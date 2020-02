Momo me habló | Ha salido contagioso / ese virus sabandija / se enfermó más de un golooooso / ... bueno, y ahí venía el remate, pero no lo voy a poner por respeto al pueblo chino. Ahora, más allá de las chanzas, me parece triste que se esté acabando el carnaval otra vez y yo no pueda tener un lugar. Me pasa como la soprano medio quedi que canta mañana para Lacalle Pou: estoy en el exilio cultural en Nueva York. En mi caso, en Nueva York y Gaboto.

Fight | Nada más patriarcal que un virus que coloniza las corporalidades. Miento, nada más patriarcal que una campaña contra un virus que coloniza las corporalidades, pero que a la vez disemina el pánico al hablar de preocupación por el pánico, en un rizoma de biocontrol médico que nos tiene paralizades. Hoy por hoy, el dispositivo más esclavizante es una mascarilla. Asco.

Más_Fight | @Fight Tal cual!!! Por eso decimos que no hay acto más político que estornudar. #achísymilvecesachís #tambiénachús

Rogelio | @Más_Fight Sé que se está armando una estornudada frente a la Embajada China, por favor pasen los datos!! Es muy necesario armar estas movidas, sobre todo porque nadie sabe lo que está pasando en China. Yo sí porque me informo, y saben qué? ES MUY PREOCUPANTE LO QUE ESTÁ PASANDO EN CHINA.

Refutadora | Para comprobar que es todo una gran mentira que armaron los laboratorios transnacionales anoche fui al puerto y me agarré a chupones con todos los chinos que me encontré y ando lo más bien. Pero todavía no he podido bajar del barco.

Daniel_Montevideo | La ciencia avanza y avanza y en la propaganda ves / tapabocas de colores, por cien pesos te dan tres / No gastes plata en farmacia yo te ofrezco una propuesta / vamos para mi bulín y te la tapo con esta. Tú sabés que me acuerdo que cuando tenía 11 salí en una murga que cantaba esa cuarteta. Capaz que es un poco grosera, pero jajajajajajaja... hay que vivir con alegría. Sin ofender a nadie... vamo arriba!

Juan Carlos Patrone | @Daniel_Montevideo ¿Cien pesos? Yo cuando era joven me agarré la solitaria y me compré medio litro de aceite de ricino y me salió 25 centésimos. Era otro país, no había estas enfermedades.

Conspirator | Las autoridades dicen que el virus aumenta su letalidad en adultos mayores. A mí nadie me saca de la cabeza que es parte de una maniobra mundial para equilibrar los sistemas de seguridad social.

Rúben | No entiendo. Te dicen que no entres en pánico y también que el virus va a llegar. No papá, a mí manteneme en la ignorancia.