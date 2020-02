Las joyas de la corona: El Coro Nacional del SODRE repite hoy de noche su espectáculo dedicado a The Beatles y Queen

En agosto de 2019 en el Coro Nacional del SODRE (CNS) pensaron hacer un espectáculo inspirado en la Noche de la Nostalgia. Como todavía andaba en la vuelta el eco de la película sobre Queen Bohemian Rhapsody (Bryan Singer, 2018), se les ocurrió hacerle un homenaje a la banda inglesa liderada por Freddie Mercury y de paso sumaron a The Beatles, dado que la mayoría de sus canciones se prestan para hacerlas con un coro.

“Superó ampliamente nuestras expectativas, porque tenemos un montón de galas corales de temporada principal en el auditorio y esta era una más, pero antes de que se tuviera la gráfica para la difusión ya se había agotado la función, entonces agregamos otra función para el mismo día, y a los pocos días se había agotado de vuelta. Casi 4.000 personas vieron este show en la misma noche”, cuenta Esteban Louise, director del CNS, y agrega que el éxito del espectáculo generó que muchas personas escribieran por distintos medios al SODRE para pedir que se repitiera, porque se habían quedado sin verlo.

Esas personas –y los fanáticos que quieran repetir– tendrán su oportunidad hoy en el Auditorio Nacional del SODRE, a las 20.00 y 22.00 –sí, otra vez dos funciones y otra vez agotadas–.

Louise explica que en los últimos dos años la política de espectáculos que produce el CNS es “mucho más abarcativa” en cuanto a lo artístico, y ha sumado géneros populares al repertorio “tradicional académico”. Por ejemplo, en 2019 realizaron un espectáculo dedicado a la música brasileña, y para este año tienen programada una gala de tango –con un sexteto tradicional–, una de música de películas y otra con Leo Maslíah, que en este momento está componiendo material para estrenar justamente en ese espectáculo. “Lo que hizo que estos conciertos explotaran de público fue la novedad de que el CNS interpretara ese repertorio, y además que son bandas sumamente populares”, agrega el director.

Además del CNS, el evento es llevado adelante por los cantantes solistas Natalia Novoa y Martín Trías, junto con Andrés Tato Bolognini (batería), Alexis da Rosa (bajo), Joaquín Baranzano (piano y teclados) y Andrés Barbery (guitarra eléctrica).

Por último, Louise cuenta que han tenido muchos pedidos para que realicen espectáculos similares dedicados a otras bandas de rock legendarias, como Pink Floyd o The Rolling Stones, pero señala que en el caso de Beatles y Queen son bandas con canciones “sumamente corales”, por lo que los arreglos para interpretarlas con un coro de 70 personas “no inventan mucho” y son casi igual a los originales. De hecho, “Because”, de The Beatles, es interpretada “exactamente igual”.

Además de ese clásico del disco Abbey Road (1969), el repertorio estará integrado por “In My Life”, “Eleanor Rigby”, “Black Bird”, “I'll Follow the Sun”, “Hey Jude” e “Imagine”, por el lado beatlero –y lennoneano–, y “We Will Rock You”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Don’t Stop Me Now”, “We Are the Champions”, “Who Wants to Live Forever”, “Somebody to Love”, de Queen. El final será, como no podía ser de otra manera, con “Bohemian Rhapsody” y toda su parafernalia de ópera rock. “Galileo, Galileo, Galileo, Fígaro...”.