Lunes 6 de enero

Luis Lacalle Pou (LLP): Mi gobierno seguramente va a coincidir en muchos aspectos con Estados Unidos, sobre todo en temas como la promoción de la democracia en la región y del comercio.

Mike Pompeo (MP): Son dos temas que nos interesan mucho.

LLP: Con respecto al comercio, es fundamental agilizar los intercambios comerciales entre nuestros dos países. ¿Sabía usted que la misma tabla se surf cuesta en Uruguay cinco veces más que en Estados Unidos?

MP: Es una diferencia muy grande.

LLP: Gigantesca. Por eso le quería preguntar si hay alguna posibilidad de que yo compre la tabla en cuestión por internet y ustedes me la manden por valija diplomática.

MP: ¿Y no pensó en comprarla acá en uno de su viajes?

LLP: Es que los uruguayos no entienden mucho de surf, sólo piensan en fútbol, entonces lo pueden ver como un gasto excesivo. Porque si un gobernante se trae una pelota de fútbol no pasa nada, pero si se trae una tabla de surf llama la atención.

MP: ¿Y no pensó en llevarse de aquí una pelota de fútbol?

LLP: Es que prefiero el surf.

MP: Pero a lo mejor se puede dedicar al fútbol. O sea, si a la gente de allí le interesa tanto el fútbol, quizás hasta le pueda hacer bien para su imagen.

LLP: Caramba, no lo había pensado. Muchas gracias por su idea, señor secretario.

Miércoles 8 de enero

LLP: Señor secretario, muchas gracias por atenderme. Estuve pensando un poco sobre el tema que conversamos anteayer.

MP: ¿Cuál de todos?

LLP: El del comercio.

MP: ¿La promoción de los intercambios, dice usted?

LLP: Exacto. Concretamente el envío de la tabla de surf.

MP: ¿No iba usted a dedicarse al fútbol?

LLP: Es que no me hallo mucho en ese deporte. Son muchos años corriendo olas. Realmente me vendría bien traer esa tabla.

MP: Quizás podamos hacer algo para ayudarlo. Pero querríamos algo a cambio.

LLP: Sí, por supuesto, eso se sobreentiende. Acá tenemos muchas cosas para ofrecer. Les puedo mandar una alfombra de cuero de vaca, un cenicero de amatista, una caja de alfajores, en fin, muchas cosas.

MP: Más bien estábamos pensando en algo relacionado con la diplomacia, concretamente con los vínculos entre Uruguay y Venezuela.

LLP: Ajá.

MP: Nos gustaría que Montevideo rompiera relaciones diplomáticas con Venezuela.

LLP: Bueno, sería una medida bastante... enérgica, por decirlo de alguna manera. Y polémica.

MP: Sabemos que usted está comprometido con la promoción de la democracia en Latinoamérica.

LLP: Sí, sí. Pero tendría que hablarlo con mis socios de la coalición.

MP: Señor Lacalle Pou, ¿allá es verano, verdad?

LLP: Efectivamente.

MP: Y es la mejor estación para hacer surf, ¿no?

LLP: Es cierto.

MP: Bueno, la situación es esta: si usted realmente quiere su tabla de surf, va a tener que romper relaciones diplomáticas con Venezuela.

LLP: Si me lo ponen en esos términos, entonces acepto. Cuelgo con usted y llamo a mi canciller.

MP: También quería hablarle sobre eso. Queremos que cambie su canciller.

LLP: Eso sería un poco más complicado.

MP: Piense en todas las olas que se está perdiendo en este mismo momento.

LLP: Eso fue un golpe bajo.

MP: Negocios son negocios, señor presidente.

LLP: ¿Podría elegir yo el reemplazo del canciller?

MP: Queremos a Luis Almagro.

LLP: Eso les va a costar un traje de neopreno, además de la tabla.

MP: De ninguna manera.

LLP: Bueno, está bien. O sea, no, no está bien, no está nada bien, pero voy a aceptar el trato por el bien de mi país. ¿Podré tener la tabla para este fin de semana?