Fermina_Rodríguez | Aunque me crie viéndolo, a mí no me influyó Cacho bochinche en lo más mínimo. Hoy por hoy creo que está bueno que lo denuncien. La verdad, me parece bárbaro, bárbaro, bárbaro.

Hincha_mío | Cacho fue un gran innovador. Fue el primero en trabajar en la tele pero dando la impresión de que le daba lo mismo estar en los medios o tener una pizzería. Que en el fondo lo que importa es la plata y en eso hizo escuela. Luego muchos lo imitaron.

Camilo_IPA | No tengo tele, pero recuerdo que este era un programa en el que participaba un payaso no-medicinal y una persona en condición de estatura diferente, al que no sé si se lo cosificaba, como al del Manosanta, o se lo incorporaba desde la perspectiva de derechos, como a Algo Silva, el del 12.

El_Gauchito_del_Covid | Parece telecachada / la noticia del Bochinche / ¿El Pelusa hizo un berrinche / o hay bronca justificada? / Se ve furia exagerada: / parecían tan compinches / y aura quiere que lo linchen / las redes desacatadas / ¿Acaso le ponía amarga / a la Fanta ’e los gurí? / Su veneno no descarga / porque no lo siente así / y pa’ no hacerla más larga / El Gauchito del Coví

Anaclara_Pólvora_Molina | @El_Gauchito_del_Covid Soy la hija de Carlos Molina y te estoy buscando para matarte como en las películas de Liam Neeson

MarioloMGrasalegui | Grande Pelusa, arriba los payasos... te veo fuerte de cabeza. Lo único que te falta es la risa final del público, que ya va a venir, no te desesperes. Por ahora vos seguí yendo con los botijas a buscar los regalos al fondo, no los toques que es penal y el Cacho es un ortiba que cobra cualquier cosa. Cuidate de Víctor, el de los muñecos, que es gallineta.

Victor_Uno_maaas | No entiendo por qué termino metido en este lío. Cacho bochinche fue una etapa muy linda de mi vida y guardo un gran recuerdo de todos los compañeros. Namasté.

MarioloMGrasalegui | @Victor_Uno_maaas Callate puto.

Peluca_Alarcon | Creo que el tema de Pelusita se peñarolizó demasiado. Antes teníamos a todos juntos en una misma barra: payasos, clowns, arlequines, marionetas, zancos, malabares, collares con fideos pintados, pero ahora hay varias corrientes y no logramos identificar interlocutores para dialogar con los Cachos de la Cruces, con los Casales. Me gustaría ir al estadio de Peñarol con Pelusita y sacarnos una foto al lado de la estatua de Morena, el más grande goleador de la historia del fútbol mundial.

MarioloMGrasalegui | Quiero pedir disculpas porque parece que no se puede decir puto. Yo, como ustedes saben, soy lacaniano y hay momentos en que el autor dice esa palabra y otras peores como falo o goce, y en la facultad está aceptado. Basta de pacatería... pero ta, disculpen.

Bochinchero | No demos bola a este payaso Pelusita que es un payaso. A Cacho le hubiera gustado vernos felices, tirándonos por el palo enjabonado.

Bochinchera | @Bochinchero Pará, Cacho está vivo! Bah, vivo vivo, no sé, pero tampoco es que se murió.

Bochinchere | @Bochinchera Yo lo conocí mejor que ustedes, pero no sé si vive. Por las dudas, esta es la mejor manera de recordarlo: Alfajores Turbina, el del kiosko de la esquina!! Pelotas Casaravilla, para hacer goles con la tetilla!!! Pedile a tu mamá que te compre todooooo, que no sea una mala persona!!!

Vladimir | Parece que nos olvidamos fácil de los ídolos en Uruguay. Pelusita junto con el gordo Parodi de los Buitres y Richard Read combatieron la dictadura militar arriesgando la vida. Ahora no hay más programas donde se compita por ver quién se lleva la pelota o la muñeca, incentivando el darwinismo social y preparando la juventud para lo que se venía. Ahora es todo tic-toc.

Marcelo_77 | Yo fui a Cacho bochinche en los 80 y vi cómo el tipo destrataba a todo el mundo, se cagaba en los empleados y maltrataba a los niños en cada oportunidad que tenía. La verdad, un ganador, lo envidio profundamente. Y me regaló una fanta.

Gonzalo_79 | @Marcelo_77, una fanta??? Qué hijo de puta, a mí me dio solo un jugo Boom, de esos que estaban como en un condón.