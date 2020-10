Yo_si_los_vote | Los que se quejan no entienden nada, esto no es un gasto, es una INVERSIÓN. ¿Saben todo lo que puede hacer Loli en el jardín en cinco años? Cuando se venda la residencia de Suárez va a valer millones y millones de dólares.

AdamSmithstoniano | Qué decepción. Yo no voté a Lacalle Pou para que le chupara la sangre al Estado, lo voté para que lo ajusticiara. Al final es como dice que Javier Milei, en materia de filosofía económica sólo hay dos posibilidades: o se es garrapata o se es alacrán.

Liberal | Honestamente, no me imagino a Ernesto Talvi gastando dinero del Estado para mudarse. Hizo bien en irse, porque esto da asco. Un tipo con una sensibilidad económica como la suya no lo hubiera resistido.

Niko | jajajajja... “yeso” jajajajajaj eso es mercaaaaaaaa!!!! claro, se entiende la confusión, porque también ENDURECEEEEE!!!! puta madre, qué envidia, yo también quiero ser presidente.

Luli | JAJAJAJAJ.... TAL CUAAAALL!!!!! el “yeso” se lo consiguió Fer Cristino.

Niko | Homófoba, me das asco. Mis diferencias contigo no son políticas o ideológicas, son MORALES.

Cabildante | Me ofende ver un desperdicio semejante. En lugar de contratar obreros que seguramente son sindicalistas del SUNCA que le tienen que dar 90% de su sueldo a Andrade para que termine de arreglarse la mansión de Balcedo (¿o quién creen que se la quedó?), deberían haber llevado presos, para que se rehabiliten o mueran por el esfuerzo, lo que pase antes.

Líber | Tristísimo el Pompita, como siempre, abusando de sus privilegios. Que aprenda del Pepe, que vive con humildad, como el pueblo de verdad, o como Tabaré Vázquez, que se compró su primer tomógrafo trabajando como cuidacoches en La Teja.

Hispanista | Triste lo de Lacalle Pou. Antes de mudarse a la casa que habitó su padre tendría que hacer algo para llegarle mínimamente a los talones. Lacalle Herrera: un zurdo muerto en el Filtro, un milico chileno muerto en Parque del Plata, y eso solamente las cosas que saben. Lacalle Pou: el perro de un pichi muerto. Lo único que podría salvar este país es que renuncie y le deje el cargo a su padre, pero no se puede porque sistemáticamente nos seguimos negando a adoptar la monarquía como forma de gobierno.

Mecha | Esta noticia me provoca sentimientos encontrados. Por un lado, me parece una tremenda falta de sensibilidad que en estos momentos, con el déficit fiscal que tenemos, se esté gastando plata en reformar una residencia para el presidente. Pero por otro lado sé que cuando vea las fotos de la reforma en Galería me voy a alegrar de que los zurdos se hayan ido a la mierda y por fin tengamos un presidente con glamour y que al mismo tiempo honre las tradiciones democráticas de nuestro país. Para mí, es la mezcla perfecta.