!!! Antes en el campo no había autoridad, y el gaucho era libre, como nos enseñaron en el liceo. Además había un gran sentimiento artiguista, que ahora falta. Yo creo que hay que dejar de mirar Netflix por 15 días y volver un poco al campo. Con esa idea gané un concurso de liderazgo juvenil de un organismo internacional, así que tan bolazo no es.

Romina | Toda mi solidaridad ante las víctimas de abigeato. El año pasado se perdió Rebel, un perro que vivía en la zona de Punta Carretas, y estoy casi segura de que fue un robo. Aunque también pudo haber sido su espíritu aventurero. Él volvió, pero como los perros no hablan, no sabemos qué pasó. Además al toque vino el verano y nos vinimos para afuera. Pero emociona.

Cimarrón | ¿Cómo no va a haber abigeato si en el campo está todo el mundo regalao? Es como decimos afuera, cuando los tatuces desensillan la cuereada, hasta el más baqueano puede pialar al ñudo.

Leandro | @Cimarrón, vivo en el medio rural desde hace 62 años, la ciudad más grande que conocí en mi vida fue Curtina, y sin embargo nunca había escuchado ese dicho. Gustaría aclararme qué quiere decir?

Cimarrón | @Leandro Ya mismo, aparcero. Se lo oí decir a Lopecito, el de la tele. El dicho se utiliza en los casos en que un gobierno se está yendo pero deja una profunda crisis, no sólo económica sino moral, y el gobierno siguiente queda obligado a redirigir recursos a los productores rurales, así como a propiciar un tipo de cambio favorable a los sectores agroexportadores.

Don_Apa | @Cimarrón Ahora se entendió. Es así la cosa nomás, creo que está en el Martín Fierro.

Granadero_por_siempre | Qué triste sería que el campo se llenara de policías. Cuando yo integraba la vieja Guardia de Granaderos, los policías estaban en la ciudad. En el campo la peonada sabía defenderse por sus propios medios, nadie tenía que ir a ayudarlos. Pero claro, les votaron las 8 horas, los convencieron de que tenían derechos y esas cosas, y ahora no son capaces ni siquiera de apuñalar a un chorro. Lamentable.

Camilo_IPA | ¿Valizas es campo también? Si es así, no estoy de acuerdo con el señor Uriarte.

Andrómeda | A estos no les creo nada, son unos hipócritas. Detrás de ese discurso de proteger a los animales del abigeato hay algo mucho más profundo, casi invisible, pero que está ahí: LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LOS ESTANCIEROS. La salud de las vacas NO LES IMPORTA. El tema es que para los ganaderos y los estancieros LAS VACAS SON UN NEGOCIO. A veces me cuesta creer que haya gente tan ingenua que no se dé cuenta.