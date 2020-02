No somos nada: La Polla Records se presenta este domingo en el Antel Arena

Sonido podrido, irreverencia, nihilismo y, sobre todo, punk rock. La Polla Records se formó hace 40 años en Salvatierra, País Vasco, y a fines de los 80 ya era una de las bandas fundamentales del género en nuestro idioma. En 2003 se separó, pero ahora volvió al ruedo, luego de juntarse para resolver problemas con los derechos digitales de las canciones. Pensaron “vamos a dar una vuelta a ver qué se siente”, dijo Evaristo Páramos, voz y líder del legendario grupo, en entrevista con la diaria hace pocas semanas.

“Y está siendo curioso, bonito de ver, entretenido. Tiene sus cosas el rollo de tocar a estos niveles; parece que ya no nos vamos a morir sin saber cómo es. Al principio iban a ser cuatro conciertos en ciudades grandes de por aquí, y nada más salir las entradas a la venta todo el mundo se vio sorprendido por la velocidad con que se vendían. Hubo que doblar los conciertos, como los grupos guay, como los estupendos grupos internacionales”, contó el cantante.

“Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar, / por eso nunca, nunca votamos para la Alianza Popular, / ni al PSOE, ni a sus traidores ni a ninguno de los demás. / Somos los nietos de los que perdieron la Guerra Civil. / ¡No somos nada! / ¡No somos nada!”, cantaba Evaristo en, claro está, “No somos nada”, del disco homónimo de 1987, una canción que más de tres décadas después sigue vigente. Tres millones y medio de personas ya la escucharon en Spotify, y algunas organizaciones feministas parafrasean sus versos (seguro alguno de ustedes escuchó en una marcha por 18 de Julio algo como “somos las nietas de las brujas que nunca pudieron quemar”).

Consultado por la diaria sobre la adaptación de los versos, Evaristo contestó que “vivimos en este mundo, y es una lucha”, así que le parece “muy bien que esa canción vaya por ahí”. “Esa canción la escribí en la puerta de un armario de una pensión, en Almería, después de un concierto que hicimos ahí, cuando habíamos sacado los dos primeros discos. Como era un poco complicado sacar la puerta de la pensión y llevarla en la furgoneta, pues hice 1.000 kilómetros en la cabina intentando no olvidarme de la letra, desde Almería hasta la tierra de Álava. Y me parece muy bien que se la use de esa forma de las brujas”, agregó.

Para festejar las cuatro décadas y la vuelta a los escenarios, en 2019 el grupo lanzó ¡Ni descanso, ni paz!, un compilado con lo más destacado de sus primeros álbumes. A diferencia de lo común y corriente en la industria de la música, todas las canciones fueron regrabadas especialmente para la ocasión, ya que las reediciones hechas por las discográficas que tenían los derechos de las canciones no convencieron a la banda. En el álbum no faltan clásicos como “Salve”, “Delincuencia”, “Come mierda” y, por supuesto, “No somos nada”.

El compilado cierra con la canción que le da nombre, “¡Ni descanso, ni paz!”, que es la única recién salida del horno y también la que le dio título a la gira que los traerá mañana a las 21.00 al Antel Arena (entradas por Tickantel a $ 1.474 y $ 1.660), luego de 20 años de no pisar suelo uruguayo (el último toque de los españoles por estos lares fue en el Teatro de Verano, en 2000, más allá de que Evaristo estuvo en 2010 con su otra banda, Gatillazo, creada luego de la disolución de La Polla). Como no podía ser de otra manera, la canción sigue la línea nihilista de siempre: “Nuestro mundo civilizado se acaba, / los humanos residuales ya no somos reciclables, /el sistema del bienestar está muerto, / la Tercera Guerra Mundial dura demasiado tiempo. / La tecnología nos ha derrotado, / el capitalismo te va a devorar, / nunca más tendremos ni paz ni descanso, / nunca más tendremos descanso ni paz”.

Es muy probable que al toque de mañana asistan varios músicos uruguayos que se han declarado influenciados por la música de La Polla, parte de la generación punk del rock posdictadura y también de la que vino después (por ejemplo, La Vela Puerca interpretó en vivo varias canciones del grupo español). En la entrevista, Evaristo dijo que conocía la influencia que tuvieron en varias bandas de por acá, pero supone que “la vida diaria habrá influido más en las bandas locales del Río de la Plata”, y agregó: “Obviamente, creo que hay mucha gente que toca mil veces mejor –y no sólo técnicamente– de lo que tocó La Polla Records en toda su historia y de lo que tocaríamos aunque tuviéramos mil vidas, y que además conoce su propia realidad, entonces eso merece todos los respetos. Me parece muy bien que esa gente respete a una cuadrilla de aldeanos ignorantes, que es lo que somos nosotros, convertidos prácticamente en unos ancianos, pero intento no sentir nada al respecto”.

