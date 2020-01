Los liderados por Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti no quedaron conformes con su nivel de participación en la nueva administración y reclaman una mayor presencia en los ministerios. Un grupo de operadores colorados lanzaron una campaña de presión dirigida al gobierno electo para obtener más cargos. Aquí se reproducen algunos diálogos entre estos dirigentes y el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

Comando Batlle: Señor Lacalle Pou, le hablamos del Comando Batlle.

Luis Lacalle Pou: ¿Es para venderme un paquete de TV cable? No me interesa, me mudo pronto.

CB: No, nada de eso. Nos comunicamos con usted para informarle que, debido a su negativa a darle al Partido Colorado el sitial de privilegio que se merece de acuerdo a su votación y a su peso histórico, nos vimos obligados a tomar medidas más enérgicas. Secuestramos el busto de Manuel Oribe que estaba en Maldonado. Hasta que no nos den lo que nos corresponde, no lo vamos a devolver.

LLP: ¿Pero ustedes para qué creen que se inventaron las impresoras 3D? No me molesten, por favor, que tengo que ir a comer unas hamburguesas al carrito de la esquina.

***

CB: Señor Lacalle Pou, desde el Comando Batlle creemos que no nos están tomando en serio, así que no tuvimos más remedio que tomar medidas más fuertes. Anoche secuestramos a Jorge Larrañaga. Si quiere volver a verlo con vida tiene que salir hoy de noche en cadena nacional a informar que el Partido Colorado va a tener los ministerios que inicialmente le había asignado a Cabildo Abierto.

LLP: A mí nadie me lleva puesto de esa manera. Además, si querían presionarme tendrían que haber secuestrado a Pablo da Silveira o Azucena Arbeleche.

CB: Señor Lacalle Pou, mire que lo nuestro va en serio. La vida de su futuro ministro del Interior corre peligro.

LLP: ¿Ah sí? A ver, ¿puedo hablar con Larrañaga?

CB: Esteee... No.

LLP: ¿Y cómo sé que lo tienen?

CB: ¿Que cómo sabe? Esteee... Bueno, se lo paso.

(Palabras ininteligibles)

LLP: Por favor, ese no es Larrañaga, ese es alguno de ustedes con media papa en la boca. No me hagan perder más tiempo, por favor, que tengo que ir a buscar comida al contenedor de basura antes de que pasen los carritos.

***

CB: Señor Lacalle Pou, nosotros no queríamos llegar a este extremo, pero su necedad no nos dejó otra opción. Esta mañana secuestramos a Ernesto Talvi y lo vamos a matar si no firma un documento ante escribano público comprometiéndose a darle la tercera parte de los ministerios y la mitad de las subsecretarías al Partido Colorado.

LLP: Pero Talvi es de ustedes. ¿Yo qué tengo que ver?

CB: Este... A ver, deme un momento que consulto. (Ininteligible). Tiene razón, Talvi es nuestro, pero también es una piedra fundamental de la coalición multicolor. A usted no le gustaría perderla, ¿verdad?

LLP: Honestamente, prefiero a Julio María Sanguinetti como canciller.

CB: Señor Lacalle Pou, nos tiene hartos. No queríamos llegar a esto, pero no nos dejó más remedio: si no nos da el Ministerio de Turismo, vamos a secuestrar a su padre.

LLP: Pero el Ministerio de Turismo ya lo tienen.

CB: ¡No intente confundirnos! Si ya lo tenemos, entonces queremos otro. Le dejamos elegirlo. Pero nos lo tiene que dar.

LLP: Mire, yo me quedaría hablando con usted toda la tarde, pero tengo que salir a robar carteras a ancianas para comprarme pasta base y fumarla recostado contra un contenedor incendiado. Buenas tardes.