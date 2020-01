El lunes 20 de enero, cuando cumplía 74, David Lynch decidió compartir en Neflix el corto What Did Jack Do? Blanco y negro, diálogos surrealistas, silencios incómodos, ruido de cinta: una atmósfera extraña como las que suele crear el director de Eraserhead o Mullholland Drive, pero falta lo principal: los protagonistas de este filme de 17 minutos son el propio Lynch y un mono. De hecho, Lynch retoma el rol de policía que ya había interpretado en su serie Twin Peaks (aunque esta vez su detective no tiene sordera) para interrogar al homínido, en un caso que mezcla asesinato y sexo entre distintas especies animales. Cabe aclarar que desde 2017, cuando se emitió la tercera temporada de Twin Peaks, Lynch no había dado a conocer nuevas obras.