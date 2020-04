Este sábado desde las 21.00, megarrecital de seis horas en apoyo a la OMS

Donald Trump le bajó el dedo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero los músicos no entraron en la misma locura. La idea fue de Lady Gaga: organizar un recital en apoyo a la OMS en estos tiempos en que más se necesita ayuda sanitaria.

El resultado es One World: Together At Home, un megarrecital online que busca homenajear a los trabajadores de la salud y solventar mediante auspicios el Fondo de Respuesta a la covid-19 de la OMS.

La convocatoria es extraordinaria y no sólo incluye a músicos, sino también a actores y cómicos: Stevie Wonder, Billie Eilish, Paul McCartney, Elton John, Maluma, John Legend, Billy Joe Armstrong (de Green Day), Juanes, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Céline Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL Cool J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria (y David) Beckham, en un lista que llega a los 70 artistas.

La transmisión comienza a las 21.00 de Uruguay, y será emitida por Youtube, Twitter, Twitch, Facebook y MTV. Los presentadores serán Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, además de algunos personajes de Plaza Sésamo que también se sumarán a este increíble lineup.

La consigna, obviamente, es #QuedateEnCasa.