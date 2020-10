Filipe_K_Dickens | ¡Basta Rivera! No pueden vivir sin ir a escuchar al Pae Donato, están todo el día meta endogamia y votan al Partido Colorado, ¿que más se necesita para que nuestra Albania tenga un estatuto especial de gobierno? Hay que dar un plazo de un año para que todos los que quieran vivir entre homo sapiens salgan y vayan a otro departamento. Ojo, que no se vayan a Artigas o Tacuarembó, que hagan unos kilómetros más. Pasado ese plazo vamos a poblar la zona con androides de última generación por un tiempo.

Quente_Tarantinho | Nossa senhora! Que buena pelicula que podría hacer. Me imagino tudo el Cerro Caquiero cheio de brigadas siguiendo bandidos, entradas y salidas por free shops, toman de rehen a Gilberto Vázquez que semanas atrás fue liberado por amnesia repentina y la persecución que chega al Atilio Paiva Olivera que se desmorona porque las vibraciones de las sirenas de las patrulhas rompen las tribunas. Mueren tudos menos Tabaré Viera.

Musana_Sangana | La situación a la que ha llegado Brasil es desesperante. Varios ejemplos lo muestran: la quema y devastación del Amazonas con aval del gobierno, el asesinato y secuestro de militantes sociales, la intervención de universidades, y ahora nos enteramos de que los jóvenes brasileños tienen que venir a Tranqueras a divertirse. #DueleBrasil.

Vicenchi_Vegao | @Musana_Sangana. Rivera no es Brasil, Rivera es distinto. Se trata de las pequeñas diferencias. Sabes tú cómo es que chaman al ticholo en Rivera? Lo chaman de “Royale con banana”.

Olivia | Al final Rafa Cotelo tenía razón y le hicieron pasar el cagazo de su vida!!!! Como dos semanas pensando que no iba a poder grabar más avisos en el papel de muchacho piola que es más o menos como nosotros pero con más plata y que le da algo de vergüenza ser un poco ladri, aunque no tanta como para no hacerlo. Dos semanas así no se lo deseo a nadie.

El_Gauchito_del_Covid | Un suceso inesperado / de película de ación / provocó gran conmoción / y brasucas “descartados” / Yo me hice el hisopado / y es cierto que incomoda / pero acá en Rivera es moda / y taba medio afiebrado / No me salió muy prolija / con los versos esta lid / era bravo Sergio Cid / pero no me den manija / que se pone sabandija / El Gauchito del Covid

Payador_profesional_tel_09925678 | @El_Gauchito_del_Covid Deseo que te mueras muy lentamente

Camilo_IPA | “Descartados”, no? Así que “descartados”. Cómo no van a ser descartados, si en este mundo toda la humanidad es descartable(ada)? Si todos, incluso en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestras huertas comunitarias de las canchas de Villa Española podemos ser descartables, cómo no va a pasar también en lugares tan alejados de nuestro país como Livramento?

Autocrítico | Informen bien, lo del coronavirus en Rivera ya se superó!!!! Me avisaron por whasupt que en su Cowork Político el doctor Villar ya ha operado a todos los que tienen el bicho y ya se arregló la situación. No sabían eso?? Y La letra chica no dice nada??? No hay caso, seguimos con el peor defecto: no saber comunicar.