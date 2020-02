Selecta muestra catalana: El festival Temporada Alta de Girona vuelve a la sala Verdi

A partir de hoy y durante los próximos 15 días la sala Verdi será por sexta vez sede de la edición uruguaya del festival catalán Temporada Alta de Girona, que se presenta en otras dos ciudades latinoamericanas: Buenos Aires y Lima. La cartelera se enriquece así con ocho espectáculos provenientes de Argentina, España, Francia y Portugal. Como apertura y cierre del festival habrá dos compañías argentinas que trabajan sobre un código grotesco.

"Que todas las vaquitas de Argentina griten mu", del grupo Mínimo.

Rompe el hielo Sutottos, aquel hilarante equipo de poleras celestes y cerquillo a lo Balá que componía Inestable, con la presentación de Perdón, una obra que saca humor de la manipulación y la culpa. En su octavo espectáculo, el dúo integrado por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk hacen que el reencuentro de dos amigos de la infancia se transforme en una disputa permanente entre sus egos.

Carta rechazada

Por otro lado el Grupo Mínimo trae Que todas las vaquitas de Argentina griten mu, éxito del off porteño en 2019, que se ríe del fracaso. Parte de la platea ya habrá tomado contacto con uno de los actores, Emiliano Formia, que estuvo en diciembre presentando su unipersonal Reel en La Cretina.

Bello final

Entre una y otra función, cinco unipersonales que exploran temas como la identidad, la marginalidad, la inmigración y lo femenino subirán a escena: la portuguesa Carta rechazada, dramaturgia que nace de la literatura epistolar y que sitúa en el centro a una actriz esposada como una bestia, la francesa Bello final, que reflexiona sobre la inmigración y la muerte materna, a partir del trabajo sobre los escombros de lo íntimo, y las catalanas Hasta agotar existencias, también en torno a la pérdida de la madre, ante un vacío inminente y desde la mirada de género y de la herencia social, y AKA (As Known As), que significó todo un fenómeno de público, sobre un adolescente al que le tiemblan los cimientos.

Hasta agotar existencias

Destaca en esta oferta festivalera Kassandra, obra de Sergio Blanco que una década atrás encarnara su hermana Roxana Blanco bajo la dirección de Gabriel Calderón, una pieza en este caso dirigida por Sergi Bebel y protagonizada por Elizabet Casanovas –la recordada Tania, para quienes siguieron la serie Merlí–, en la piel de una prostituta travesti e inmigrante, estableciendo un juego de espejos con la Kassandra mítica. El espectáculo español de títeres para adultos Parias, que explora la marginación y la degradación desde la ficción, completa la grilla de esta muestra.

AKA

Festival Temporada Alta de Girona, del 1 al 15 de febrero, a las 20.30 en sala Verdi (Soriano y Convención) con entradas a $ 500 (Comunidad la diaria 2 x 1) en venta por Tickantel o en boletería de la sala.

Kassandra

Parias

