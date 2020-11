Ciudadano | Toda la sociedad, en mayor o menor medida, ha comprendido que las actividades masivas deben postergarse uno o dos años buscando aplanar la curva de contagios. No entiendo por qué hacer excepciones con los señores del carnav __-_ñpfkrt--___nbtfesfdfv Me equivoqué. Lo mejor es discutir tranquilos, entre todos, buscando preservar la máxima fiesta popular y, de una vez por todas, darle el Teatro de Verano en propiedad a DAECPU.

Moflete | Un tema que no hemos discutido y creo que tiene que hablarse es el tema de si se va a hacer el concurso de travestis a pesar del COVI. La otra vez Salinas dijo que los travestis eran asintomáticos, así que es medio al cuete usar el termómetro.

El_Gauchito_del_Covid | Este foro está zafado / si con Momo se aglomera / con el bicho viene fiera / y apeligran los tablado’. / Dicen que Álvaro Delgado / cae al Málvin de matera / y en más d’una bañadera / le hicieron el hisopado. / Con respeto al presidente, / Carnaval es frenesí. / Se me ocurre un chiste urgente, / ¿o lo hicieron por ahí?: / de Los Choby’ el 2020 / p’al Gauchito del Coví.

Pelusita | Pero la puta madre... justo que iba a salir fuera de concurso para rescatar la guita que me afanó el Cacho, resulta que lo pueden suspender. Me compro un circo y me crecen los Fermines.

Sorora_Borinquen | Ahora lo quieren prohibir?? Lo tendrían que haber prohibido después de las denuncias de #VaronesCarnaval!!!! Cómo va a haber Carnaval después de eso?? #PedrínGrafinhafinanciaelterrorismo #Catusachupamelamerluza #MilugarnoeslaCocinaMarquez #LaGranMuñequenobinario #AgarrateconconsentimientoCatalina #VTVhacéRumboalaconcha

Nelson | @Sorora_Borinquen Estoy de acuerdo, es imposible que haya Carnaval después de eso, sólo se podría escribir los chistes de Murga Joven, esos que la métrica queda larga. Prefiero que no haya, y eso que salgo en Carnaval desde 1952, gané en las cinco categorías y tengo una familia paralela que nunca vio mi cara sin brillantina

Demócrata | JAJAJAJJA DURANTE EL GOBIERNO DE MUJICA EMPEZÓ ESTA JODA DEL CARNAVAL, PERO AHORA SE ACABÓ LO DE PAGARLE LA FIESTA A LAS FOCAS!!!1111 LA GOZO, NO SE DIERON CUENTA POR RETARDADOS, LAS COMPARSAS DE MURGA SE PASABAN ENSAYANDO IGUAL Y CRITICANDO TODO JAJAJ!!11 EN SERIO. VIERON LO QUÉ PASA CUANDO SE GRITA POR ENCIMA DE LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS Y SE PIERDE EL RESPETO??!?!

Comparsa_Embolanzas_Africanas | Con nuestra comparsa elevamos al MSP una solución para no aglomerar gente en los tablados, a través de un milongón nuestro, bien lento. Es sobre el tema de la esclavitud. Nos ha funcionado para dispersar gente durante varios años. En 2015 la propia Negra Laura se fue en la mitad a comprar un chorizo. Era la que lo cantaba.

Pastranito | Ahí dice que el MSP le hizo un planteo a Daecpu y otros “actores”... actores? Otra vez el Teatro metiéndose en el Carnaval? Quédense en sus cosas y dejen los tablados a los obreros de Momo. ¿Qué quieren? ¿Que Calderón haga un cuplé con el Negro Claudio sobre el Gato de Schumacher ese? Murga murga, viejo...

Brigada_Cucuzu | @Pastranito Sabés para lo único que sirven los del teatro en el Carnaval, no? ahhhhh

Pastranito | @Brigada_Cucuzu No, no sé, para qué?

Brigada_Cucuzu | @Pastranito Ahhhh Qué hijo de puta, no no no sí sí sí AJAJAJAJajAAJAJAAJ

Juan Manuel | Ojalá haya Carnaval!! Soy sincero: hasta 2020 no sabía diferenciar un redoblante de una adolescente acosada por los Zíngaros. Pero militando junto a Laura Raffo la seguí a tantos eventos populares que terminé aprendiendo y gozando con el Carnaval. Ella me decía que iba siempre a los tablados olvidados. Ahora la he llamado para ir a algún ensayo, pero lamentablemente no me he podido comunicar, capaz cambió el teléfono o algo.

Sereno | No veo por qué debiera suspenderse el carnaval. Es cierto que puede haber algún intercambio de gotículas al cantar, o al chuponear con el público, o al pintarle la cara a los niños refregando el cachete, o al cantar juntos en dúos o tríos en el salpicón, en esa parte que se miran con tensión homoerótica heterosexual, o al compartir implementos para la drogadicción de Momo, o al abrazar al que gana el bingo arreglado, o al manosearse en la bañadera, pero luego se mantiene la distancia.

Andy_Villa | Un año ensayando pasos de baile candomberos estuve!! Un año pagándole al Gacela, el bailarín de Embolanzas Africanas, y me lo suspenden... lpm. Me voy a las batucadas que se arman en Punta del Este, donde no critican tanto.