GoVegan | Loli se preocupa por la ecología, ama las plantas y todo eso, pero no la vi metiéndose en el ruedo de la Rural para evitar que los canarios maltraten a los caballos o enfrentando a los ganaderos responsables del genocidio vacuno. ¡Basta de reformistas!

Marcelo | Muy bien la sra. Técnica Forestal Lorena Ponce de León, más allá de que simpaticemos o no con sus ideas políticas. Aplaudo y respeto lo realizado. Claro, ahora se vendrán mil comentarios de subestimación y misoginia, como siempre que una mujer emprende una tarea importante sin pedir permiso. Mucho más en este caso, que se trata de una persona de poca edad, una mujer joven, jovencita, chiquita, Loli, Lorenita, Lolu, cosita de papu, saque todos los cartelitos que ud. puede .

Mario | Muy bien!!! Ya me parecía que esta era la Lorena real, y no la de aquel video trucho de la asunción del Cuquito, donde la trucaron para que pareciera que miraba a un diplomático porteño con ganas de sacarle toda la cartelería, como quien dice JAJAJAJAJAJ

Raúl | @Mario, tal cual, es que los bolches se han preparado, y ahora dominan mucho el Paint, te pueden hacer un video del Cebolla Rodríguez jugando en Nacional igual. No les alcanza con haber matado a 100 millones de personas y ahora quieren hacer quedar mal a una Primera Dama. Si me apurás, no sé qué es peor, porque a veces la política te lleva a matar, hasta para ordenar un poco a un país, pero a una dama se la respeta!! Mierdas!!!11111

Minerva Nacionalista | ¿Qué hacen los machirulos del gobierno? Nada!! Loli anda subida a las columnas de luz y adornando la ciudad con plantas; Bea Argimón evita con mano de hierro los desvíos neofascistas de Manini y Azucena... Bueno, capaz que no es tan así, pero Loli y Bea hacen pila de cosas.

El Ponce de León Vocero | Creo que hubo un problema de comunicación y para eso estoy yo. En realidad los carteles los vamos a licitar para que ONG piolas hagan casas para los emprendedores pobres. En principio serían casitas sin piso, ni techo ni cocina, ¡pero con baño! Disculpen que se haya hablado de contenedores pero nos falló el control de cambios o nos hackearon las cuentas. Algo pasó.

El Gaucho Sordo | Zambita de mi esperanza, pasaron la elecione / Tuvo que venir la Loli pa emprender las acione / Dicen que sabe de plantas, de terrazas y de equinos / Mirando bien sus jardines, está más fuerte que un pino

Camilo_IPA | Loli Ponce de León representa todo lo que no está bueno en la sociedad: es rubia de ojos claros, cheta y frívola. Pero la verdad es que el modelo de mujer antagónico, es decir, pelo castaño, de clase media e intelectual, que tan bien encarnaba Daisy Tourné, ya no tiene lugar en el Frente Amplio. #ElFaYaNoEsAlternativa; #VolverALasBases; #GracielaBianchi.