Renata | Bravo, señor presidente JULIO MARÍA SANGUINETTI!!!! Es un honor para los uruguayos tener un estadista de su talla. Debemos cuidarlo más que a nuestras reservas de oro. Y recalco lo de CUIDARLO, porque ya tiene unos cuantos años. Que no nos pase como con Jorge Batlle. Así que por más que Sanguinetti quiera salir a la calle o recibir visita, NO HAY QUE PERMITÍRSELO. Es una cuestión de estado.

LocoMotora | Tenés razón, Renata, pero yo no le perdono que no haya querido largarse a la presidencia de Peñarol. El club claramente lo necesita más que esos foros pelotudos a los que van Felipe González, Vargas Llosa y Fernando Henrique Cardoso. Es siempre la misma gente. Vas a uno y ya viste todo lo que hay para ver. Aparte, si gritás arriba Peñarol cuando está hablando Sanguinetti, todo el mundo te mira mal. Nunca más gasto plata en esas boludeces.

Paco | Patético Sanguinetti, patéticos los sindicatos, patético Lacalle Pou, patético Tabaré Vázquez, patéticos todos, manga de timoratos, nunca se la juegan por nada, nunca dicen las cosas como son, todo el tiempo con miedo a armar quilombo. Al final, el único político con huevos de este país es Javier Miranda.

Antonella | Sanguinetti no tiene autoridad moral para hablar de nada!!!! Está rodeado de corruptos, no sólo en el Partido Colorado, sino también en su familia! Bettingo Sanguinetti está hasta las manos con Odebrecht, Julio Luis Sanguinetti se salvó apenas de ir en cana por lo del cangrejo rojo, y Marta Canessa LES DABA PLATA A LOS PROFESORES DE HISTORIA DEL LICEO PARA QUE DIERAN SUS TEXTOS EN CLASE. En el Dámaso todo el mundo lo sabía.

Cacho | Qué país de mierda que tenemos!!! Entre el Pit-Cnt que cacerolea, la gente que se va de vacaciones en turismo y los pelotudos que en plena epidemia mandan videos de negros bailando con un ataúd nos merecemos la muerte! No sé por qué carajos no me quedé viviendo en Italia. Ni bien levanten las restricciones me vuelvo a Milán y pruebo de nuevo con mi puesto de tortafritas.

Yamandú Gorzy | Qué atraso este señor, no se puede creer. Sigue hablando de marxismo como si estuviéramos en 1970. El mundo cambió, señor Sanguinetti. Hoy por hoy el verdadero partido se juega en el mundo de la gestión. ¿Qué empresa dirigió este hombre? ¿Cuándo hizo algún negocio? Será muy culto y todo lo que quieras, pero si es por eso que lo pongan de director de la Biblioteca Nacional. Yo no quiero intelectuales como Sanguinetti como líderes políticos, yo quiero hombres a los que les corran la gestión y el emprendedurismo por las venas!!