Daisy_90 | Se ríen de esas declaraciones, pero a mí también me pasó. Tenía menos de 60 años, me gustaba sacarme fotos en la ducha, mojadita. Yo quedé como la loca, pero mucho compañero bien que apuñaló el gato peludo con esas imágenes. No quiero dar nombres, pero OLESKER. Lo vi una vez que entré de golpe al baño de Casa del Pueblo.

Mónica_90 | Lo que importa ahora es sumar para la victoria popular y de las mujeres. Pero no de Cosse que es alto marimacho, otras, no sé.

Selvaandriolismo_Línea_Fundadora | Yo ya no tengo caudilla / no tengo por quién pelear / se me murió Selva Andrioli / en sentido eletoral. Por suerte, todas las reunidas en torno al selvandriolismo, que vivimos a monte desde los infaustos sucesos del año pasado, nos hemos reunido bajo el liderazgo de Laura. Por más mujeres en la política, sin aspecto de separadas! #Ahorasí #AhoraMontevideo #Pigs #Hashtag

María | Adelante Laura, como dice acá la compañera, con tu sola mirada podés prender la hornalla del sentido común hasta que ilumine todo el Uruguay. Pero cuidado, debés chequear tus niveles de sensatez en sangre. ¿Tú sabías que podés tener tanto sentido común como para estar en riesgo de sufrir un ACV? Le pasa a unos cientos de personas en el mundo. Es una enfermedad rara, se comunican por internet.

Honda_tuneado | jajajaAJJAJAJAJAJ la critican porque esquivaba a los chanchos!!!!!11111 Pero quién quiere que lo paren y lo multen?? Me voy a poner muy políticamente correcto, pero son personas en situación de retardo las que la critican!!!111 Toda la gente de bien usaba chanchos_UY. Si hasta Petinatti avisaba donde estaban los “cochinillos”, también se van a animar a criticarlo a él???

Chucky_1899 | Por mi pongan de intendenta a un trava si quieren, pero que se juegue el clásico.

Richard | Y claro, en ese entonces la mina no tenía idea que diez años después iba a ser candidata a la intendencia de Montevideo. Yo por eso no tuiteo boludeces. Porque ahora trabajo solamente administrando mi canal de Youtube en donde cuento chistes en cámara rápida y con voz de pito, pero quien te dice que dentro de diez años no vaya a ser candidato a la presidencia.

Liberal | Qué decepción esta muchacha. Yo pensé que al fin íbamos a tener un candidato que comprendiera que la LIBERTAD es lo más importante para el individuo, y el afán recaudatorio de la burocracia estatal, uno de sus principales enemigos. Pero Laura Raffo lleva solamente un par de semanas en la política y ya sale a transar con los estatistas. Después se quejan de que los liberales como yo queramos hacer volar la Oficina Nacional del Servicio Civil con una bomba de C4.