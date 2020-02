Luis Lacalle Pou: Antes de pasar a tratar la ley de urgente consideración, quiero aclarar algo sobre nuestra rutina de trabajo a partir del 2 de marzo. Nos vamos a reunir los lunes de mañana, bien temprano. ¿Alguien tiene problema con esto?

Jorge Larrañaga: Yo el fin de semana estoy en el campo y vuelvo el lunes temprano, no sé si llego. ¿No podrá ser a partir del mediodía?

Carlos María Uriarte: A mí me pasa lo mismo.

Irene Moreira: Y a mí.

LLP: A ver, yo también voy al campo, pero tenemos que dar una buena imagen ante la ciudadanía. ¿No pueden volver el domingo de noche?

JL: Imposible. El abigeato está tremendo. No puedo dejar a las vacas solas un domingo de noche, porque los peones están descansando.

CMU: A lo mejor podemos hacer las reuniones al mediodía, hasta que saquemos el descanso reglamentario para los peones.

IM: Me parece bien.

LLP: Les dije que la ley de urgencia la vamos a discutir después de que arreglemos el tema de los horarios. En realidad ya está arreglado, porque ya decidí que nos vamos a reunir los lunes de mañana, bien temprano. Así que ahora sí vamos a pasar a discutir la ley. Me gustaría recibir los aportes de cada uno de ustedes.

CMU: Desde el equipo del Ministerio de Ganadería creemos que sería muy importante que en la ley se elimine el descanso de los domingos para los peones.

JL: Estoy de acuerdo.

IM: Y yo.

LLP: ¡Basta! Ustedes tres quedan para el final. Vamos por ministerio. Arrancamos con el Ministerio de Desarrollo Social.

Pablo Bartol: Perdón, pero me cuesta hablar frente a mujeres.

LLP: Pablo, por favor, estamos en una instancia importante.

PB: ¿No les podés pedir que se vayan? Cuando yo termine vuelven.

LLP: ¿Y vamos a funcionar así todos los lunes?

PB: No, de ninguna manera, sería una locura. Creo que habría que hacer un gabinete de mujeres y otro de hombres.

LLP: De ninguna manera.

IM: Yo estoy de acuerdo.

LLP: Irene, ¿vos vas a pasarte todas las reuniones diciendo con qué estás de acuerdo y con qué no, o vas a proponer algo?

IM: Voy a proponer algo.

LLP: Te escuchamos.

IM: Pero antes, recordame de qué era ministra yo.

LLP: Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

IM: ¿Todo eso? Es mucho.

LLP: ¿Ahora me lo decís?

IM: Es que todo el mundo habla del Ministerio de Vivienda. Pensé que era eso nomás.

LLP: No. Es como el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la gente le llama Ministerio de Ganadería.

CMU: ¿Cómo que agricultura y pesca? Yo no sé nada de agricultura, y menos de pesca. Pensé que me iba a encargar de la ganadería.

LLP: A ver, a ver, paren un minuto. Irene, vos te vas a encargar de la vivienda nomás. Carlos, vos te vas a ocupar de la ganadería nomás. Es una cuestión de nombres solamente.

Pablo da Silveira: Tengo una pregunta.

LLP: No, Pablo, no, no te vas a tener que encargar de la cultura. Solamente te vas a tener que encargar de la educación.

PdS: Ah, OK. Era eso nomás.

Germán Cardoso: Señores, con todo respeto, no sé si esto es lo que esperan de nosotros los uruguayos que nos votaron. La coalición llegó al gobierno prometiendo trabajo, compromiso, entrega y dedicación. El que no esté dispuesto a arremangarse y trabajar para sacar el país adelante, creo que debería dar un paso al costado.

LLP: Tranquilo, Germán.

Germán Cardoso: Es que hay cosas que me sacan. Yo soy ministro de Turismo y Deportes, por ejemplo. ¿Alguien me escuchó quejarme?

LLP: Es de Turismo solamente, Germán. Ya no es de Deportes.

GC: ¿En serio? Pará, ¿el sueldo es el mismo, no?

LLP: Sí, tranquilo, es el mismo.

GC: Ah, perfecto. El Partido Colorado de Maldonado anda necesitando plata.